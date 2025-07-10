По живописной Военно-Грузинской дороге вы отправитесь в самое сердце величественных Кавказских гор, где вас ждёт встреча с одной из крупнейших вершин региона.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепостью Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
В дороге вы познакомитесь со средневековой крепостью Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. Полюбуетесь захватывающими видами с Арки дружбы народов в Гудаури.
А главным акцентом путешествия станет знаменитая Гергетская церковь на фоне величественного Казбека — главной «открытки» Грузии.
Описание экскурсииЖинвальское водохранилище Наш путь пролегает через живописное ущелье реки Арагви, где вы сможете насладиться всеми оттенками кавказских гор и завораживающей синевой Жинвальского водохранилища, которое станет первой остановкой. С высоты плотины открывается потрясающий вид на его лазурную поверхность. Вы узнаете интересные факты о строительстве этого водоёма и его значении для региона. В зимние месяцы, когда уровень воды понижается, иногда становятся видны старинные затопленные храмы. Арка Дружбы народов На высоте 3000 метров над уровнем моря вас ждет обзорная площадка у знаменитой арки, откуда открывается панорама слияния рек Белой и Чёрной Арагви, горного озера Слёз и живописных вершин Кавказа. Также здесь можно посетить уникальный минеральный источник, известный своими необычными формами и цветами. Здесь вы сможете полюбоваться окружающими пейзажами и попробовать ароматный местный мёд, который славится своим качеством. Церковь Святой Троицы в Гергети Добравшись до села Степанцминда, вы пересаживаетесь на джипы, чтобы подняться к знаменитой Гергетской церкви. Она расположена у подножия Казбека и окружена потрясающими горными пейзажами, которые вдохновляли многих поэтов, включая великого Пушкина. Крепость Ананури В завершение путешествия мы посетим крепость XVI века, где находится старинная церковь Успения, построенная в 1681 году. За крепостными стенами скрывается множество историй о местных правителях — арагвских эриставах, которые вы узнаете во время экскурсии. Это путешествие подарит вам невероятные эмоции, насыщенные впечатления и воспоминания, которые останутся с вами навсегда! Важная информация:
- Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно).
- Возьмите с собой питьевую воду.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жинвальское водохранилище
- Замок Ананури
- Река Арагви
- Арка дружбы народов в Гудаури
- Гора Казбеги
- Гергетский монастырь
Что включено
- Трансфер
- Дегустации мёда и чачи
Что не входит в цену
- Обед в ресторане
- Джип к монастырю Гергети - 20 лари
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас по вашему адресу
Завершение: Довезём вас по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Позаботьтесь о тёплой одежде и удобной обуви по сезону (в горах холодно)
- Возьмите с собой питьевую воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
10 июл 2025
Т
Турист
10 июл 2025
D
Deleted
10 июл 2025
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
-
43%
Групповая
до 17 чел.
Групповая поездка из Тбилиси - в Казбеги и Гудаури
Увидеть потрясающие по красоте и энергетике места с видом на величественный Казбек
Начало: В районе Серных бань
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€17
€30 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Тбилиси - к Казбеги, без которого нельзя представить Грузию
Путешествие из Тбилиси к Казбеги подарит вам незабываемые виды и исторические открытия. Узнайте о тайнах региона с местным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тбилиси - сердце Сакартвело
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тбилиси, где история и современность сливаются в одно целое. Откройте для себя культурное разнообразие и традиции
Начало: По договорённости в центральных районах города
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
от €90 за всё до 6 чел.