54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к высоким седым вершинам Кавказа, горным тропам и многовековым памятникам зодчества

Kostya
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Kostya – ваш гид
Вас ждет путешествие в горы к высоким седым вершинам Кавказа, горным тропам и многовековым памятникам грузинского зодчества.

В течение всей поездки мы будем созерцать поражающие воображение горные пейзажи с озерами, глубокими ущельями и ледяными источниками, благодаря которым все горцы — долгожители.
От 125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии54 отзыва
5
Казбеги. Соседство Бога
Казбеги. Соседство Бога

Программа

Мы посетим крепость Ананури, возвышающийся над Жинвальским водохранилищем, горнолыжный курорт Гудаури с его знаменитыми источниками, с Арки Дружбы Народов насладимся потрясающими видами на Ущелье Арагви и всё восточное нагорье Кавказа. Горы еще никогда не казались такими близкими и доступными!

Через крестовый перевал мы попадаем в исторический регион Хеви и его центр — село Казбеги. Знаменитая Святая Гергетская Троица, единственный крестово-купольный храм восточного Закавказья поразит своей средневековой атмосферой на фоне чистых альпийских пейзажей!

В этом году я дополнил тур прогулкой в Дариальское ущелье, наверное, самые эффектные места всей Военно-Грузинской дороги. Величие гор потрясает воображение и чистый воздух пьянит, как благородное вино.

Маршрут может быть как дополнен, так и сокращен — в зависимости от вашего желания, но в любом случае путешествие будет насыщенным и впечатляющим!

Организационные детали

  • В стоимость тура входят полный трансфер и услуги гида. В трансфер также включена стоимость подъема на гору (20 евро), при желании можно подняться пешком, это тропа приблизительно 1,5 — 2 км и в среднем занимает 80-100 минут. При выборе пешего подъема, что лично я рекомендую, общая стоимость тура становится меньше на соответствующую сумму.
  • Обед и все остальные расходы оплачиваются отдельно.
Казбеги. Соседство Бога
Казбеги. Соседство Бога
Казбеги. Соседство Бога
Казбеги. Соседство Бога
Казбеги. Соседство Бога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kostya
Kostya
Меня зовут Константин. Мне 31. Путешественник и фотограф. Из детских энциклопедий узнал, что маленькая республика Грузия, богатством флоры и фауны, сравнима с континентами. Уже повзрослев, и пройдя с рюкзаком всю страну, я осознал, что не менее богато и культурно-историческое наследие моей родины. Я готов помочь путешественникам в полной мере познать этот уникальный мир! Вас ждут многовековые памятники, исторические факты и предания, особенности нашей жизни, несравнимая национальная кухня и т.д.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

13 декабря 2019
Это наша вторая экскурсия с Костей. Экскурсия выше всяких похвал! 11 часов пролетели незаметно! Костя удивительно расположил к себе с первой минуты. Очень внимательный и заботливый (наша восьмилетняя дочь Алеся просто в восторге).
Маршрут отлично спланирован. Много интересных остановок. Потрясающий обед. "Такой вкусной форели мы ещё не ели" - сказали наши дети.
После экскурсии, благодаря Косте, у нас осталось множество красивейших семейных фотографий.
Ещё Костя отличный водитель.
Огромное спасибо за путешествие, которое запомнится нам надолго. Рекомендуем эту экскурсию всем. Обязательно вернемся в Грузию. И на экскурсию только к Косте!
С уважением из Минска.
11 декабря 2019
Замечательно провели день. Увидели много интересного, ещё больше всего услышали! Всем рекомендую эту экскурсию вместе с Костей!
10 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия и гид. Погода не подвела, мы увидели все, что хотели. Грузинская кухня не оставила никого равнодушным. Костя знает ответы на все вопросы, рекомендуем всем!
6 декабря 2019
Спасибо Косте за интересную, познавательную и комфортную экскурсию. Он отличный гид и приятный человек. Рекомендую.
18 сентября 2019
Костя, спасибо Вам огромное за потрясающую экскурсию, проведенную по Военно-грузинской дороге. Удивительной красоты места, завораживающие и захватывающие дух виды, которые пред нами открылись. Спасибо за непринужденную и дружескую атмосферу во время прогулки, за Ваши восторженные рассказы об истории и традициях грузинского народа. Спасибо за вкусный обед ,угощение домашним вином и ароматным кофе с панорамным видом на Казбеги. Отдельное спасибо за грузинские песни, сопровождающие нас в пути. Восторг и впечатления от поездки не отпускают нас до сих пор. С благодарностью Татьяна и Аня.
Ульяна
24 июля 2019
Если Вы не были в Грузии рекомендуем приехать!!! А если приехали обязательно закажите эту экскурсию!!!! Константин прекрасный гид с которым Вы увидите все и даже больше!!!
Антон
3 июля 2019
Костя отличный гид! Всем нам очень понравилось. Маршрут отличный. День пролетел незаметно. Огромное спасибо!
Инга
26 июня 2019
Это была экскурсия-праздник, день пролетел незаметно. Костя - профессиональный гид, замечательный человек, классный водитель. Мы увидели красивейшую природу и исторические места. Костя рассказывал очень полно и грамотно, при этом с деталями и подробностями, с отличным юмором, казалось, что мы путешествуем со старым другом)))). Много узнали не только про давнюю историю Грузии, но и о недавнем прошлом, Грузии сегодняшней, о национальном характере и семейном укладе (и опять же с шутками-прибаутками, семейными историями, просто прекрасно). Мы весело, едва справляясь с количеством вкуснейшей еды, отобедали в чудесном месте. Получили множество полезных советов и ссылок, которыми потом с удовольствием воспользовались! Было просто прекрасно!!!! Костя, ты лучший! Надеемся, что теперь в Грузии нас есть друг!
Да, за предложение своего объектива к моему фотоаппарату отдельное спасибо!)
5 мая 2019
Если вы хотите незабываемое путешествие в горы, великие Кавказские, если хотите прикоснуться к мощной грузинской культуре, можете сделать это, экскурсия незабываемая, гид - очень талантливый и умный молодой человек)
12 апреля 2019
Вы можете не раздумывая бронировать эту экскурсию, хотя, наверное, это слово не совсем применимо. Это целое путешествие, которое подарит каждому массу впечатлений! Костя не просто гид, это очень интересный, яркий, неординарный человек! В этот день у моей мамули был День Рождения, я предупредила Костю и он приготовил просто незабываемое поздравление! Отметить праздник в горах с бутылочкой вина от Кости (не винишка, я запомнила️😁) было просто лучшей идеей! Мы любовались красотами, слушали интересные истории, наслаждались Грузинской кухней. Я точно вернусь в Грузию снова и обязательно буду бронировать путешествия у Кости. 😍
Ещё 44 отзыва

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