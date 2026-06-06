За один день вы посетите сразу несколько знаковых мест южной Грузии.
Исследуете пещерный город, высеченный в скале в 12 веке, прогуляетесь по знаменитому курорту Боржоми и попробуете минеральную воду из природных источников.
А затем отправитесь в крепость Рабат, где на протяжении веков переплетались христианские и исламские традиции.
Исследуете пещерный город, высеченный в скале в 12 веке, прогуляетесь по знаменитому курорту Боржоми и попробуете минеральную воду из природных источников.
А затем отправитесь в крепость Рабат, где на протяжении веков переплетались христианские и исламские традиции.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пещерный город Вардзия — высеченный в скале монастырский комплекс XII века с многочисленными пещерами, тоннелями и древними кельями, относящийся к эпохе золотого века Грузии.
- Боржоми — знаменитый курортный город, известный своим историческим парком, живописной природой и возможностью попробовать легендарную минеральную воду из природных источников.
- Крепость Рабат — уникальный историко-культурный комплекс, где переплетаются христианская и исламская архитектурные традиции, создавая особую атмосферу древности и культурного наследия.
Темы
Вы узнаете об истории средневековой Грузии и её золотом веке, о создании пещерного города Вардзия и жизни монастырского комплекса.
- Мы также поговорим о знаменитом курорте Боржоми, его истории и минеральных источниках.
- Обсудим историю крепости Рабат и то, как в её облике переплелись христианская и исламская культуры.
Организационные детали
- При посещении пещерного города настоятельно рекомендуем надеть удобную обувь.
- С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У у станции метро «Авлабари»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ника — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — опытная туристическая компания, создающая незабываемые путешествия по Грузии. Наша цель — подарить каждому гостю персональный и аутентичный опыт, раскрывающий культуру, историю и природную красоту страны. Мы обеспечиваем высокий уровень
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