Полюбоваться легендарной горой и посетить все знаковые места на пути к ней
Казбек — дремлющий вулкан-пятитысячник, прославленный в десятках стихов и романов.
Мы отправимся к нему по живописной Военно-Грузинской дороге: на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек. По пути сделаем остановки у арки Дружбы, Жинвальского водохранилища и крепости Ананури. Если позволит погода, также заедем в нетуристическое ущелье Трусо.
Мы отправимся к нему по живописной Военно-Грузинской дороге: на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек. По пути сделаем остановки у арки Дружбы, Жинвальского водохранилища и крепости Ананури. Если позволит погода, также заедем в нетуристическое ущелье Трусо.
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Казбеги: мир сказочных пейзажей
Приготовьтесь к насыщенному и очень красивому дню! В душевной компании вы:
- Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь фантастическими пейзажами
- Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой и слиянием двух рек: Черная и Белая Арагви
- Прикоснётесь к прошлому Грузии, рассматривая крепость Ананури 16 века
- Заглянете в каньон из арки Дружбы, построенной в советские времена
- Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь
Если повезёт с погодой, мы также заедем в ущелье Трусо с бурлящими горными реками, водопадами и минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года в группе до 15 человек
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: подъём к Троицкой церкви на джипе (по желанию) — 20 лари с человека, обед — около 25-30 лари
ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободыул. Коте абхази 22
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Sergei — ваша команда гидов в Тбилиси
Меня зовут Сергей, я родился и вырос в солнечной Грузии. Гидом работаю более семи лет. Хорошо разбираюсь в истории страны, её кухне, винах и традициях. Моя команда состоит из таких же харизматичных профессионалов, как и я. Ждём вас!
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