Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Высокогорная Грузия-Казбеги. Военно-Грузинская дорога. Как подметил А. П. Чехов, эту дорогу надо “пережить”, а окружающие красоты и впечатления до того яркие, что все пережитое предстовляется сновидением.

Знакомство с Казбеги станет для Вас удивительным путешествием над облаками

По дороге мы посетим крепость Ананури, Жинвальское водохранилище, дегустация минерального нарзана, увидим слияние рек Белой и Черной Арагви. Далее нас ждет смотровая площадка Дружба, перевал Крестовый 2395метров. Городок Степанцминда (Казбеги). Здесь мы посетим Монастырь Гергетская Троица.

расположенный на высоте 2200 метров, далее поедим по

Дарьяльскому ущелью на большой и малый водопад Гвелети.

Завершим день посещением ущелья Труссо. Труссо-Это одно из

любимых моих ущелий. Трудно передать эмоции от прогулки по

ущелью Труссо; здесь надо быть, отдаться природе и постараться

прочувствовать красоту этого простора. Его называют еще ущельем

1000 гейзеров. Минеральное озеро, минеральный вулкан, быстрые

реки и ледники. В заключении дня поднимимся на развалины крепости

Закатгора. Здесь можно часами любоваться долиной реки Терек. . Для

справки! Лермонтов в своей поэме “Демон” описывал именно это

ущелье и людей живших здесь!