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момента отправления всё пошло замечательно. У нас был отличный гид Шота, рассказал и показал много интересного. К сожалению, из-за большого количества снега в день нашей экскурсии автобусы к Казбеги разворачивали, поэтому после вкусного обеда в заведении, внешне напоминающем скорее сказочный замок, чем кафе или ресторан, мы поехали в Мцхету. Что тоже было довольно интересно, Шота провёл экскурсию по Мцхете как ни в чём не бывало, и, кстати, Казбеги нам всё равно показал, хоть и издалека) Впечатления от экскурсии остались хорошие, а это главное:)