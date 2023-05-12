Приятно провести время вдали от городской суеты на благоустроенном пляже
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даты
Описание
Что вас ожидает
Какой чудесный день!
Дорога до небольшого частного озера из Тбилиси займёт не больше часа. Но сначала — заедем в супермаркет, где вы выберете и приобретёте продукты на свой вкус. А вино я беру на себя! Расходы на услуги водителя и топливо также включены в стоимость поездки.
Вам это понравится
1️⃣ Приватность и уединение. Вы с семьёй или друзьями будете наслаждаться свежим воздухом и природой в тишине и спокойствии.
2️⃣ Романтическая обстановка. Если планируете пикник со второй половинкой, это место будет идеальным для отдыха наедине. Поросшие деревьями берега, зеркальная водная гладь — всё это создаёт волшебную атмосферу для особого вечера.
3️⃣ Вкусная еда. Грузинскую кухню должен попробовать каждый! Я научу вас готовить настоящий шашлык и другие блюда на мангале, а также угощу местным вином.
4️⃣ Активные развлечения. Уже набрались сил? Можно устроить подвижные игры на пляже или поймать небольшую рыбу.
5️⃣ Фотосессия. Ваш день на озере будет неполным без фотографий. Яркие кадры в красочной обстановке станут идеальным воспоминанием о приятном уик-энде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.