Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси

Полюбоваться легендарной горой и посетить все знаковые места на пути к ней

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Казбек — дремлющий вулкан-пятитысячник, прославленный в десятках стихов и романов.

Мы отправимся к нему по живописной Военно-Грузинской дороге: на комфортабельном микроавтобусе в группе до 15 человек. По пути сделаем остановки у арки Дружбы, Жинвальского водохранилища и крепости Ананури. Если позволит погода, также заедем в нетуристическое ущелье Трусо.
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в мини-группе: путешествие из Тбилиси
Ближайшие даты:
26
мая
27
мая
28
мая
29
мая
30
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Казбеги: мир сказочных пейзажей

Приготовьтесь к насыщенному и очень красивому дню! В душевной компании вы:

  • Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь фантастическими пейзажами
  • Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой и слиянием двух рек: Черная и Белая Арагви
  • Прикоснётесь к прошлому Грузии, рассматривая крепость Ананури 16 века
  • Заглянете в каньон из арки Дружбы, построенной в советские времена
  • Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь

Если повезёт с погодой, мы также заедем в ущелье Трусо с бурлящими горными реками, водопадами и минеральными источниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года в группе до 15 человек
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: подъём к Троицкой церкви на джипе (по желанию) — 20 лари с человека, обед — около 25-30 лари

ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободыул. Коте абхази 22
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Горы
Природа и пейзажи
Религиозные
Выездные
На весь день
Казбеги
Популярные места
Военно-Грузинская дорога
Монастыри, церкви, храмы
Троицкая церковь
По Грузии
Крепость Ананури
Арка дружбы
На микроавтобусе

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