Полезное с приятным: дегустация и мастер-класс по рисованию вином

Открыть для себя грузинское вино с новой стороны и создать уникальную картину
Грузия — колыбель виноделия, традиции производства здесь уходят вглубь веков.

Но знаете ли вы, что вино не только пьют — им ещё и рисуют? На дегустации вы попробуете несколько уникальных грузинских вин и узнаете больше о том, как их делают. А затем познакомитесь с единственным сортом вина, которым можно рисовать. И создадите свой шедевр под моим чутким руководством!
5
1 отзыв
Полезное с приятным: дегустация и мастер-класс по рисованию вином
Полезное с приятным: дегустация и мастер-класс по рисованию вином
Полезное с приятным: дегустация и мастер-класс по рисованию вином
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев21
фев22
фев
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание мастер-класса

Дегустация

Вы попробуете несколько сортов вина, аналогов которым нет в мире. Узнаете о способах его изготовления, о том, как выбрать полезное вино. И почему метод квеври был внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Мастер-класс

А после дегустации я научу вас винной живописи! Вы создадите уникальный рисунок и заберёте его домой — будет чем удивить друзей и знакомых;)

Организационные детали

  • Дегустация и мастер-класс проходят в кафе в центре города
  • В стоимость включена дегустация двух видов вина и чачи, а также все материалы для мастер-класса

ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аллее Давида Агмашенебели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
4 янв 2025
Экскурсия будет интересна тем, кто желает увидеть как можно вино применить в творчестве. Подойдет и для взрослых, и подростков.
Дегустация вина и чачи (для взрослых) под вкусные хинкали. Майя расскажет много интересных фактов про виноделие.
Рекомендую!!!
Экскурсия будет интересна тем, кто желает увидеть как можно вино применить в творчестве. Подойдет и для взрослых, и подростков.Экскурсия будет интересна тем, кто желает увидеть как можно вино применить в творчестве. Подойдет и для взрослых, и подростков.

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