91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Автомобильное путешествие из Тбилиси в главную святыню восточных христиан
Христианство — основа грузинской культуры, традиций и быта. Его главный алтарь находится в древней столице — Мцхете. Это место называют «вторым Иерусалимом»: сюда приходили паломники со всего христианского мира. Приглашаю в путешествие к святыням восточных христиан, где каждый храм хранит живую историю Грузии.
Прогулка по узким улочкам Мцхеты приведёт вас к кафедральному патриаршему собору, внесённому в список ЮНЕСКО. Здесь вы узнаете о крещении Грузии, увидите усыпальницу царской династии Багратиони и почувствуете силу места, которое невозможно переоценить.
Монастырь Самтавро
Комплекс включает Преображенскую церковь 4 века и женский монастырь святой Нины. Именно царь Мириан, принявший христианство, построил первый храм на этом месте. Позднее его расширили и украсили резным орнаментом.
Монастырь Джвари
Храм 7 века стоит на вершине горы, где Арагва встречается с Курой (Мтквари). Отсюда открывается один из самых известных видов Грузии. Многие гости признавались, что именно здесь влюбились в эту страну. Лермонтов, возможно, тоже вдохновлялся именно этими пейзажами.
Обед по-грузински
По дороге в Джвари мы остановимся в ресторане: простая, вкусная и колоритная еда придаст сил для продолжения путешествия.
Организационные детали
Время экскурсии не ограничено.
Тур включает в себя полный трансфер, при желании он может быть дополнен походом в стильный торговый центр.
Средство передвижения — минивен, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ).
Обед оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пределах Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Костя — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3733 туристов
Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая Грузия богатством флоры и фауны сравнима с континентами. Уже повзрослев и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее читать дальшеуменьшить
богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и многое-многое другое.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
Оксана
Благодарна Константину за возможность изменить под нас маршрут 🫶 Уж очень хотелось Мцхету совместить с Уплисцихе из-за наличия в группе ребенка, который вряд ли бы выдержал целый день, посвященный крещению читать дальшеуменьшить
Грузии) Экскурсия получилась очень познавательная, глубокая, душевная и живописная, манера вождения комфортная, угощения вкусные. Очень структурированно, не скомкано нас Константин погрузил в историю Грузии. В Грузии были неделю и каждый день с экскурсиями, но весь фундамент знаний об истории страны извлекли именно из этой поездки по священным местам для каждого грузина. Рекомендация туристам: не стесняйтесь привлекать Константина к фото)) его фотки на мой телефон получились самые необычные и колоритные)
+6
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П
Полина
Замечательная экскурсия – увлекательная и разнообразная, мы узнали много интересных подробностей из истории и современной жизни Грузии. Благодаря Косте, который отвечал на все наши вопросы (даже не по теме), делился личными историями и рекомендациями, мы влюбились в эту прекрасную страну. Один из лучших гидов, с которыми нам удалось познакомиться за последние несколько лет – однозначно рекомендуем!
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Н
Надежда
Спасибо огромное Константину за эту чудесную экскурсию! Посетить город Мцхета было мечтой моей мамы, которую мы воплотили в жизнь с его помощью! узнали для себя очень много исторических тонкостей, которые порой переворачивают картину мира с ног на голову! И отдельная благодарность за чуткость и человечность!
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А
Анна
Экскурсия в Мцхету состоялась, спасибо огромное! Много познавательной и интересной информации! Константин с первых минут он создал невероятно дружескую атмосферу. Его рассказ — это не сухой пересказ дат, а живая история, полная легенд и фактов. Маршрут был составлен идеально! Однозначно рекомендую эту экскурсию! Спасибо за прекрасный день!
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Александр
нам очень понравилось
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Елена
Экскурсией остались довольны, было много интересной информации о стране, истории, традициях, кто думает, что это только религиозная прогулка, это нет так. Кроме того, Константин дал огромное количество полезных советов о транспорте, ресторанах, кафе, магазинах и т. д. Без посещения Мцхета невозможно понять Грузию, обязательное место к посещению!