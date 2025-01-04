Грузия — колыбель виноделия, традиции производства здесь уходят вглубь веков.
Но знаете ли вы, что вино не только пьют — им ещё и рисуют? На дегустации вы попробуете несколько уникальных грузинских вин и узнаете больше о том, как их делают. А затем познакомитесь с единственным сортом вина, которым можно рисовать. И создадите свой шедевр под моим чутким руководством!
Но знаете ли вы, что вино не только пьют — им ещё и рисуют? На дегустации вы попробуете несколько уникальных грузинских вин и узнаете больше о том, как их делают. А затем познакомитесь с единственным сортом вина, которым можно рисовать. И создадите свой шедевр под моим чутким руководством!
Время начала: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание мастер-класса
Дегустация
Вы попробуете несколько сортов вина, аналогов которым нет в мире. Узнаете о способах его изготовления, о том, как выбрать полезное вино. И почему метод квеври был внесён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Мастер-класс
А после дегустации я научу вас винной живописи! Вы создадите уникальный рисунок и заберёте его домой — будет чем удивить друзей и знакомых;)
Организационные детали
- Дегустация и мастер-класс проходят в кафе в центре города
- В стоимость включена дегустация двух видов вина и чачи, а также все материалы для мастер-класса
ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€48
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллее Давида Агмашенебели
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя — ваш гид в Тбилиси
Провела экскурсии для 535 туристов
Я филолог и журналист, получившая две международные награды в туризме. Живу в Тбилиси в 6-м поколении. Приглашаю вас в солнечную Грузию — страну вина и гостеприимства. Вас ждут индивидуальные иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
4 янв 2025
Экскурсия будет интересна тем, кто желает увидеть как можно вино применить в творчестве. Подойдет и для взрослых, и подростков.
Дегустация вина и чачи (для взрослых) под вкусные хинкали. Майя расскажет много интересных фактов про виноделие.
Рекомендую!!!
Дегустация вина и чачи (для взрослых) под вкусные хинкали. Майя расскажет много интересных фактов про виноделие.
Рекомендую!!!
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