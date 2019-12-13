54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы посетим крепость Ананури, возвышающийся над Жинвальским водохранилищем, горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, с Арки Дружбы Народов насладимся потрясающими видами на Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа. Горы еще никогда не казались такими близкими и доступными!

Через крестовый перевал мы попадаем в исторический регион Хеви и его центр — село Казбеги. Знаменитая Святая Гергетская Троица, единственный крестово-купольный храм восточного Закавказья поразит своей средневековой атмосферой на фоне чистых альпийских пейзажей!

В этом году я дополнил тур прогулкой в Дариальское ущелье, наверное, самые эффектные места всей Военно-Грузинской дороги. Величие гор потрясает воображение и чистый воздух пьянит, как благородное вино.

Маршрут может быть как дополнен, так и сокращен — в зависимости от вашего желания, но в любом случае путешествие будет насыщенным и впечатляющим!