Казбек - величественный дремлющий вулкан, воспетый в литературе.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге откроет перед вами захватывающие виды, включая Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Арка Дружбы и Троицкая церковь у подножия Казбека оставят незабываемые впечатления.
Если повезёт с погодой, посетите нетуристическое ущелье Трусо с его бурлящими реками и минеральными источниками. Комфортный микроавтобус и профессиональный гид обеспечат вам незабываемый день
Путешествие по Военно-Грузинской дороге откроет перед вами захватывающие виды, включая Жинвальское водохранилище и крепость Ананури. Арка Дружбы и Троицкая церковь у подножия Казбека оставят незабываемые впечатления.
Если повезёт с погодой, посетите нетуристическое ущелье Трусо с его бурлящими реками и минеральными источниками. Комфортный микроавтобус и профессиональный гид обеспечат вам незабываемый день
6 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортное путешествие на микроавтобусе
- 🌄 Захватывающие пейзажи Военно-Грузинской дороги
- 🏰 Историческая крепость Ананури
- ⛪ Троицкая церковь у подножия Казбека
- 🌊 Живописное Жинвальское водохранилище
- 🏞️ Возможность посетить ущелье Трусо
Что можно увидеть
- Жинвальское водохранилище
- Крепость Ананури
- Арка Дружбы
- Троицкая церковь
Описание экскурсии
Казбеги: мир сказочных пейзажей
Приготовьтесь к насыщенному и очень красивому дню! В душевной компании вы:
- Прокатитесь по Военно-Грузинской дороге, наслаждаясь фантастическими пейзажами
- Полюбуетесь Жинвальским водохранилищем с бирюзовой водой и слиянием двух рек: Чёрная и Белая Арагви
- Прикоснётесь к прошлому Грузии, рассматривая крепость Ананури 16 века
- Заглянете в каньон из арки Дружбы, построенной в советские времена
- Увидите легендарную гору Казбек и расположенную у её подножия Троицкую церковь
Если повезёт с погодой, мы также заедем в ущелье Трусо с бурлящими горными реками, водопадами и минеральными источниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2020 года
- Вас будет сопровождать профессиональный гид из нашей команды
- Дополнительные расходы: подъём к Троицкой церкви на джипе (по желанию) — 20 лари с человека, обед — около 25-30 лари
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Котэ Абхази
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2046 туристов
Меня зовут Сергей, я родился и вырос в солнечной Грузии. Гидом работаю более семи лет. Хорошо разбираюсь в истории страны, её кухне, винах и традициях. Моя команда состоит из таких же харизматичных профессионалов, как и я. Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 212 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это было одним из лучших путешествий за мою уже 80летнюю жизнь! Ивстречающая группу Инна, и наш водитель, настоящий ас, и великолепный гид Георгий, взявший на себя еще и функции рыцаря
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Ю
Начало экскурсии с местом сбора, распределением по автобусам, поиском сдачи в евро и т. д. было не особо организованным, как и на большинстве других наших экскурсий в Грузии. Но с
+2
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Георгий - очень хороший гид, рассказал много интересного. Удачно объехали все пробки на грузинской военной дороги, благодаря грамотному планированию, всем довольны.
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М
Очень понравилась экскурсия информативная и динамичная! Гид харизматичный и всесторонне образованный!
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А
Все понравилось! Рекомендую ребят ❤️
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Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Давидом. С самого начала было видно, что он любит своё дело и прекрасно в нём разбирается. Особенно трогательно, как он говорит о своей стране
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