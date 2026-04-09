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Казбеги в небольшой группе: путешествие из Тбилиси

Исследуйте сказочные пейзажи Казбеги и древние памятники Грузии в уютной атмосфере мини-группы
Казбек - величественный дремлющий вулкан, воспетый в литературе.

Путешествие по Военно-Грузинской дороге откроет перед вами захватывающие виды, включая Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Арка Дружбы и Троицкая церковь у подножия Казбека оставят незабываемые впечатления.

Если повезёт с погодой, посетите нетуристическое ущелье Трусо с его бурлящими реками и минеральными источниками. Комфортный микроавтобус и профессиональный гид обеспечат вам незабываемый день
4.8
212 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортное путешествие на микроавтобусе
  • 🌄 Захватывающие пейзажи Военно-Грузинской дороги
  • 🏰 Историческая крепость Ананури
  • ⛪ Троицкая церковь у подножия Казбека
  • 🌊 Живописное Жинвальское водохранилище
  • 🏞️ Возможность посетить ущелье Трусо
Казбеги в небольшой группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в небольшой группе: путешествие из Тбилиси
Казбеги в небольшой группе: путешествие из Тбилиси

Что можно увидеть

  • Жинвальское водохранилище
  • Крепость Ананури
  • Арка Дружбы
  • Троицкая церковь

Описание экскурсии

Казбеги: мир сказочных пейзажей

Приготовьтесь к насыщенному и очень красивому дню! В душевной компании вы:

  • Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь фантастическими пейзажами
  • Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой и слиянием двух рек: Чёрная и Белая Арагви
  • Прикоснётесь к прошлому Грузии, рассматривая крепость Ананури 16 века
  • Заглянете в каньон из арки Дружбы, построенной в советские времена
  • Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь

Если повезёт с погодой, мы также заедем в ущелье Трусо с бурлящими горными реками, водопадами и минеральными источниками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
  • Дополнительные расходы: подъём к Троицкой церкви на джипе (по желанию) — 20 лари с человека, обед — около 25-30 лари

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€15
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Котэ Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2046 туристов
Меня зовут Сергей, я родился и вырос в солнечной Грузии. Гидом работаю более семи лет. Хорошо разбираюсь в истории страны, её кухне, винах и традициях. Моя команда состоит из таких же харизматичных профессионалов, как и я. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 212 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
13
3
10
2
1
1
2
Елена
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш водитель, настоящий ас, и великолепный гид Георгий, взявший на себя еще и функции рыцаря
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при немолодой даме, при этом легко переходя с грузинскогоь и русского на хорощхший английский, и демонстратор сортов меда-все были на высоком профессиональном и человеческом уровне. Поразили меня, воспитанную на русской литературе 19 века, Военно-Грузинская дорога и великолепная крепость Ананаури. Казбек, правда, нас не удостоил появлением. Но нам и без него хватило великолепных впечатлений

Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш
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Ю
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было не особо организованным, как и на большинстве других наших экскурсий в Грузии. Но с
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момента отправления всё пошло замечательно. У нас был отличный гид Шота, рассказал и показал много интересного. К сожалению, из-за большого количества снега в день нашей экскурсии автобусы к Казбеги разворачивали, поэтому после вкусного обеда в заведении, внешне напоминающем скорее сказочный замок, чем кафе или ресторан, мы поехали в Мцхету. Что тоже было довольно интересно, Шота провёл экскурсию по Мцхете как ни в чём не бывало, и, кстати, Казбеги нам всё равно показал, хоть и издалека) Впечатления от экскурсии остались хорошие, а это главное:)

Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было+2
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было
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Александр
Георгий - очень хороший гид, рассказал много интересного. Удачно объехали все пробки на грузинской военной дороги, благодаря грамотному планированию, всем довольны.
Георгий - очень хороший гид, рассказал много интересного. Удачно объехали все пробки на грузинской военной дороги,
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М
Очень понравилась экскурсия информативная и динамичная! Гид харизматичный и всесторонне образованный!
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А
Все понравилось! Рекомендую ребят ❤️
Все понравилось! Рекомендую ребят ❤️
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Анкер
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Давидом. С самого начала было видно, что он любит своё дело и прекрасно в нём разбирается. Особенно трогательно, как он говорит о своей стране
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— «Сакартвело» — и в этих словах чувствуется настоящая искренность и гордость за Грузию.

Давид — не только профессиональный экскурсовод, но и очень внимательный, эмпатичный человек, который умеет создавать комфортную атмосферу и заботиться о каждом. Несмотря на моё небольшое происшествие во время экскурсии, всё прошло замечательно.

Я искренне рекомендую его экскурсии всем, кто хочет не просто увидеть Грузию, а почувствовать её душу. Это опыт, который остаётся в сердце надолго.

Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Давидом. С самого начала было видно, что он любит своё
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Давидом. С самого начала было видно, что он любит своё
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Давидом. С самого начала было видно, что он любит своё
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Входит в следующие категории Тбилиси

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