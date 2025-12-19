Приглашаем в путешествие в Кахетию — сердце грузинского виноделия и культуры.
Мастер-классы по чурчхеле и хлебу, дегустации вин, прогулки по Сигнаги и Телави, панорамные виды Алазанской долины и Кавказа подарят вам незабываемые впечатления!
Описание мастер-классаПриглашаем вас в путешествие по Кахетии – региону, где виноделие, кухня и древние традиции формируют особый ритм жизни. В программе – знакомство с грузинской гастрономией, дегустации местных вин, посещение знаковых мест и уютных городов, а также участие в национальных мастер-классах. Вы побываете в Манави и Бадиаури, где узнаете, как готовят традиционные грузинские лакомства, попробуете домашние продукты и вина. Посетите монастырь Бодбе – одно из самых почитаемых духовных мест Грузии, а затем прогуляетесь по романтичным улочкам Сигнахи с видами на Алазанскую долину. Экскурсия сочетает культурную программу, гастрономические впечатления и живописные пейзажи, позволяя прочувствовать атмосферу Кахетии и грузинское гостеприимство. В зависимости от выбранного варианта путешествие может быть более обзорным или углубленным гастрономическим. Классический маршрут, гастрономия и знаковые места региона: В этом формате вы посетите Манави, где самостоятельно приготовите традиционную чурчхелу, попробуете пастилу, домашние вина и чачу по старинным рецептам. В Бадиаури вы увидите процесс выпечки хлеба по древним традициям, попробуете свежий шоти (традиционный грузинский хлеб саблевидной формы) и лучшие местные сыры – настоящее знакомство с гастрономией Кахетии. В программе также дегустация классических кахетинских вин – Саперави и Ркацители, панорамные виды Алазанской долины и Кавказского хребта, а также посещение древнего города Телави с 900-летним платаном и резиденцией царя Эрека II. Этот вариант подойдет тем, кто хочет увидеть максимум за один день и познакомиться с Кахетией в обзорном формате. Глубокое погружение в гастрономию и домашние традиции: В этом варианте вы отправитесь в Манави, где посетите местную семью, продегустируете домашнее вино, попробуете натуральный деревенский мед и своими руками приготовите чурчхелу. Вы также побываете в семейной винодельне, где попробуете грузинские вина, приготовленные в квеври (керамических емкостях для выдержки вина), и узнаете особенности традиционного виноделия. Кульминацией путешествия станет визит в Сагареджо – здесь вас ждет мастер-класс по приготовлению хинкали, ароматный ужин и душевные грузинские тосты за дружбу, вкусную еду и жизнь. Этот формат идеально подойдет тем, кто хочет не просто экскурсию, а теплый, насыщенный гастрономический опыт и живое общение. Важная информация:
- Одевайте комфортную обувь для передвижения.
- Предупреждайте организатора, если не можете отправиться на экскурсию.
Каждый день в 09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манави
- Бадиаури
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Крепостная стена Сигнахи
- Алазанская долина
- Телави
Место начала и завершения?
Тбилиси, 1-й туп. Абано 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
