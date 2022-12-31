"Ин СТО Грамм" по Тбилиси. В сумме-то уж точно больше 100 получиться, Но так Название задорнее. Да и целая серия Ин Сто Граммов будет по всей Грузии.

(Обращайте внимание и не путайте с серией "ИНСТАГРАМ" тур, в котором главная фишка Фотосессия.)

Мы пройдёмся по уютным улочкам Старой части Тбилиси и попробуем самые вкусные и натуральные сорта грузинского вина. Посетим не один погреб, а Два, (если захотите, можем и в третий зайти или по Вашему желанию включить в программу МУЗЕЙ ВИНА.) Мы удивим даже винных знатоков и Вы сможете подобрать для себя лучшее, ставшее Любимым вином, к любым праздникам и также к наступающему Новому Году!