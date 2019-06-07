91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Костя - самый лучший гид!!!) влюбляет в Грузию с 1 минуты и помогает исполнять мечты! Мечту рассказывать не буду, но то, что он сделал для нашей семьи бесценно!

Это была наша вторая экскурсия с Костей после обзорной по Тбилиси.

Дочь считала дни до встречи, готовила рисунки, настолько ее поразил Костя и она искренне хотела его порадовать, но за день до, приболела, поднялась температура, но все равно решено было ехать святые места и... это было потрясающе, надо сказать, что к вечеру ребёнок был здоров. Но, возвращаясь к экскурсии, Косте удалось многовековую историю рассказать таким образом, что вернувшись домой моя дочь 6ти лет с интересом повторяла услышанное за день, задавая уточняющие вопросы;) Костя нашёл подход ко всем трём поколениям нашей семейной группы туристок)



После всех важных и значимых событий в храме Светицховели, Костя показал нам храм Джвари, наполнив историю ещё и историями своего детства, проведённого на территории храма.

Ну а после мы отправились по рекомендации Кости в духан тети Мананы в Тбилиси....но это уже совсем другая история великолепной аутентичной кухни, вам обязательно нужно посетить экскурсии с Костей, чтобы узнать об этом месте из первых уст;)



P.s обратив внимание, как Костя общается с дочкой, кое- что точно возьму на вооружение, тк грузинское воспитание очень во мне отзывается;) а это милое «бабушкина радость» я точно буду вспоминать и возьму в лексикон для будущих внуков;)



Мы обязательно вернёмся, ведь теперь мы связаны с Грузией навсегда!