14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Тбилиси предлагает погружение в атмосферу города. Начав с площади Руставели, путешественники откроют для себя архитектурные шедевры и узнают историю старинных домов. Прогулка по Старому городу раскроет секреты тбилисских двориков и местных традиций. Путешествие завершится посещением восточного базара, где можно приобрести свежие продукты и специи. Всё это в сопровождении рассказов о культуре и традициях Грузии, создавая полное погружение в местный колорит

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Архитектурный карнавал Руставели

Прогулка начнется с площади Руставели, где ещё чуть более 100 лет назад была городская застава и уставшие путники заходили в гостеприимный Тбилиси, чтобы навсегда оставить в нём частичку своего сердца. Вы встретите чудом сохранившиеся столетние дома, каждый из которых хранит свою необычную историю. Проедете по главному проспекту города, увидите настоящий архитектурный карнавал: театры и музеи, доходные дома, церкви и многое другое. Пройдете пешком по улице Бараташвили, где сохранились фрагменты старой крепостной стены, окружавшей весь город, и по маленькой улочке, которая раньше называлась Царской, войдёте в Старый город.

Исторический центр: квинтэссенция жизни и атмосферы Тбилиси

В Старом городе я расскажу о знаменитых тбилисских двориках, о том, кем были кинто и карачохели, а также о грузинском алфавите и письменности. Вы увидите знаменитую падающую часовую башню у театра Реваза Габриадзе, самую древнюю церковь в Тбилиси — Анчисхати, резиденцию патриарха Грузии Ильи II. Пройдете по стеклянному мосту Мира, где обязательно стоит сделать пару-тройку фотографий.

Тифлисские бани

Вы увидите знаменитые серные бани, прославленные Александром Дюма и Пушкиным. Я покажу вам дома всех слоев населения как древнего, так и современного Тбилиси. А по пути расскажу, в чём заключается уникальность грузинского вина.

Национальная кухня и восточный базар

По желанию пообедаете в уютном грузинском ресторане, где готовят изумительные хинкали. Если захотите, я покажу мастер-класс «как правильно есть хинкали». После этого вы подниметесь на плато Метехи, где стоит памятник Вахтангу Горгасали, легендарному основателю города. А в завершение прогулки отправитесь на метро на настоящий восточный базар, где отовариваются местные жители. Здесь вы сможете приобрести грузинские специи, свежие и ароматные фрукты и овощи, а также молочные продукты — сулгуни, имеретинский, овечий сыры и мацони — по весьма привлекательным ценам.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые любят прогулки в размеренном ритме.

Темп экскурсии также позволит чувствовать себя комфортно и гостям пожилого возраста.

Организационные детали