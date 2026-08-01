Рядом с Тбилиси есть водоёмы, где отдыхать будет так же здорово, как на морском побережье Грузии. Я отвезу вас в такое место. Здесь не бывает громких компаний и навязчивой музыки. Только природа, неспешные разговоры и вкусная еда. Будем жарить шашлыки, пить прохладное вино и наслаждаться моментом!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Какой чудесный день!

Дорога до небольшого частного озера из Тбилиси займёт не больше часа. Но сначала — заедем в супермаркет, где вы выберете и купите продукты на свой вкус. А вино я беру на себя! Расходы на услуги водителя и топливо также включены в стоимость поездки.

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1️⃣ Приватность и уединение. Вы с семьёй или друзьями будете наслаждаться свежим воздухом и природой в тишине и спокойствии.

2️⃣ Романтическая обстановка. Если планируете пикник со второй половинкой, это место будет идеальным для отдыха наедине. Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера.

3️⃣ Вкусная еда. Грузинскую кухню должен попробовать каждый! Я научу вас готовить настоящий шашлык и другие блюда на мангале, а также угощу местным вином.

4️⃣ Активные развлечения. Уже набрались сил? Можно устроить подвижные игры на берегу или поймать небольшую рыбу.

5️⃣ Фотосессия. Ваш день на озере будет неполным без фотографий. Яркие кадры в красочной обстановке станут идеальным воспоминанием о приятном уик-энде.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.