Уникальный тур на внедорожнике по горам Казбеги и долине Трусо из Тбилиси
Ближайшие даты:
16
мая
мая
20
мая
мая
23
мая
мая
27
мая
мая
30
мая
мая
3
июн
июн
6
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Жинвальское водохранилище: Живописное рукотворное озеро, с которого открывается потрясающий вид на окружающие горы, где царит безмятежная атмосфера.
- Крепость Ананури: Прекрасно сохранившийся замок с богатой историей, демонстрирующий архитектурное наследие региона.
- Река Арагви: Живописная горная река с кристально чистыми водами, протекающая через захватывающий дух ландшафт.
- Гудаури: популярный горнолыжный курорт, откуда открывается незабываемый вид на великолепные Кавказские горы.
- Арка Дружбы: Оригинальный монумент с панорамными видами и замысловатой советской мозаикой.
- Минеральные источники: Уникальные природные образования с потенциальной пользой для здоровья, расположенные среди горного ландшафта
- Степанцминда: очаровательная горная деревня, откуда открываются живописные виды на окружающие горы и где можно заглянуть в местную жизнь.
- Церковь Святой Троицы в Гергети: Безмятежное и спокойное религиозное место, олицетворяющее духовную сущность горного региона.
- Военно-Грузинская дорога: Исторический и живописный маршрут, проходящий через величественные Кавказские горы и соединяющий Грузию и Россию.
- Черная и белая Арагви, Пасанаури: Живописная река с контрастными цветами, окутанная захватывающей легендой.
- Озеро Абано: Бездонное озеро, окруженное потрясающими горными пейзажами, идеально подходит для размышлений и созерцания природной красоты.
- Гора Казбек: Величественная гора с богатой историей и культурным значением, доминирующая над ландшафтом и покоряющая сердца как местных жителей, так и путешественников.
- Ущелье Трусо: скрытая жемчужина Казбеги с поразительными скальными образованиями, древними башнями и заброшенными поселениями, рассказывающими о прошедших временах.
- Крестовый Перевал: Высокогорный перевал вдоль Военно-Грузинской дороги, с которого открываются захватывающие панорамы окружающих Кавказских гор и долин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Отправьтесь в необычный однодневный тур в составе небольшой группы из Тбилиси в завораживающий регион Казбеги. Вы увидите все достопримечательности Военно-Грузинской дороги и дальше больше! Мы предлагаем уникальное приключение на внедорожнике в чарующем ущелье Трусо, где вы сможете увидеть бездонное озеро, заброшенные селения и уникальную природу горной Грузии. Этот эксклюзивный тур идеально подходит для тех, кто ищет ярких впечатлений.
Наш групповой тур из Тбилиси предлагает отправиться в захватывающее путешествие по бездорожью вдоль исторической Военно-Грузинской дороги, где вы полюбуетесь захватывающими видами Жинвальского водохранилища, посетите крепость Ананури и Арку Дружбы в Гудаури. Но на это не все приключения, что мы вам приготовили - исследуй почти забытую долину Трусо, которая может похвастаться потрясающими горными образованиями, гейзерами, древними башнями и заброшенными поселениями.
Настоящей жемчужиной тура является посещение живописной деревни Степанцминда, где находится почитаемая церковь Святой Троицы. Воспользуйтесь возможностью запечатлеть незабываемые воспоминания и погрузиться в богатое природное и культурное наследие Грузии.
Познакомьтесь с чудесами Казбеги и долины Трусо с помощью нашего тщательно продуманного тура. Бронируя тур с нашей командой вы получите множество преимуществ - небольшая группа участников, отсутствие дополнительных платежей и шанс посетить уникальные места, которые не доступны для обычных туристических автобусов.
Не пропустите шанс, который бывает раз в жизни - забронируйте место уже сегодня и откройте для себя всю магию скрытых жемчужин Грузии!
Необходимо знать перед бронированием тура:
- В ущерб комфорту мы ставим безопасность на первое место. Мы используем полноприводные минивэны, рассчитанные на группы до 8 человек.
- Не забудьте взять с собой наличные, так как на остановках будут платные туалеты. Наличные, так же могут понадобиться, чтобы отблагодарить гида и водителя.
- Утром, мы сделаем остановку около пекарни, где можно будет приобрести кофе, чай и свежую грузинскую выпечку.
- Обратите внимание, что из-за погоды в горах непредсказуемая и не всегда соответствует прогнозу в телефоне, возможна корректировка маршрута. И нужно быть готовым, что будет жарко или холодно, пойдет дождь и будет сильный ветер. Температура в горах значительно ниже, чем в Тбилиси. Помните, что плохой погоды не бывает, бывает только плохая одежда.
- Убедитесь, что у вас есть подходящая обувь с закрытыми носками.
- Участники должны иметь умеренный уровень физической подготовки.
- Грунтовая дорога может вызвать у некоторых людей укачивание. Рекомендуется взять с собой личные лекарства на случай, если они вам понадобятся.
- Иногда наши групповые экскурсии могут проводиться одновременно на русском и английском языках. Хотя мы стремимся обеспечить равные впечатления для всех участников, это может привести к замедлению темпа или более длительным объяснениям.
- Пожалуйста, обратите внимание, что гид может находиться в разных частях группы, чтобы помочь и убедиться, что всем комфортно. Важно слушать указания гида и не ставить себя или других в стрессовую ситуацию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортировка на автомобиле 4x4
- Услуги гида
- Подьём к церкви Святой Троицы в Гергети
- Что не входит
- Встреча в отеле
- Личные расходы и дополнительные активности
- Питание
- Чаевые гиду и водителю
- Место начала и завершения?
- Площадь Европы, Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Детали тура и место встречи: Мы вышлем вам полную информацию о маршруте тура и точное место встречи, вечером, накануне экскурсии. Пожалуйста, проверьте свою электронную почту перед отправлением.
- Погода в горах: Пожалуйста, имейте в виду, что погода в горах может быть непредсказуемой. Мы рекомендуем взять с собой соответствующую одежду, такую как непромокаемые куртки, теплые вещи и удобную обувь, чтобы быть готовым к различным погодным условиям.
- Пунктуальность: Для того, чтобы все участники получили удовольствие от процесса, пожалуйста, прибывайте к месту встречи вовремя. Опоздание может привести к задержкам и повлиять на общее впечатление от экскурсии.
- Горные дороги и пешеходная часть: Наше внедорожное приключение включает в себя преодоление горной местности и легкий поход по ущелью Трусо. Пожалуйста, наденьте прочную, удобную обувь, подходящую для ходьбы по неровной поверхности, и будьте готовы к некоторой физической нагрузке во время тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
Необычные
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Казбеги
Популярные места
Джиппинг
Похожие туры из Тбилиси
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Казбеги на микроавтобусе
Проехать по Военно-Грузинской дороге и увидеть воспетую в легендах гору Казбек
на площади Свободы
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
30€26 за человека
Индивидуальная
10 часов
Казбеги - место, без которого невозможно представить Грузию
И над вершинами Кавказа изгнанник рая пролетал…
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
28 апр
29 апр
370€185 за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Затерянное ущелье Трусо и долина нарзанов
Отправиться навстречу первозданной природе в одно из самых живописных мест Грузии
место вашего проживания
29 апр
30 апр
3 мая
5 мая
€57 за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии