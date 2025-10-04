Мои заказы

Секреты вечернего Тбилиси: прогулка с сюрпризом и консьерж-сервис

Уникальная прогулка по вечернему Тбилиси, где каждый уголок оживает в свете ночных огней. Узнайте город с новой стороны и насладитесь его атмосферой
Экскурсия по вечернему Тбилиси предлагает незабываемое путешествие по скрытым террасам и чарующим улицам Старого города. Участники смогут насладиться панорамными видами и открыть для себя необычные уголки города. Каждый момент этой прогулки наполнен сюрпризами и приятными мелочами, создающими особую атмосферу. Это идеальная возможность увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета и ощутить его магию
5
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Магия вечернего Тбилиси
  • 🏞️ Панорамные виды
  • 🎭 Элемент сюрприза
  • 🏛️ Уютные закоулки
  • 🌃 Атмосфера романтики
Что можно увидеть

  • Старый город
  • Скрытые террасы

Описание экскурсии

Окунитесь в магию вечернего Тбилиси, где каждый уголок пропитан историей, а огни ночного города оживают в атмосфере романтики и загадок. Прогулка по скрытым террасам, панорамные виды, чарующие улицы Старого города и неповторимая возможность увидеть город с необычной стороны сделают ваш вечер незабываемым. Основная идея — показать Тбилиси таким, каким вы его еще не видели. От уютных закоулков до захватывающих дух видов с высоты птичьего полета. Эта экскурсия — не просто прогулка, а полноценное погружение в вечернюю магию города. Мы добавили элемент сюрприза, где каждый участник экскурсии чувствует себя особенным. Приятные мелочи и неожиданные моменты будут сопровождать вас в течение всего маршрута.

Экскурсию можно забронировать каждый день. С 15:00 до 21:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Свободы
  • Сололаки
  • Район серных бань
  • Мост Мира
  • Старый город
  • Улица Шардени
Что включено
  • Услуги гида
  • Консьерж-сервис на 24 часа
  • Горячие или холодные напитки
  • Услуги гида-фотографа (снимки на телефон)
  • Сюрприз
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно забронировать каждый день. С 15:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
A
Anastasiya30_08_93
4 окт 2025
Лучшая экскурсия для того что бы начать знакомство с городом! Легко, душевно, познавательно! Получили так же много советов по дольнейшей поездке. Валерий шикарный гид! Очень советуем! Брали экскурсию на второй день, за первый успели разочароваться, но Валерий смог показать Тбилиси с другой стороны и влюбить в город, показав его с другой стороны! Не пожалеете!
Г
Гульнара
25 сен 2025
Как здорово, что особенный день в году прошел в прекрасном городе Тбилиси и стал незабываемым! Все совпало- отличная солнечная погода, праздничный настрой и интеллигентный образованный молодой человек (и прекрасный гид)
Валерий
читать дальше

- лучший экскурсовод, которого я встречала за всю поездку по Грузии! Идеал гида: поставленная спокойная речь, энциклопедические знания, умение излагать факты ясно и увлекательно, и очень важно- полная клиентоориентированность. Валерий тонко улавливает настроение, характер и физические возможности туриста- где- то сбавит темп, где-то наоборот добавит обороты, предлагал разные маршруты улиц в зависимости от заинтересованности туриста. И множества" вкусных" локаций/остановок по пути следования. Отменный вкус, чувство такта и море обаяния.
Если посчастливиться вернуться в Тбилиси (еще очень много хочется посмотреть), то только обязательно с Валерием! Буду рекомендовать этого гида всем:)

О
Ольга
10 сен 2025
Спасибо, что есть такой сервис, который позволил заказать такую замечательную экскурссию в Тбилиси без оплаты, по брони, так как у меня оплата не проходила из Беларуси. Очень благодарна Вам за
читать дальше

это. Экскурссия прошла замечательно. Гид Валерий, замечательный человек, очень душевный. Не смотря на непогоду, он смог показать и рассказать так, что я полюбила Тбилиси! Увидела город по другому. Очень познавательно. Атмосферно. Спокойно. Безопасно. Он смог показать удивительные места, благодаря которым я увидела город по другому, глазами людей, которые проживают здесь и наслаждаются моментами и своей жизнью. Очень рекомендую как парам, так и людям, кто приехал один. Это как прогулка с другом, которого уже как-будто давно знаешь, уютно и душевно, интересно. 3 часа прошли незаметно, дождь прекратился, а на душе было очень тепло. Спасибо за чудесный вечер, за насыщенную программу, я первый раз каталась по канатной дороге, вечерние виды были великолепными. Всем рекомендую вечерную прогулку. Это красиво и запоминающе. Спасибо, еще раз. Индивидуальная прогулка - это прекрасно. Всем советую. Другие чувства, эмоции, воспоминания, ощущения от впечатлений.

G
Georgii
12 авг 2025
Одна из лучших экскурсий за всю нашу жизнь. Увидели потаенные места старого города, попробовали кучу видов вина, познакомились с очень приятными людьми. Валера - мастер своего дела и гид от
читать дальше

бога, который безумно любит свою работу. Помимо качественно проведенной экскурсии, посоветовал много интересных маршрутов, ресторанов и различных мест. Уверяю, если попадете к нему, это будет Ваш лучший опыт.
Приезжайте в Грузию и наслаждайтесь прекрасными видами с лучшим гидом в Тбилиси 👣🏛️⛰️

О
Ольга
8 июл 2025
Я люблю ночные города. На мой взгляд, они красивы и привлекательны. Подсвеченные особым светом здания кажутся загадочными и таинственными. Поэтому мною была выбрана экскурсия по вечернему Тбилиси. И это меня
читать дальше

не разочаровало. Во время экскурсии увидела много красивых улочек, дворов, интересных зданий и про каждое из них узнала свою историю. Посетила смотровые площадки с прекраснейшими видами на ночной Тбилиси. Все было рассказано и показано до мельчайших подробностей. У меня был профессиональный и замечательный гид Валерий. Эрудит, обладающий глубокими знаниями, пониманием истории и культуры своей страны, хороший рассказчик, прекрасный собеседник и просто доброжелательный молодой человек. Было интересной информации о городе, зданиях, истории. Экскурсия прошла в виде неспешной приятной дружеской прогулки. Три часа экскурсии пролетели незаметно. Очень интересная экскурсия. Рекомендую.

Т
Татьяна
16 июн 2025
Хочу поблагодарить гида Валерия,за экскурсию! Краткий экскурс в историю,рассказ о сегодняшнем дне,дегустация! Очень приятный,уважительный гид! Много узнали нового и интересного! Прекрасно провели время!! Отдельное спасибо за такси! Открытость,гостеприимство,экскурсию рекомендую!
Е
Елена
11 июн 2025
Очень приятная и познавательная экскурсия. Прекрасный гид Валерий! Вечерний Тбилиси прекрасен. Посетили много мест, которые не нашли бы сами. Валерий отвечал на все интересующие нас вопросы, знакомил с интересными людьми, мы чувствовали себя желанными гостями, это очень приятно!! Вернулись счастливые и довольные!! Сюрприз порадовал)))
N
Nina
8 июн 2025
Прекрасная, ни на одну не похожая экскурсия
В Тбилиси не первый раз, но он открылся нам как будто изнутри. Много исторической информации, прекрасные локации, дегустация вин и чачи. В общем получили огромное удовольствие! Ну а гид- заслуживает отдельных аплодисментов 👏👏👏
О
Ольга
16 мая 2025
И
Илья
15 мая 2025
А
Андрей
14 мая 2025
Ю
Юлия
8 мая 2025
Великолепный гид, насколько интересно было слушать историю Грузии, пройти по самым неприметным местам и увидеть тонкость красоты каждого уголка! 4 часа восторга! Приятная обстановка, прекрасный собеседник, время пролетело незаметно! Желаем только взлетов и классных собеседников! С наилучшими пожеланиями, г. Москва! ☺️
С
Светлана
4 мая 2025
Очень понравилась экскурсия (были вдвоём с мужем). Валерий очень интересно рассказывает, интеллигентная подача материала. Познакомил нас с необычными местами Тбилиси. Подсказал рестораны с авторской кухней. Приятно и атмосферно провели время. Спасибо!
Ю
Юлия
28 апр 2025
М
Мария
26 апр 2025

Входит в следующие категории Тбилиси

