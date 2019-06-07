91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Автомобильное путешествие в главную святыню восточных христиан

Kostya
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Kostya – ваш гид
Суть Грузии — Христианство.

Вся наша жизнь, культура, традиции, быт и даже наше известное застолье, это все наша христианская вера, алтарь которой — в Мцхете.

Я приглашаю вас на экскурсию в главную святыню восточных христиан, которую часто сравнивают с Иерусалимом, ведь именно сюда стекались паломники со всех уголков христианского мира.

От 79 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 7 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии91 отзыв
4.98
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело

Программа

  • Начинаем экскурсию с прогулки по уютным улочкам старого города к Светицховели, кафедральному патриаршему собору и памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО. Знакомимся с историей духовного центра и крещения Грузии. Светицховели — это не только уникальный памятник средневекового зодчества и усыпальница династии Багратиони с XIII века, это живая история страны. Невозможно постичь Грузию без этого храма, невозможно переоценить значения этого места…
  • Монастырь Самтавро — комплекс из Самтавро-Преображенской церкви и женского монастыря святой Нины. Церковь построена в IV веке царём Мирианом, покрестившим Грузию. Храм многократно разрушался и восстанавливался. В первой половине XI века, во времена царствования Георгия I, по указу католикоса Мелхиседека храм расширили, пристроили южные врата и украсили оригинальным орнаментом.
  • Дальше едем в Джвари — монастырь VII века на вершине горы, откуда открывается потрясающий вид на слияние рек Арагвы и Куры (Мтквари). Органическое сочетание с окружающим ландшафтом, старина и благоустроенность произведет незабываемое впечатление. Мне многие говорили, что именно здесь влюбились в Грузию. Возможно, здесь же в нее влюбился и Лермонтов, ибо не существует творчества без любви.
  • По дороге в Джвари обедаем в ресторане — недорого, вкусно и колоритно.

Вас ждет масса положительных эмоций и фотографий на память.

Мои заказчики — мои гости, для нас позор не уважить гостя!

Организационные детали

  • Время экскурсии не ограничено.
  • Тур включает в себя полный трансфер, при желании он может быть дополнен походом в стильный торговый центр.
  • Средство передвижения — минивен, комфортно и безопасно (бензин, не природный газ).
  • Обед оплачивается отдельно.
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело
Мцхета — душа Сакартвело

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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91 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вера
7 июня 2019
Костя - самый лучший гид!!!) влюбляет в Грузию с 1 минуты и помогает исполнять мечты! Мечту рассказывать не буду, но то, что он сделал для нашей семьи бесценно!
Это была наша вторая экскурсия с Костей после обзорной по Тбилиси.
Дочь считала дни до встречи, готовила рисунки, настолько ее поразил Костя и она искренне хотела его порадовать, но за день до, приболела, поднялась температура, но все равно решено было ехать святые места и... это было потрясающе, надо сказать, что к вечеру ребёнок был здоров. Но, возвращаясь к экскурсии, Косте удалось многовековую историю рассказать таким образом, что вернувшись домой моя дочь 6ти лет с интересом повторяла услышанное за день, задавая уточняющие вопросы;) Костя нашёл подход ко всем трём поколениям нашей семейной группы туристок)

После всех важных и значимых событий в храме Светицховели, Костя показал нам храм Джвари, наполнив историю ещё и историями своего детства, проведённого на территории храма.
Ну а после мы отправились по рекомендации Кости в духан тети Мананы в Тбилиси....но это уже совсем другая история великолепной аутентичной кухни, вам обязательно нужно посетить экскурсии с Костей, чтобы узнать об этом месте из первых уст;)

P.s обратив внимание, как Костя общается с дочкой, кое- что точно возьму на вооружение, тк грузинское воспитание очень во мне отзывается;) а это милое «бабушкина радость» я точно буду вспоминать и возьму в лексикон для будущих внуков;)

Мы обязательно вернёмся, ведь теперь мы связаны с Грузией навсегда!
2 июня 2019
Провели с Костей 4 дня в путешествиях по стране. С Костей невозможно не влюбиться в Грузию. Мы путешествовали с мужем, и у нас сложилось впечатление за эти 4 дня, что мы не туристы с гидом, а как будто наш друг показывает нам свою страну, рассказывая о ней интересно и с любовью. Его любовь передаётся окружающим. Костя очень приятный и легкий в общении человек с отличным чувством юмора, интересно рассказывает, даёт, достаточное количество информации, строит интересные маршруты. Костя дал массу рекомендация по ресторанам и каким-то местам в Тбилиси, всегда был на связи, мы могли ему уже после Экскурсии написать какие-то вопросы в вотсап, он всегда готов был ответить, забронировать столики в рестораны. Ещё Костя очень красиво фотографирует, и после этих 4 дней у нас осталось огромное количество потрясающихся по красоте фотографий, как будто у нас была каждый день профессиональная съемка лавстори))) обязательно вернёмся в Грузию и посмотрим с Костей остальные маршруты! Большая удача попасть к нему на экскурсию!
26 мая 2019
Хотелось бы сказать спасибо Косте за удачно выстроенный маршрут и практические рекомендации. Увидели ровно то, за чем пришли, и времени на всё хватило. Из минусов — временами не совсем уверенное вождение и достаточно ровный рассказ, о вере без особой веры. Вероятно, выезжать стоило бы раньше, в 8-9 утра, чтобы не приезжать в самое пекло. В целом, экскурсия подойдёт всем желающим, а надеть лучше удобную обувь: подъёмы и спуски возле Джвари крутые.
17 мая 2019
Прекрасная экскурсия в исполнении Кости! Мцхета обязательна к посещению, если Вы в Тбилиси!
Собор Светицховели нельзя пропустить, а Костя не только расскажет историю этого грандиозного места, но и покажет с самых выгодных точек, как фотограф. И конечно монастырский храм Джвари и обед в колоритном месте ))) Наилучшие рекомендации!
6 мая 2019
Экскурсия нам понравилась. Наш гид Константин постарался рассказать нам не только о Мцхете, но и о Грузии так, чтобы мы их полюбили и обязательно приехали еще. Глубоко, с историческими событиями, особенностями культуры, не отягощая датами, но и не упуская важных событий, Константин осветил нам историю. Провели много часов вместе и не устали. Спасибо!!
28 марта 2019
Хочу поблагодарить Костю за прекрасную экскурсию в Мцхету. Благодаря ему мы смогли по настоящему прочувствовать Грузию, её колорит и настроение. Прекрасно выстроенный маршрут помогает не устать от насыщенной программы, идеально подготовленной экскурсоводом. На протяжении всей поездки вы сможете увидеть как горят его глаза. Такое редко можно встретить на других экскурсиях и это одна из причин, почему вам стоит съездить во Мцхету именно с Костей.
24 марта 2019
Наша девичья компания от всей русской души благодарит Константина за удивительное грузинское гостеприимство, мы не просто получили исторические факты, мы словно побывали в путешествии во времени: погрузились в атмосферу, насладились красотой и увезли в своей душе самые теплые воспоминания об этой земле. Костя, это твое призвание! Не теряй своей увлеченности и любви к своему делу!
24 марта 2019
Прекрасно проведенное время в Тбилиси, закомство с Грузией. Благодаря Константину, который был нашим путеводителем и вдохновителем, мы познакомились с историей Грузии, посетили великолепные крепости и храмы, насладились красотой гор и долин, попробовали национальные грузинские блюда. Константин большой знаток истории своего края, очень интересный рассказчик, коммуникабелен и прост в общении. Большое спасибо ему за прекрасные экскурсии, доброжелательность и внимание к гостям. Всем, кто желает полноценно провести время в Грузии, рекомендуем Константина. Вы влюбитесь в Грузию!
21 февраля 2019
Мцхета с Константином это очень интересно и душевно! Как и в Кахетии, где мы были с Константином нам очень всё понравилось! Спасибо Вам!
19 февраля 2019
Впервые были в Грузии,экскурсия очень понравилась
Ещё 81 отзыв

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