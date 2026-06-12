14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Начав с площади Руставели, путешественники откроют для себя архитектурные шедевры и узнают историю старинных домов. Прогулка по Старому городу раскроет секреты тбилисских двориков и местных традиций. Путешествие завершится посещением восточного базара, где можно приобрести свежие продукты и специи.
Всё это в сопровождении рассказов о культуре и традициях Грузии, создавая полное погружение в местный колорит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Руставели
- 🕰️ Исторические тбилисские дворики
- 🌉 Панорама с крепости Нарикала
- 🍷 Грузинская кухня и вино
- 🛍️ Восточный базар с местными продуктами
Что можно увидеть
- Площадь Руставели
- Театр Реваза Габриадзе
- Анчисхати
- Крепость Нарикала
- Мост Мира
Описание экскурсии
Архитектурный карнавал Руставели
Прогулка начнется с площади Руставели, где ещё чуть более 100 лет назад была городская застава и уставшие путники заходили в гостеприимный Тбилиси, чтобы навсегда оставить в нём частичку своего сердца. Вы встретите чудом сохранившиеся столетние дома, каждый из которых хранит свою необычную историю. Проедете по главному проспекту города, увидите настоящий архитектурный карнавал: театры и музеи, доходные дома, церкви и многое другое. Пройдете пешком по улице Бараташвили, где сохранились фрагменты старой крепостной стены, окружавшей весь город, и по маленькой улочке, которая раньше называлась Царской, войдёте в Старый город.
Исторический центр: квинтэссенция жизни и атмосферы Тбилиси
В Старом городе я расскажу о знаменитых тбилисских двориках, о том, кем были кинто и карачохели, а также о грузинском алфавите и письменности. Вы увидите знаменитую падающую часовую башню у театра Реваза Габриадзе, самую древнюю церковь в Тбилиси — Анчисхати, резиденцию патриарха Грузии Ильи II. Пройдете по стеклянному мосту Мира, где обязательно стоит сделать пару-тройку фотографий.
Тифлисские бани
Вы увидите знаменитые серные бани, прославленные Александром Дюма и Пушкиным. Я покажу вам дома всех слоев населения как древнего, так и современного Тбилиси. А по пути расскажу, в чём заключается уникальность грузинского вина.
Национальная кухня и восточный базар
По желанию пообедаете в уютном грузинском ресторане, где готовят изумительные хинкали. Если захотите, я покажу мастер-класс «как правильно есть хинкали». После этого вы подниметесь на плато Метехи, где стоит памятник Вахтангу Горгасали, легендарному основателю города. А в завершение прогулки отправитесь на метро на настоящий восточный базар, где отовариваются местные жители. Здесь вы сможете приобрести грузинские специи, свежие и ароматные фрукты и овощи, а также молочные продукты — сулгуни, имеретинский, овечий сыры и мацони — по весьма привлекательным ценам.
Кому подходит экскурсия
Путешественникам, которые любят прогулки в размеренном ритме.
Темп экскурсии также позволит чувствовать себя комфортно и гостям пожилого возраста.
Организационные детали
- Длительность экскурсии до 5 часов (не забывайте, мы никуда не спешим)
- В стоимость экскурсии включён проезд на общественном транспорте
- Крепость Нарикала временно закрыта на реставрацию
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это была не первая наша экскурсия с Олесей, но совершенно новый маршрут, масса новой информации плюс легкое общение.
Пройти за время экскурсии 15 км - легко! Не замечаешь физических нагрузок!
Открыл для себя Тбилиси заново!
Узнали много интересного, формат вообще прикольный. Спасибо организатору!