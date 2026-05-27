Мы проведём камерную дегустацию в маленькой уютной кофейне в Старом городе. Вы попробуете несколько сортов кофе так, как это делают обжарщики и бариста. Научитесь различать вкусы, ароматы и характер разных зерён. Поймёте, почему один кофе может напоминать ягоды или шоколад, а другой — цитрусы или цветы.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с профессиональным методом дегустации и попробуете несколько сортов спешелти кофе из разных стран.
- Услышите о происхождении напитка, его обработке и обжарке.
- Научитесь различать вкусовые ноты.
- И просто тесно пообщаетесь с людьми, которые очень любят кофе и живут своим делом.
Вы узнаете:
- чем спешелти кофе отличается от обычного.
- как формируется вкус напитка.
- почему один и тот же сорт может звучать по-разному.
- как научиться чувствовать вкусовые ноты.
в субботу в 10:00 и 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 39 туристов
Я организую походы и мероприятия в Тбилиси и по Грузии. Провожу тёплые, живые путешествия, в которых важно не только увидеть, но и почувствовать страну. С каждым годом продолжаю открывать для себя
