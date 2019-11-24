14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме

Обзорная пешеходная экскурсия по историческим кварталам

Олеся
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Олеся – ваш гид
Чтобы полностью прочувствовать колорит нашего города, не нужно никуда торопиться.

Постепенно открывающиеся детали помогут вам уловить своеобразие философии местной жизни.

Игры в домино в тбилисских двориках, задушевные беседы соседей за чашечкой кофе с сулугуни, оригинальные дома разных эпох, застывшая красота древних храмов и волнующие пейзажи с крепости Нарикала — под аккомпанемент моих рассказов мир Тбилиси предстанет перед вами цельной композицией со своим характером и интонацией.
От 63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча около метро Руставели
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У этой экскурсии14 отзывов
5
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме

Что вас ожидает

Архитектурный карнавал Руставели
Прогулка начнется с площади Руставели, где ещё чуть более 100 лет назад была городская застава и уставшие путники заходили в гостеприимный Тбилиси, чтобы навсегда оставить в нём частичку своего сердца. Вы встретите чудом сохранившиеся столетние дома, каждый из которых хранит свою необычную историю. Проедете по главному проспекту города, увидите настоящий архитектурный карнавал: театры и музеи, доходные дома, церкви и многое другое. Пройдете пешком по улице Бараташвили, где сохранились фрагменты старой крепостной стены, окружавшей весь город, и по маленькой улочке, которая раньше называлась Царской, войдёте в Старый город.

Исторический центр: квинтэссенция жизни и атмосферы Тбилиси
В Старом городе я расскажу о знаменитых тбилисских двориках, о том, кем были кинто и карачохели, а также о грузинском алфавите и письменности. Вы увидите знаменитую падающую часовую башню у театра Реваза Габриадзе, самую древнюю церковь в Тбилиси — Анчисхати, резиденцию патриарха Грузии Ильи II. Пройдете по стеклянному мосту Мира, где обязательно стоит сделать пару-тройку фотографий. А затем по канатной дороге подниметесь на крепость Нарикала, откуда открывается великолепный вид на столицу.

Живописный водопад и серные бани
Спустившись пешком в Инжировое ущелье, вы насладитесь прохладой и журчанием водопада. Здесь же вы увидите знаменитые тифлисские бани, прославленные Александром Дюма и Пушкиным. Я покажу вам дома всех слоев населения как древнего, так и современного Тбилиси. А по пути расскажу, в чём заключается уникальность грузинского вина.

Национальная кухня и восточный базар
Вы пообедаете в уютном грузинском ресторане, где готовят изумительные хинкали. Если захотите, я с радостью покажу мастер-класс «как правильно есть хинкали». После этого вы подниметесь на плато Метехи, где стоит памятник Вахтангу Горгасали, легендарному основателю города. А в завершение прогулки отправитесь на метро на настоящий восточный базар, где отовариваются местные жители. Здесь вы сможете приобрести грузинские специи, свежие и ароматные фрукты и овощи, а также молочные продукты — сулгуни, имеретинский, овечий сыры и мацони — по весьма привлекательным ценам.

Кому подходит экскурсия

Путешественникам, которые любят прогулки в размеренном ритме.
Темп экскурсии также позволит чувствовать себя комфортно и гостям пожилого возраста.

Организационные детали

  • Длительность экскурсии до 5 часов (не забывайте, мы никуда не спешим).
  • Рекомендую надеть удобную обувь, чтобы не скользить на подъёмах и спусках. Возьмите с собой защитные средства от солнца.
  • В стоимость экскурсии включён проезд на общественном транспорте и канатной дороге.
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме
«Поспешишь-опоздаешь!» — прогулка в тбилисском ритме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура около метро Руставели.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Я не только дипломированный гид, но ещё и коренная жительница этого прекрасного, солнечного и гостеприимного города Тбилиси. Уже несколько столетий моя семья живёт в Грузии. Все мои предки приехали сюда не по своей воле, а потом никто так и не смог покинуть этот город. Грузия покоряет, заставляет любить себя невероятной любовью. И я хочу поделиться с вами своей страной, своим любимым городом Тбилиси.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Супер, все компактно и интересно!
Marina
12 июня 2019
Отличная экскурсия, Олеся очень приятная и интересная девушка, узнали много интересного о городе, окунулись в атмосферу и действительно никуда не спешили. Отличный маршрут, все очень понравилось. Спасибо!
18 мая 2019
Огромная благодарность Олесе. Отличные знания и самое главное подстраивается под туриста. И чувствует их желания.
16 мая 2019
Взяли частную экскурсию с Олесей. Она прекрасно составила маршрут. Много рассказывала, заводила в милые чудесные дворики и на большие проспекты). Подстраивалась под наш ритм. Говорила и о культуре и об архитектуре и о национальных особенностях. Показала водопады и собак, которые ловят рыбу. Представление марионеток на башне театра кукол. Закончилось все поездкой на метро на местный рынок и помощь в выборе национальных вкусностей. Большая благодарность Олесе за прекрасное представление нам Тбилиси.
6 мая 2019
Экскурсия замечательная.
1. Есть объекты куда по другому просто не попасть.
2. Гид чётко отделяет легенды от достоверной информации.
3. Олеся замечательный рассказчик и вообще приятный человек.
4. Не смотря на большую продолжительность экскурсии, она вполне по силам людям с ослабленням здоровьем.
5. Если вы ещё не воспользовались автобусным туром по городу, не тратьте время и деньги. Совершенно бесполезное занятие.
Юлия
6 апреля 2019
Спасибо Олесе за отличную экскурсию. Неспешно погуляли по Тбилиси. Олеся очень интересно рассказывала, не перегружала нас датами. На все вопросы отвечала. Мы были с ребенком 11 лет - как бонус Олеся взяла свою дочку и сделала им квест. Дети были увлечены поисками. в конце получили сертификат. Олеся,вам надо развивать детское направление экскурсий в Тбилиси. Такого на Трипстере еще нет. Мы остались довольны и готовы порекомендовать данного гида другим путешественникам. Олеся, спасибо огромное за экскурсию.!
20 марта 2019
Все прошло на высшем уровне. Спасибо Олесе "подогнала" маршрут так как надо, учитывая и наши пожелания. Время пробежало незаметно,а это 6 часов на ногах). У нас было много вопросов, и надо сказать Олеся молодчина. много дала советов относительно города, была участлива. Спасибо, Олеся. Я долго, ну месяц мониторила гидов, "сильно" опытного не хотела, Олеся относительно"сырой" гид, в этом вся и прелесть , она смогла передать атмосферу Грузии. Она еще сама прется от того что делает, а это важно!
24 января 2019
Первые слова, которые сказала Олеся при встречи - не смотрите на часы. Будем гулять столько,сколько нужно. Прошли почти весь город вдоль и поперек. Поднимались на гору на фуникулере, побывали на рынке. И вообще Олеся положила начало классным трем дням в Тбилиси. Она очень много знает,увлекательно рассказывает и заражает своей любовью к Тбилиси. Спасибо ей за первый день в городе. По её рекомендации мы с подругой побывали в Серных банях. Атмосферно!Друзья заказывайте у гида экскурсии и Вы не будете разочарованы.Спасибо еще раз Олеси. Наталья, Светлана и Олег.
1 декабря 2018
Большое спасибо Олесе за отличную и содержательную экскурсию. За несколько часов ей удалось познакомить нас с городом, его историей, достопримечательностями и потайными уголками, о которых не пишут в путеводителях. Во время экскурсии Олеся подробно отвечала на все наши вопросы и помогла наметить план на оставшиеся дни. Оказалось, что в Тбилиси настолько много всего, что мы даже отменили поездку в Мцхету, и не пожалели! Стоит отметить, что с нами были двое маленьких детей и изначально мы сомневались осилим ли пешую экскурсию. Олеся смогла построить маршрут таким образом, что нам удалось осмотреть город в спокойном "тбилисском" ритме, а у детей даже был небольшой перерыв на детской площадке. Это была наша первая, но, надеюсь, не последняя поездка в Грузию и Тбилиси.
12 октября 2018
Экскурсия великолепная! Олеся профессиональный гид, эрудированный, воспитанный, интересный человек! Город узнали за один день, (неспеша, прошли за 7 часов) настолько емкой и познавательной была эта экскурсия. Гуляли, слушали, пробовали, удивлялись, восхищались, фотографировали. Много посмотрели объектов, которые "скрыты от глаз туристов", сам никогда не найдешь и не увидишь. Олеся нам устроила "пикник", что было неожиданно, приятно и вкусно :-) Возвращались в отель уставшие, но довольные, за ужином все обсуждали "наш бросок" по городу, всей нашей группе (7 человек) все очень понравилось, спасибо нашему гиду! Рекомендую всем. И до новых встреч! :-)
Ещё 4 отзыва

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