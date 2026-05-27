читать дальше уменьшить

и исследовать Грузию: новые природные места, архитектуру храмов, культуру и, конечно, людей. Мне важно делиться этим опытом, который вдохновляет и создаёт незабываемые воспоминания. По образованию я инженер, поэтому люблю точность и структуру. В поездках соединяю историю, культуру, архитектуру и живые наблюдения о современной жизни. Но подаю всё легко — через диалог, без перегруза и «лекционного» формата. Я внимательно отношусь к каждому гостю и чувствую ритм группы: можно идти активно и насыщенно, а можно — спокойно, с паузами, видами и пикниками. Часто именно такие моменты становятся самыми ценными в поездке. У меня многолетний стаж вождения и опыт поездок по грузинским дорогам, включая горные маршруты.