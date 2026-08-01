Расслабленный день на озере, или Пикник по-грузински
Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном берегу
Рядом с Тбилиси есть водоёмы, где отдыхать будет так же здорово, как на морском побережье Грузии. Я отвезу вас в такое место. Здесь не бывает громких компаний и навязчивой музыки. Только природа, неспешные разговоры и вкусная еда. Будем жарить шашлыки, пить прохладное вино и наслаждаться моментом!
Описание экскурсии
Какой чудесный день!
Дорога до небольшого частного озера из Тбилиси займёт не больше часа. Но сначала — заедем в супермаркет, где вы выберете и купите продукты на свой вкус. А вино я беру на себя! Расходы на услуги водителя и топливо также включены в стоимость поездки.
Вам это понравится
1️⃣ Приватность и уединение. Вы с семьёй или друзьями будете наслаждаться свежим воздухом и природой в тишине и спокойствии.
2️⃣ Романтическая обстановка. Если планируете пикник со второй половинкой, это место будет идеальным для отдыха наедине. Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера.
3️⃣ Вкусная еда. Грузинскую кухню должен попробовать каждый! Я научу вас готовить настоящий шашлык и другие блюда на мангале, а также угощу местным вином.
4️⃣ Активные развлечения. Уже набрались сил? Можно устроить подвижные игры на берегу или поймать небольшую рыбу.
5️⃣ Фотосессия. Ваш день на озере будет неполным без фотографий. Яркие кадры в красочной обстановке станут идеальным воспоминанием о приятном уик-энде.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€70
Дети до 16 лет
€60
Дети до 12 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 52 туристов
Меня зовут Ольга, родилась и выросла в Тбилиси и представляю команду гидов. Так уж вышло, что я не только сертифицированный гастрономический гид, но и просто любитель хорошо поесть в компании читать дальшеуменьшить
близких и друзей. Увлечение путешествиями по стране переросло в собственное дело, и вот уже несколько лет в перерывах между завтраками и ужинами я планирую и организую поездки по всем уголкам Грузии. Согласитесь, никто не расскажет о собственной стране лучше, чем люди, взрослевшие и мужавшие вместе с ней. Именно для этого вы познакомитесь на экскурсиях с истинными тбилисцами, которые преданно и искренне любят свой город. Мой коллега Бакари с 2015 года показывает нашу страну гостям и с удовольствием делится полезной информацией. Он прекрасный кулинар и может приготовить чакапули, хачапури или шашлык. Бакари не большой любитель алкоголя, но прекрасно умеет не только произносить красивые тосты, но прививать и обрезать виноград и даже делать вино. Впрочем, вино делают большинство грузин, это такая встроенная опция.
Если гостям потребуется сопровождение в не экскурсионное время, Бакари с радостью поможет и отвезет гостей в торговый центр или на рынок.
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