73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Грузия — древнейший винодельческий регион мира. Не попробовать здешние вина и не увидеть эти места — значит не познать Грузию по-настоящему.
В этой поездке за один день вы продегустируете вина пяти самобытных производителей, узнаете об особенностях производства и познакомитесь с богатой историей знаменитого края.
В этой поездке за один день вы продегустируете вина пяти самобытных производителей, узнаете об особенностях производства и познакомитесь с богатой историей знаменитого края.
Описание экскурсии
Винные дегустации и производство
Вы посетите винодельни и заводы (марани) Кахетии, чтобы увидеть весь путь вина — от виноградной лозы до бутылки. Вы узнаете, как выращивают виноград, производят вино и знаменитую чачу. Дегустации пройдут в трёх ключевых точках региона:
- Цинандали
- Телави
- Кварели
Монастыри и храмы Кахетии
Вы увидите уникальные духовные центры, которые расскажут вам историю края лучше любых учебников:
- комплекс Шуамта и два непохожих монастыря — древний Дзвели-Шуамта (5 век) и более поздний Ахали-Шуамта (16 век)
- Икалтойский монастырь, где вы увидите академию, в которой учился Шота Руставели
- Алавердский собор: главный и самый почитаемый храм Кахетии, собор Святого Георгия. Это один из «Великих Кафедралов» страны, поражающий своим величием
- монастырь Некреси: живописная обитель на горе, с которой открывается панорамный вид на Алазанскую долину
Гончарная мастерская
Вы познакомитесь с главным символом грузинского виноделия — квеври. Это глиняный сосуд для изготовления и хранения вина, история которого насчитывает тысячелетия. В мастерской вы проследите ручной процесс его создания.
Крепость Греми
По пути обязательно заедем в город-крепость Греми — величественную столицу Кахетинского царства 16–17 веков.
Организационные детали
В стоимость включено: комфортабельный транспорт и питьевая вода.
Дополнительные расходы:
- Дегустации у гончара-винодела (25 лари с чел.), на винном заводе (~25 лари с чел.) и питание (~25 лари с чел.)
- По желанию возможно организовать застолье с дегустацией вина и чачи в семье у винодела (80 лари с чел., но не менее 200 лари за дегустацию с застольем)
- За доплату можно провести экскурсию для большего количества участников. Детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Гиорги Ахвледиани
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5399 туристов
Было время — занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Потом меня заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками. До встречи на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 145 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Это было чудесное путешествие, которое организовал нам Александр. Грузию невозможно не любить: это страна с чудесными людьми, живущими среди красоты и доброты. И если вы хотите окунуться в этот удивительный мир просите Александра погулять с вами, это поистине прекрасное и красивое время.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр знающий гид, экскурсия прошла прекрасно. Очень интересный рассказчик. Ответил на все вопросы, рассказал много интересного. Прекрасно говорит по русски. Тем кому интересно узнать не только историю, но и нюансы виноделия советую выбирать его. Обширнейшие познания в этой сфере. Мы благодарны Александру за эту поездку. В следующий раз будем бронировать только его. Болшое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Просто потрясающий день устроил нам Александр! Сначала дорога с потрясаюшими видами на горы и просторы (даже снежные вершины показались). Затем нетипичные достопримечательности Кахетия (прямо места силы). А дальше очень много вкусного вина и еды. Причём все это Александр сопровождал очень интересной и полезной информацией, до сих пор вспоминаем с радостью. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Волшебное путешествие в Кахетию: вино, традиции и благодать!
Если вы хотите прочувствовать настоящую Грузию - её душу, вкус и гостеприимство, то экскурсия по Кахетии станет для вас откровением! Это был не
Если вы хотите прочувствовать настоящую Грузию - её душу, вкус и гостеприимство, то экскурсия по Кахетии станет для вас откровением! Это был не
+2
Вам был полезен этот отзыв?
М
Хочу выразить огромную благодарность за великолепно организованную экскурсию по Кахетии! День пролетел на одном дыхании. Александр проявил себя как увлечённый рассказчик и очень ответственный водитель.
Маршрут был гибким и адаптировался под
Маршрут был гибким и адаптировался под
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия с Александром в Кахетию - это путешествие в мир грузинского виноделия и культуры. Мы посетили винные заводы, узнали о технологии производства вина и чачи, и насладились дегустациями в разных
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Сокровища Кахетии»
-
9%
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€20
€22 за человека
Индивидуальная
Достояние Кахетии: монастыри, вино и легенды
От перевала Гомбори до винных погребов Цинандали - из Тбилиси
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €268 за человека
Групповая
до 19 чел.
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: Ул. Коте Абхази
Расписание: ежедневно в 09:15
Завтра в 09:15
11 авг в 09:15
€42 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Гамарджоба, Кахетия, винный край
Виды Алазанской долины, романтичный Сигнахи, усадьба князей Чавчавадзе и винные дегустации
Завтра в 08:30
12 авг в 08:30
от €203 за всё до 3 чел.
от €205 за экскурсию