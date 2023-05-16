Отправьтесь в необычный однодневный тур в составе небольшой группы из Тбилиси в завораживающий регион Казбеги. Вы увидите все достопримечательности Военно-Грузинской дороги и дальше больше! Мы предлагаем уникальное приключение на внедорожнике в чарующем ущелье Трусо, где вы сможете увидеть бездонное озеро, заброшенные селения и уникальную природу горной Грузии. Этот эксклюзивный тур идеально подходит для тех, кто ищет ярких впечатлений.

Наш групповой тур из Тбилиси предлагает отправиться в захватывающее путешествие по бездорожью вдоль исторической Военно-Грузинской дороги, где вы полюбуетесь захватывающими видами Жинвальского водохранилища, посетите крепость Ананури и Арку Дружбы в Гудаури. Но на это не все приключения, что мы вам приготовили - исследуй почти забытую долину Трусо, которая может похвастаться потрясающими горными образованиями, гейзерами, древними башнями и заброшенными поселениями.

Настоящей жемчужиной тура является посещение живописной деревни Степанцминда, где находится почитаемая церковь Святой Троицы. Воспользуйтесь возможностью запечатлеть незабываемые воспоминания и погрузиться в богатое природное и культурное наследие Грузии.

Познакомьтесь с чудесами Казбеги и долины Трусо с помощью нашего тщательно продуманного тура. Бронируя тур с нашей командой вы получите множество преимуществ - небольшая группа участников, отсутствие дополнительных платежей и шанс посетить уникальные места, которые не доступны для обычных туристических автобусов.

Не пропустите шанс, который бывает раз в жизни - забронируйте место уже сегодня и откройте для себя всю магию скрытых жемчужин Грузии!

Необходимо знать перед бронированием тура: