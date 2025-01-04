Грузия — колыбель виноделия, традиции производства здесь уходят вглубь веков. Но знаете ли вы, что вино не только пьют — им ещё и рисуют? На дегустации вы попробуете несколько уникальных грузинских вин и узнаете больше о том, как их делают. А затем познакомитесь с единственным сортом вина, которым можно рисовать. И создадите свой шедевр под моим чутким руководством!

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Описание мастер-класса

Дегустация

Вы попробуете несколько сортов вина, аналогов которым нет в мире. Узнаете о способах его изготовления, о том, как выбрать полезное вино. И почему метод квеври был внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Мастер-класс

А после дегустации я научу вас винной живописи! Вы создадите уникальный рисунок и заберёте его домой — будет чем удивить друзей и знакомых;)

Организационные детали