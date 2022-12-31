При желании зайдём в гости к Грузинским Дизайнерам.
Мост Мира.
Памятники в Старом Городе.
Винные погреба (и музеи)
Инжировое ущелье и водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
"Ин СТО Грамм" по Тбилиси. В сумме-то уж точно больше 100 получиться, Но так Название задорнее. Да и целая серия Ин Сто Граммов будет по всей Грузии.
(Обращайте внимание и не путайте с серией "ИНСТАГРАМ" тур, в котором главная фишка Фотосессия.)
Мы пройдёмся по уютным улочкам Старой части Тбилиси и попробуем самые вкусные и натуральные сорта грузинского вина. Посетим не один погреб, а Два, (если захотите, можем и в третий зайти или по Вашему желанию включить в программу МУЗЕЙ ВИНА.) Мы удивим даже винных знатоков и Вы сможете подобрать для себя лучшее, ставшее Любимым вином, к любым праздникам и также к наступающему Новому Году!
пятница, суббота
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
Две винные дегустации
Что не входит
Питание/другие напитки
Входные билеты в музеи
Прогулка на катере/шаре - при желании и другие личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Винный погреб
Когда и сколько длится?
Когда: пятница, суббота
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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