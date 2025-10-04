Экскурсия по вечернему Тбилиси предлагает незабываемое путешествие по скрытым террасам и чарующим улицам Старого города. Участники смогут насладиться панорамными видами и открыть для себя необычные уголки города. Каждый момент этой прогулки наполнен сюрпризами и приятными мелочами, создающими особую атмосферу. Это идеальная возможность увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета и ощутить его магию
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Магия вечернего Тбилиси
- 🏞️ Панорамные виды
- 🎭 Элемент сюрприза
- 🏛️ Уютные закоулки
- 🌃 Атмосфера романтики
Что можно увидеть
- Старый город
- Скрытые террасы
Описание экскурсииОкунитесь в магию вечернего Тбилиси, где каждый уголок пропитан историей, а огни ночного города оживают в атмосфере романтики и загадок. Прогулка по скрытым террасам, панорамные виды, чарующие улицы Старого города и неповторимая возможность увидеть город с необычной стороны сделают ваш вечер незабываемым. Основная идея — показать Тбилиси таким, каким вы его еще не видели. От уютных закоулков до захватывающих дух видов с высоты птичьего полета. Эта экскурсия — не просто прогулка, а полноценное погружение в вечернюю магию города. Мы добавили элемент сюрприза, где каждый участник экскурсии чувствует себя особенным. Приятные мелочи и неожиданные моменты будут сопровождать вас в течение всего маршрута.
Экскурсию можно забронировать каждый день. С 15:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы
- Сололаки
- Район серных бань
- Мост Мира
- Старый город
- Улица Шардени
Что включено
- Услуги гида
- Консьерж-сервис на 24 часа
- Горячие или холодные напитки
- Услуги гида-фотографа (снимки на телефон)
- Сюрприз
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно забронировать каждый день. С 15:00 до 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiya30_08_93
4 окт 2025
Лучшая экскурсия для того что бы начать знакомство с городом! Легко, душевно, познавательно! Получили так же много советов по дольнейшей поездке. Валерий шикарный гид! Очень советуем! Брали экскурсию на второй день, за первый успели разочароваться, но Валерий смог показать Тбилиси с другой стороны и влюбить в город, показав его с другой стороны! Не пожалеете!
Г
Гульнара
25 сен 2025
Как здорово, что особенный день в году прошел в прекрасном городе Тбилиси и стал незабываемым! Все совпало- отличная солнечная погода, праздничный настрой и интеллигентный образованный молодой человек (и прекрасный гид)
Валерий
Валерий
О
Ольга
10 сен 2025
Спасибо, что есть такой сервис, который позволил заказать такую замечательную экскурссию в Тбилиси без оплаты, по брони, так как у меня оплата не проходила из Беларуси. Очень благодарна Вам за
G
Georgii
12 авг 2025
Одна из лучших экскурсий за всю нашу жизнь. Увидели потаенные места старого города, попробовали кучу видов вина, познакомились с очень приятными людьми. Валера - мастер своего дела и гид от
О
Ольга
8 июл 2025
Я люблю ночные города. На мой взгляд, они красивы и привлекательны. Подсвеченные особым светом здания кажутся загадочными и таинственными. Поэтому мною была выбрана экскурсия по вечернему Тбилиси. И это меня
Т
Татьяна
16 июн 2025
Хочу поблагодарить гида Валерия,за экскурсию! Краткий экскурс в историю,рассказ о сегодняшнем дне,дегустация! Очень приятный,уважительный гид! Много узнали нового и интересного! Прекрасно провели время!! Отдельное спасибо за такси! Открытость,гостеприимство,экскурсию рекомендую!
Е
Елена
11 июн 2025
Очень приятная и познавательная экскурсия. Прекрасный гид Валерий! Вечерний Тбилиси прекрасен. Посетили много мест, которые не нашли бы сами. Валерий отвечал на все интересующие нас вопросы, знакомил с интересными людьми, мы чувствовали себя желанными гостями, это очень приятно!! Вернулись счастливые и довольные!! Сюрприз порадовал)))
N
Nina
8 июн 2025
Прекрасная, ни на одну не похожая экскурсия
В Тбилиси не первый раз, но он открылся нам как будто изнутри. Много исторической информации, прекрасные локации, дегустация вин и чачи. В общем получили огромное удовольствие! Ну а гид- заслуживает отдельных аплодисментов 👏👏👏
В Тбилиси не первый раз, но он открылся нам как будто изнутри. Много исторической информации, прекрасные локации, дегустация вин и чачи. В общем получили огромное удовольствие! Ну а гид- заслуживает отдельных аплодисментов 👏👏👏
О
Ольга
16 мая 2025
И
Илья
15 мая 2025
А
Андрей
14 мая 2025
Ю
Юлия
8 мая 2025
Великолепный гид, насколько интересно было слушать историю Грузии, пройти по самым неприметным местам и увидеть тонкость красоты каждого уголка! 4 часа восторга! Приятная обстановка, прекрасный собеседник, время пролетело незаметно! Желаем только взлетов и классных собеседников! С наилучшими пожеланиями, г. Москва! ☺️
С
Светлана
4 мая 2025
Очень понравилась экскурсия (были вдвоём с мужем). Валерий очень интересно рассказывает, интеллигентная подача материала. Познакомил нас с необычными местами Тбилиси. Подсказал рестораны с авторской кухней. Приятно и атмосферно провели время. Спасибо!
Ю
Юлия
28 апр 2025
М
Мария
26 апр 2025
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСакральная Мцхета и легендарный Боржоми
Истоки религии, природные красоты и кулинарные секреты - из Тбилиси
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
€193 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Балконы Тбилиси: классицизм и традиции
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, исследуя его знаменитые балконы. Узнайте об архитектурных загадках и истории города на увлекательной прогулке
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €32 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Парадные Сололаки с архитектором
Исследуйте фешенебельный район Тбилиси, наслаждаясь архитектурой модерна и уникальными деталями прошлых эпох. Прогулка с архитектором
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
€85
€121 за всё до 6 чел.