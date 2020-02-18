73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Винное производство и дегустации

Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу. Дегустация вина и чачи будет организована в Цинандали, Телави, Кварели.

Знаменитые монастыри и храмы Кахетии

Мы заедем в село Шуамта, где сохранились фрагменты монастырей Дзвели-Шуамта и Ахали-Шуамта. Вы осмотрите два совершенно не похожих по архитектуре монастыря, построенных в разное время: соответственно, в V и в XVI веках.

Вы побываете в одном из первых монастырей Грузии – Икалтойском – и увидите академию, в которой учился Шота Руставели. Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии. Собор Святого Георгия – второй по высоте в Грузии, первый среди сохранившихся средневековых соборов и самый высоким из четырех “Великих Кафедралов” (хотя храм Баграта после реконструкции стал выше Алаверди на 2 метра). И полюбуетесь небольшим симпатичным монастырем Некреси, расположенным высоко на горе над Алазанской равниной.

Гончарная мастерская

Квеври – это уникальный глинянный сосуд для изготовления и хранения вина. Обнаруженная в Грузии древнейшая глиняная посуда типа квеври относится к 6-5 тыс.лет до н.э. Вы посетите гончарную мастерскую и ознакомитесь с уникальным ручным процессом изготовления квеври.

По пути мы также обязательно заедем в город Греми – столицу Кахетинского царства в XVI-ХVII веках.