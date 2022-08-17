Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары

Это удивительный экскурс сквозь века. Мы посетим места с наследием Великой Царицы Тамар

Это удивительный экскурс сквозь века. Мы посетим места с наследием Великой Царицы Тамар.

Места археологических раскопок, где были найдены знаменитые Мзиа и Зезва, представители «Человека Грузинского». Также вы узнаете много интересных легенд, связанных с крепостями и храмами.
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
Путешествие в «Золотой век» царицы Тамары
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Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Шавнабада
  • Колагирская крепость
  • Церковь Болнисский Сион
  • Дманиси
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • След первых европейцев — «Человек Грузинский».
  • Места археологических раскопок, где были найдены знаменитые Мзиа и Зезва, представители «Человек Грузинский». Также вы узнаете интересные легенды связанные с крепостями и храмами. Шавнабадский монастырь — Святой Георгиевский монастырь на юго-востоке Грузии.
  • Крепость Колагири, стоящая на территории Квемо Картли, построена царицей Дареджан в 1788-1798 гг. Эта крепость является одним из последних сооружений такого типа в феодальной Грузии. Церковь Болнисский Сион — трехнефная базилика, расположенная в восточной Грузии, в регионе Квемо Картли, в муниципалитете Болниси, в деревне Болниси. На территории Дманиси следы человеческой жизни начинается с древних времен. Здесь жили первые европейцы, Зезва и Мзия, 1,8 миллиона лет назад.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсию проведет профессиональный гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном седане или минивене.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Вода, вино, чача
Что не входит
  • Обед
  • Доп. развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завершение: Тбилиси, Мейдан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсию проведет профессиональный гид из нашей команды.
  • Экскурсия проводится на комфортабельном седане или минивене
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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