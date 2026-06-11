91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Христианство — основа грузинской культуры, традиций и быта. Его главный алтарь находится в древней столице — Мцхете. Это место называют «вторым Иерусалимом»: сюда приходили паломники со всего христианского мира. Приглашаю в путешествие к святыням восточных христиан, где каждый храм хранит живую историю Грузии.

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Описание экскурсии

Программа

Старый город и собор Светицховели

Прогулка по узким улочкам Мцхеты приведёт вас к кафедральному патриаршему собору, внесённому в список ЮНЕСКО. Здесь вы узнаете о крещении Грузии, увидите усыпальницу царской династии Багратиони и почувствуете силу места, которое невозможно переоценить.

Монастырь Самтавро

Комплекс включает Преображенскую церковь 4 века и женский монастырь святой Нины. Именно царь Мириан, принявший христианство, построил первый храм на этом месте. Позднее его расширили и украсили резным орнаментом.

Монастырь Джвари

Храм 7 века стоит на вершине горы, где Арагва встречается с Курой (Мтквари). Отсюда открывается один из самых известных видов Грузии. Многие гости признавались, что именно здесь влюбились в эту страну. Лермонтов, возможно, тоже вдохновлялся именно этими пейзажами.

Обед по-грузински

По дороге в Джвари мы остановимся в ресторане: простая, вкусная и колоритная еда придаст сил для продолжения путешествия.

Организационные детали