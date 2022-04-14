След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман

Нашествия Тамерлана на Грузию являются страшной вехой в её воинской истории, нашествия, которые восемь раз героически

Индивидуальная
Нашествия Тамерлана на Грузию являются страшной вехой в её воинской истории, нашествия, которые восемь раз героически переборол и выстоял этот неистребимый народ, тогда как одним нашествием тамерланские орды сметали с лица земли или неузнаваемо калечили целые народы.
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман
След Тамерлана в Грузии. Казах из племени найман

Что вас ожидает 🤩

  • Базалетское озеро
  • Храм Светицховели
  • Нагорный квартал или КлдеУбан

Что вас ожидает:

    Места, где когда-то базировались цари Грузии
    Нагорный квартал или КлдеУбани который являлся основным форпостом при сражении Тамерлана и Баграта Пятого. Нашествие Тамерлана послужило смене названия «Шурисцихе» — крепость Зависти на Нарикалу, на тюркском (Нарин — Младший), (Кала — Укрепление). Младшей крепостью её назвали, потому что она была меньше Метехской Крепости стоявшей напротив, там базировалась резиденция царей — Мцхета.
    Храм Светицховели — был полностью разрушен армией Тамерлана. Многие храмы были переделаны в стойбища для верблюдов, при этом сохраняя святости которые были очень ценны для местного населения. Базалетское озеро. В 40 километрах от Тбилиси вы обнаружите озеро Базалети вулканического происхождения, которое находится на плато Базалети. Место известно не только из-за красоты природы или озера но и за курортов расположенных в регионе. Озеро Базалети находится на высоте 900 метров от уровня моря и окружено лесом. Лесной и озёрный воздух создаёт уникальный целебный тандем и имеет огромное влияние на гостей.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
    Завершение: Тбилиси, Мейдан
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно в 10:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно в 10:00

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