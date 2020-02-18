73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Грузия
  2. Экскурсии

  3. Сокровища Кахетинского региона

Дегустационный авто-тур - лучшие вина и захватывающие виды знаменитого региона

Aleksandre
Задать вопрос
Aleksandre – ваш гид
Грузия – самый древний винодельческий регион в мире.

Не посетить эти места и не попробовать вина — значит просто не познать Грузию.

В моем туре вы за один день продегустируете вина пяти самобытных производителей, совершенно непохожих друг на друга, узнаете особенности их производства, а также познакомитесь с историей знаменитого края.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии73 отзыва
4.92
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона

Что вас ожидает

Винное производство и дегустации
Я отвезу вас на винные заводы и винодельни (марани) Кахетии, чтобы вы познакомились с нюансами технологических процессов производства и воочию увидели, как и где выращивают виноград, как делают вино и чачу. Дегустация вина и чачи будет организована в Цинандали, Телави, Кварели.

Знаменитые монастыри и храмы Кахетии
Мы заедем в село Шуамта, где сохранились фрагменты монастырей Дзвели-Шуамта и Ахали-Шуамта. Вы осмотрите два совершенно не похожих по архитектуре монастыря, построенных в разное время: соответственно, в V и в XVI веках.
Вы побываете в одном из первых монастырей Грузии – Икалтойском – и увидите академию, в которой учился Шота Руставели. Посетите монастырь и собор Алаверди – главный и самый почитаемый храм в Кахетии. Собор Святого Георгия – второй по высоте в Грузии, первый среди сохранившихся средневековых соборов и самый высоким из четырех “Великих Кафедралов” (хотя храм Баграта после реконструкции стал выше Алаверди на 2 метра). И полюбуетесь небольшим симпатичным монастырем Некреси, расположенным высоко на горе над Алазанской равниной.

Гончарная мастерская
Квеври – это уникальный глинянный сосуд для изготовления и хранения вина. Обнаруженная в Грузии древнейшая глиняная посуда типа квеври относится к 6-5 тыс.лет до н.э. Вы посетите гончарную мастерскую и ознакомитесь с уникальным ручным процессом изготовления квеври.

По пути мы также обязательно заедем в город Греми – столицу Кахетинского царства в XVI-ХVII веках.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, входные билеты в музеи и комплексы, все дегустации, кофе, вода.
  • Расходы на дегустацию у гончара (5€ за человека) и питание оплачиваются отдельно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников: доплата за каждого следующего человека — 40€.
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона
Сокровища Кахетинского региона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aleksandre
Aleksandre
Меня зовут Александр. Было время занимался научной работой, преподавал в Грузинском техническом университете и в Грузинском авиационном университете, затем занялся бизнесом. Последнее время меня очень заинтересовала история виноделия, процесс приготовления вина, чачи и их положительного влияния на состояние и здоровье людей, а также гастрономические нюансы национальной грузинской кухни. С удовольствием поделюсь своими соображениями и полученными познаниями с единомышленниками.
Напишите мне

73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 февраля 2020
Александр большое Вам спасибо! Всем кто хочет больше узнать о производстве вина советую данную экскурсию.
30 декабря 2019
Прекрасная экскурсия! Очень приятный в общении гид Александр. Легко подстроил маршрут под наши специфические запросы. Познакомил с чудесными братьями-виноделами. Очень аккуратно вёл машину. На мой взгляд идеальная экскурсия!
Алина
18 сентября 2019
Были с младшим сыном в прошлом году на этой экскурсии с Александром. Нам так понравилось, что мы решили в это году познакомить и влюбить в Кахетию старшего сына.Александр прекрасный гид и интересный собеседник. Поездка была насыщена и прекрасными видами, и познавательной исторической информацией про древние монастыри, и обалденным вином. Были в гостях у необыкновенно приятных и милых людей. Заза показал нам как делаются квеври , попробовали его уникальную чачу и вино. А в гостеприимной семье Георгия мы попробовали собрать и потоптать виноград нас совершенно вкусно накормили и напоили ;) хочется возвращаться и возвращаться сюда же, чтобы еще раз повторить прекрасный опыт.
14 сентября 2019
Александр, хочу выразить Вам огромную благодарность за такую насыщенную, познавательную, грамотно и качественно спланированную экскурсию, которая оставила моих гостей под неизгладимым впечатлением! Вернулись уставшими, но бескрайне довольными, наполненные лишь восторгом и новыми знаниями. Отдельное спасибо виноделу за его щедрое гостеприимство! Спасибо, что оставляете частичку страны в каждом госте!
13 июня 2019
Мы были на экскурсии 5 июня. Когда выбирали тур, хотелось узнать не только историю страны, но также и виноделия. И Александр - именно тот, кто был нам нужен. Маршрут экскурсии составлен интересно, при этом упор сделан на вино и виноделие, чего мы и хотели. Также в экскурсию входит и посещение древних храмов. Удивляет возраст этих построек и чудесная природа, окружающая их. На территории монастыря взяли две огромные сосновые шишки, сейчас они стоят на полке и лучше любых сувениров напоминают о нашей поездке.
Побывали на винном заводе, и на частной винодельне, где прекрасно пообедали в компании хозяина дома, очень душевного человека. Попробовали много разного вина и чачи, а также настоящий семейный обед. А сколько новых знаний и впечатлений мы получили!
Стоит отметить, что мы были с ребенком четырех лет, которому не очень пока интересны история и вино) При этом поездка прошла очень хорошо!
Александр не только знаток истории Грузии и виноделия, но и интеллигентный человек и интересный собеседник. Мы чувствовали себя спокойно и весь день провели в чудесном расположении духа в компании Александра. Эта экскурсия стала самым ярким впечатлением нашей поездки.
13 июня 2019
Все прошло отлично. Неспешно, обстоятельно. По дороге заехали в несколько монастырей. Очень понравилось.
10 июня 2019
Побывали на экскурсии Сокровища Кахетинского региона с Маргаритой. Это путешествие можно назвать самым душевным за последнее время. Маршрут отлично продуман: несмотря на то, что мы опоздали к началу экскурсии, нам удалось везде успеть. Маргарита уверенно и ловко водит машину! Особенно на серпантине, где движение может быть непредсказуемым) Мы посмотрели старинные монастыри, сохранившиеся с V, VII, XII веков! А в женском монастыре цвели бесподобные розы!) По дороге Маргарита рассказывала нам о традициях грузинского виноделия и технологиях его производства в Кахетии. Мы посетили гончарную мастерскую, где уже несколько поколений изготавливают квеври (глиняные сосуды для вина). На дегустацию подали вкуснейшее белое вино, причем разливал его хозяин при нас из квеври, а потом и чачу. Далее мы уже поехали на завод, где изготавливают, помимо вина из квеври, вино и по европейской технологии. Вино было представлено на любой вкус) В завершение был обед в семье виноделов, где во дворе дома нас угощали лобио, шашлыком и конечно вином! Все было ооочень вкусно, душевно и по-семейному. Замечательный тур для знакомства с Грузией и историей виноделия в этой чудесной стране!
26 мая 2019
Нам все понравилось, спасибо
Алексей
16 мая 2019
Долго не забудем эту экскурсию! Все очень понравилось. Было все - вино, еда, красивые виды, местный колорит, люди, познавательный рассказ, интеллигентность рассказчика. Самая яркая часть путешествия это заезд в гости к братьям Хуцинашвили. Наелись и повеселились от души, напились вина.) люди себя совсем не жалеют. Все ожидания были удовлетворены сполна. Так что респект за это яркое пятно воспоминаний.
13 мая 2019
Очень приятно было побывать на экскурсии с отличным расказчиком и комуникабельным гидом. Очень хотим поблагодарить Ираклия 3-го. Желаем вам всего наилучшего.
Ещё 63 отзыва

Aleksandre проводит ещё 1 экскурсию

Дегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелыДегустация грузинских вин, сыров и чурхчелы
От 20 за экскурсию
1.5 часа
242 отзыва
Насладиться знаменитыми винами и закусками из разных регионов Грузии и узнать секреты производства
Я приглашаю вас в свой винный бар на дегустацию грузинских вин, сыров и чурчхелы, во время которой вы узнаете все о производстве этих продуктов, об отличиях одного сорта вина, выращенного в разных районах Грузии, о нелегком труде виноградарей, о сортах сыра и процессе приготовления чурхчелы. И сможете принять участие в приготовлении чачи!

Гастрономические экскурсии в Тбилиси

Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!Грузинская кухня: готовим и едим!
От 28 за экскурсию
2.5 часа
179 отзывов
Научиться делать хинкали и хачапури в ресторане в исторической части города
Вас ждёт не просто увлекательный рассказ, но практическое знакомство с национальной кухней Грузии. Вы узнаете об особенностях гастрономического достояния страны, услышите забавные истории о хинкали, научитесь отличать хачапури по-имеретински от хачапури по-мегрельски. И конечно, сами приготовите национальные блюда, узнавая их секреты от шеф-повара.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семьеРадушная Грузия: в гости к тбилисской семье
30 за человека
5 часов
51 отзыв
Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Любовь к гостям течёт в крови каждого грузина! Наши двери всегда открыты: мы рады вам, как самым близким друзьям. Я приглашаю вас в гости к семье из Тбилиси, где вы поймёте, что такое истинное хлебосольство, попробуете местные вина и узнаете, как рождаются кулинарные шедевры. Вас ждут народные танцы и песни, истории о жителях Сакартвело. Домашняя атмосфера праздника и вкусный ужин — вам откроется самая аппетитная грань страны.
В Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноградВ Кахетию! Туда, где собирают солнце в виноград
скидка70%
€75
23 за человека
10 часов
252 отзыва
Познавательная, вкусная и красивая поездка в край солнца, вина и винограда
Кахетия — винный регион, где произрастает львиная доля винограда нашей страны. Первая косточка окультуренного винограда в мире была обнаружена именно в Грузии. Этой косточке 8000 лет, поэтому Грузию считают родиной виноградарства и виноделия. Мы, грузины, очень чтим это растение и украшаем изображением лозы церкви, каждый местный житель старается посадить лозу рядом со своим домом, даже если он живет в большом городе. Вы посетите знаменитую Алазанскую долину, увидите виноградники Грузии, познакомитесь со способом производства вина, который объявлен культурным наследием Юнеско, и, конечно, продегустируете знаменитые грузинские вина.
Винный тур по ТбилисиВинный тур по ТбилисиВинный тур по Тбилиси
32 за человека
2.5 часа
142 отзыва
Увлекательная прогулка по Старому городу с дегустациями грузинских вин в колоритных погребах
Вино — едва ли не самый знаменитый бренд Грузии, поэтому уехать из Тбилиси, не попробовав местные вина, просто недопустимо. На дружеской прогулке по Старому городу мы заглянем в интересные винные погреба и продегустируем грузинские вина из разных сортов винограда. Вы сравните вина крупных заводов и частных виноделен, узнаете об истории и особенностях главного напитка Грузии и найдете именно «свое» вино. А главное, насладитесь атмосферой вечернего Тбилиси и познаете его истинный вкус!
Аджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревеньАджарский хачапури и хинкали по рецептам горных деревень
23 за человека
2 часа
14 отзывов
Кулинарный мастер-класс в сердце Тбилиси с грузинскими байками и домашним вином
Хачапури, горячие хинкали и ароматное вино — приготовьтесь почувствовать истинные вкусы Грузии! На кулинарном мастер-классе вы приготовите сырные лодочки по старинному аджарскому рецепту и слепите хинкали, как это делают в горных деревнях. Колоритные легенды, байки и рассказы о грузинских традициях прилагаются.
По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
29 за человека
2.5 часа
96 отзывов
Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
Наш автобус, оборудованный для уютного путешествия, совмещённого с мини-застольем, повезёт вас по древнему Тбилиси. Навстречу памятникам архитектуры, великолепным видам и большой истории — по старым улочкам и современным проспектам. Прямо в автобусе будем общаться, делиться впечатлениями и дегустировать вино, а кое-где гулять пешком, чтобы ближе соприкоснуться с колоритом города. Вы насладитесь напитками и угощениями, узнаете о Тбилиси главное и прочувствуете его дух.

Выбирайте и другие экскурсии в Тбилиси

ГастрономическиеКрыши и панорамыЗа городомКазбегиВ другой городГориМцхетаТелавиОбзорныеКутаисиИстория и архитектураПешкомСо скидкойФотосессииНеобычные маршрутыКахетияНа автомобилеУплисцихеВардзияЗимойСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсеНа автобусеБоржомиМастер-классыИндивидуальныеНочныеГрупповыеНа кораблике