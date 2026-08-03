73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Сокровища Кахетии

Дегустационное автопутешествие из Тбилиси - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона
Грузия — древнейший винодельческий регион мира. Не попробовать здешние вина и не увидеть эти места — значит не познать Грузию по-настоящему.

В этой поездке за один день вы продегустируете вина пяти самобытных производителей, узнаете об особенностях производства и познакомитесь с богатой историей знаменитого края.
5
145 отзывов
Сокровища Кахетии
Сокровища Кахетии
Сокровища Кахетии

Описание экскурсии

Винные дегустации и производство

Вы посетите винодельни и заводы (марани) Кахетии, чтобы увидеть весь путь вина — от виноградной лозы до бутылки. Вы узнаете, как выращивают виноград, производят вино и знаменитую чачу. Дегустации пройдут в трёх ключевых точках региона:

  • Цинандали
  • Телави
  • Кварели

Монастыри и храмы Кахетии

Вы увидите уникальные духовные центры, которые расскажут вам историю края лучше любых учебников:

  • комплекс Шуамта и два непохожих монастыря — древний Дзвели-Шуамта (5 век) и более поздний Ахали-Шуамта (16 век)
  • Икалтойский монастырь, где вы увидите академию, в которой учился Шота Руставели
  • Алавердский собор: главный и самый почитаемый храм Кахетии, собор Святого Георгия. Это один из «Великих Кафедралов» страны, поражающий своим величием
  • монастырь Некреси: живописная обитель на горе, с которой открывается панорамный вид на Алазанскую долину

Гончарная мастерская

Вы познакомитесь с главным символом грузинского виноделия — квеври. Это глиняный сосуд для изготовления и хранения вина, история которого насчитывает тысячелетия. В мастерской вы проследите ручной процесс его создания.

Крепость Греми

По пути обязательно заедем в город-крепость Греми — величественную столицу Кахетинского царства 16–17 веков.

Организационные детали

В стоимость включено: комфортабельный транспорт и питьевая вода.

Дополнительные расходы:

  • Дегустации у гончара-винодела (25 лари с чел.), на винном заводе (~25 лари с чел.) и питание (~25 лари с чел.)
  • По желанию возможно организовать застолье с дегустацией вина и чачи в семье у винодела (80 лари с чел., но не менее 200 лари за дегустацию с застольем)
  • За доплату можно провести экскурсию для большего количества участников. Детали в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Гиорги Ахвледиани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 145 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
139
4
4
3
2
2
1
О
Это было чудесное путешествие, которое организовал нам Александр. Грузию невозможно не любить: это страна с чудесными людьми, живущими среди красоты и доброты. И если вы хотите окунуться в этот удивительный мир просите Александра погулять с вами, это поистине прекрасное и красивое время.
Это было чудесное путешествие, которое организовал нам Александр. Грузию невозможно не любить: это страна с чудесными
Это было чудесное путешествие, которое организовал нам Александр. Грузию невозможно не любить: это страна с чудесными
Это было чудесное путешествие, которое организовал нам Александр. Грузию невозможно не любить: это страна с чудесными
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А
Александр знающий гид, экскурсия прошла прекрасно. Очень интересный рассказчик. Ответил на все вопросы, рассказал много интересного. Прекрасно говорит по русски. Тем кому интересно узнать не только историю, но и нюансы виноделия советую выбирать его. Обширнейшие познания в этой сфере. Мы благодарны Александру за эту поездку. В следующий раз будем бронировать только его. Болшое спасибо.
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Евгения
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже снежные вершины показались). Затем нетипичные достопримечательности Кахетия (прямо места силы). А дальше очень много вкусного вина и еды. Причём все это Александр сопровождал очень интересной и полезной информацией, до сих пор вспоминаем с радостью. Большое спасибо!
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже
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Alexander
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!

Если вы хотите прочувствовать настоящую Грузию - её душу, вкус и гостеприимство, то экскурсия по Кахетии станет для вас откровением! Это был не
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просто тур, а настоящее погружение в культуру, где каждая деталь как глоток прекрасного вина: насыщенный, тёплый и запоминающийся навсегда!

⛪ Монастыри и родник: благодать и исцеление.
В начале мы посетили монастырь Старая Шуамта, это комплекс из трех маленьких церквей, самая старая из них построена в 5 веке, затем мы спустились к роднику с чистейшей и целебной водой. После этого мы посетили удивительный действующий женский монастырь Новая Шуамта 16 века. Тишина, умиротворение и красота этого места тронули нас до глубины души.

🏺 Гончарная мастерская и винодельня: рукотворное искусство, и виноградный рай.
Атмосфера в мастерской была очень тёплой и живой. Мастер в 4 поколении Заза, не просто показал весь процесс создания амфор для вина (квеври) нам дали почувствовать себя в роли творцов и попробовать глину руками. Затем нам провели дегустацию вин из ркацители и саперави и чачи с закусками. Особенно меня покорило саперави - бархатистое вино, с глубоким характером, как сама Грузия.

🧀 Сыроварня: рай для гурманов:)
Сыр здесь это не просто продукт, а настоящее произведение искусства! Нам показали завод и процесс производства грузинских сыров в сыроварне Цивис квели. Угостили сулугуни и другими сортами с разными вкусами, которые таяли во рту, оставляя послевкусие домашнего уюта, традиций и гастрономический восторг!

Итог: Это была не экскурсия, а настоящее путешествие в сердце Грузии - щедрое, тёплое и наполненное смыслом. Огромная благодарность гиду Александру, который не просто показывал достопримечательности, а делился любовью к своей земле. Если хотите не просто увидеть Кахетию, а прочувствовать её всей душой этот тур обязателен к посещению!;)

Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!+2
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
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М
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр проявил себя как увлечённый рассказчик и очень ответственный водитель.

Маршрут был гибким и адаптировался под
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наши интересы: вместе с Александром мы обсудили и немного изменили программу, чтобы охватить больше мест, которые нам были интересны. Мы посетили древние монастыри, прогулялись по крепостным стенам, наслаждаясь уникальными историческими и природными видами Кахетии. Особенно впечатлили остановки в местах с потрясающими видами, сопровождающиеся увлекательными рассказами Александра. Погода также была на нашей стороне благодаря его отличной организации, договорился)

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет погрузиться в атмосферу Кахетии, увидеть её знаменитые монастыри и храмы, а также узнать тонкости местного виноделия. Пропускайте обед - берите застолье у винодела!)

Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр
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Евгения
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили винные заводы, узнали о технологии производства вина и чачи, и насладились дегустациями в разных
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местах. Александр просто эксперт с впечатляющими знаниями о технологиях производства вина и богатой истории виноделия в регионе. Он рассказывал интересные факты о местах, которые мы посетили, включая монастыри и храмы Кахетии. Нас впечатлило посещение гончарной мастерской, где мы узнали о процессе создания квеври.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется вином и историей Грузии.

Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили
Вам был полезен этот отзыв?

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