73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Грузия — древнейший винодельческий регион мира. Не попробовать здешние вина и не увидеть эти места — значит не познать Грузию по-настоящему. В этой поездке за один день вы продегустируете вина пяти самобытных производителей, узнаете об особенностях производства и познакомитесь с богатой историей знаменитого края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Винные дегустации и производство

Вы посетите винодельни и заводы (марани) Кахетии, чтобы увидеть весь путь вина — от виноградной лозы до бутылки. Вы узнаете, как выращивают виноград, производят вино и знаменитую чачу. Дегустации пройдут в трёх ключевых точках региона:

Цинандали

Телави

Кварели

Монастыри и храмы Кахетии

Вы увидите уникальные духовные центры, которые расскажут вам историю края лучше любых учебников:

комплекс Шуамта и два непохожих монастыря — древний Дзвели-Шуамта (5 век) и более поздний Ахали-Шуамта (16 век)

(5 век) и более поздний (16 век) Икалтойский монастырь , где вы увидите академию, в которой учился Шота Руставели

, где вы увидите академию, в которой учился Шота Руставели Алавердский собор : главный и самый почитаемый храм Кахетии, собор Святого Георгия. Это один из «Великих Кафедралов» страны, поражающий своим величием

: главный и самый почитаемый храм Кахетии, собор Святого Георгия. Это один из «Великих Кафедралов» страны, поражающий своим величием монастырь Некреси: живописная обитель на горе, с которой открывается панорамный вид на Алазанскую долину

Гончарная мастерская

Вы познакомитесь с главным символом грузинского виноделия — квеври. Это глиняный сосуд для изготовления и хранения вина, история которого насчитывает тысячелетия. В мастерской вы проследите ручной процесс его создания.

Крепость Греми

По пути обязательно заедем в город-крепость Греми — величественную столицу Кахетинского царства 16–17 веков.

Организационные детали

В стоимость включено: комфортабельный транспорт и питьевая вода.

Дополнительные расходы: