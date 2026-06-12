14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме

Прогулка по Тбилиси в неспешном ритме подарит вам уникальный опыт. Узнайте о местной культуре, архитектуре и насладитесь грузинской кухней
Экскурсия по Тбилиси предлагает погружение в атмосферу города.

Начав с площади Руставели, путешественники откроют для себя архитектурные шедевры и узнают историю старинных домов. Прогулка по Старому городу раскроет секреты тбилисских двориков и местных традиций. Путешествие завершится посещением восточного базара, где можно приобрести свежие продукты и специи.

Всё это в сопровождении рассказов о культуре и традициях Грузии, создавая полное погружение в местный колорит
5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Руставели
  • 🕰️ Исторические тбилисские дворики
  • 🌉 Панорама с крепости Нарикала
  • 🍷 Грузинская кухня и вино
  • 🛍️ Восточный базар с местными продуктами
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» - прогулка в тбилисском ритме

Что можно увидеть

  • Площадь Руставели
  • Театр Реваза Габриадзе
  • Анчисхати
  • Крепость Нарикала
  • Мост Мира

Описание экскурсии

Архитектурный карнавал Руставели

Прогулка начнется с площади Руставели, где ещё чуть более 100 лет назад была городская застава и уставшие путники заходили в гостеприимный Тбилиси, чтобы навсегда оставить в нём частичку своего сердца. Вы встретите чудом сохранившиеся столетние дома, каждый из которых хранит свою необычную историю. Проедете по главному проспекту города, увидите настоящий архитектурный карнавал: театры и музеи, доходные дома, церкви и многое другое. Пройдете пешком по улице Бараташвили, где сохранились фрагменты старой крепостной стены, окружавшей весь город, и по маленькой улочке, которая раньше называлась Царской, войдёте в Старый город.

Исторический центр: квинтэссенция жизни и атмосферы Тбилиси

В Старом городе я расскажу о знаменитых тбилисских двориках, о том, кем были кинто и карачохели, а также о грузинском алфавите и письменности. Вы увидите знаменитую падающую часовую башню у театра Реваза Габриадзе, самую древнюю церковь в Тбилиси — Анчисхати, резиденцию патриарха Грузии Ильи II. Пройдете по стеклянному мосту Мира, где обязательно стоит сделать пару-тройку фотографий.

Тифлисские бани

Вы увидите знаменитые серные бани, прославленные Александром Дюма и Пушкиным. Я покажу вам дома всех слоев населения как древнего, так и современного Тбилиси. А по пути расскажу, в чём заключается уникальность грузинского вина.

Национальная кухня и восточный базар

По желанию пообедаете в уютном грузинском ресторане, где готовят изумительные хинкали. Если захотите, я покажу мастер-класс «как правильно есть хинкали». После этого вы подниметесь на плато Метехи, где стоит памятник Вахтангу Горгасали, легендарному основателю города. А в завершение прогулки отправитесь на метро на настоящий восточный базар, где отовариваются местные жители. Здесь вы сможете приобрести грузинские специи, свежие и ароматные фрукты и овощи, а также молочные продукты — сулгуни, имеретинский, овечий сыры и мацони — по весьма привлекательным ценам.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые любят прогулки в размеренном ритме.
Темп экскурсии также позволит чувствовать себя комфортно и гостям пожилого возраста.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии до 5 часов (не забывайте, мы никуда не спешим)
  • В стоимость экскурсии включён проезд на общественном транспорте
  • Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около метро Руставели
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся
Олеся — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда
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не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Давид
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
Это была не первая наша экскурсия с Олесей, но совершенно новый маршрут, масса новой информации плюс легкое общение.
Пройти за время экскурсии 15 км - легко! Не замечаешь физических нагрузок!
Открыл для себя Тбилиси заново!
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
Замечательно, когда приезжаешь в Тбилиси - встречаешься с гидом, как с хорошим другом!
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Наталья
Олеся, привет Вам от нашей дружной группы! Ваша экскурсия была первой в нашем знакомстве с Тбилиси! С вашей подачей мы влюбились в ваш прекрасный город! Формат и информация прогулки очень
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нам была приятна, все неспешно и интересно! Олеся, мы желаем Вам, Вашей семье и всей Грузии радости, добра и мира! Гости Тбилиси, выбирайте экскурсии с самым лучшим гидом-Олесей и будет вам счастье!

Олеся, привет Вам от нашей дружной группы! Ваша экскурсия была первой в нашем знакомстве с Тбилиси!
Олеся, привет Вам от нашей дружной группы! Ваша экскурсия была первой в нашем знакомстве с Тбилиси!
Олеся, привет Вам от нашей дружной группы! Ваша экскурсия была первой в нашем знакомстве с Тбилиси!
Олеся, привет Вам от нашей дружной группы! Ваша экскурсия была первой в нашем знакомстве с Тбилиси!
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Л
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали (не скажу какое), но так как торопились, пришлось пропустить.
Узнали много интересного, формат вообще прикольный. Спасибо организатору!
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали
Состав участников был очень разновозрастным😄 дети увлеченно взяли все в свои руки. Одно задание не сделали
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Ирина
Маршрут логично последовательный, комфортный темп, когда просто не хочется никуда спешить. По шагам получилось примерно 10км. Олеся, спасибо за день проведенный в вашей компании. Сын кстати сказал, что ему прогулка понравилась!
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V
Большое спасибо Олесе за отличную и содержательную экскурсию. За несколько часов ей удалось познакомить нас с городом, его историей, достопримечательностями и потайными уголками, о которых не пишут в путеводителях. Во
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время экскурсии Олеся подробно отвечала на все наши вопросы и помогла наметить план на оставшиеся дни. Оказалось, что в Тбилиси настолько много всего, что мы даже отменили поездку в Мцхету, и не пожалели! Стоит отметить, что с нами были двое маленьких детей и изначально мы сомневались осилим ли пешую экскурсию. Олеся смогла построить маршрут таким образом, что нам удалось осмотреть город в спокойном "тбилисском" ритме, а у детей даже был небольшой перерыв на детской площадке. Это была наша первая, но, надеюсь, не последняя поездка в Грузию и Тбилиси.

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Н
Экскурсия великолепная! Олеся профессиональный гид, эрудированный, воспитанный, интересный человек! Город узнали за один день, (неспеша, прошли за 7 часов) настолько емкой и познавательной была эта экскурсия. Гуляли, слушали, пробовали, удивлялись,
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восхищались, фотографировали. Много посмотрели объектов, которые "скрыты от глаз туристов", сам никогда не найдешь и не увидишь. Олеся нам устроила "пикник", что было неожиданно, приятно и вкусно:-) Возвращались в отель уставшие, но довольные, за ужином все обсуждали "наш бросок" по городу, всей нашей группе (7 человек) все очень понравилось, спасибо нашему гиду! Рекомендую всем. И до новых встреч!:-)

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