«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией

«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
«In100gramm» тур по Старому Тбилиси, Лучшее Вино, променад с дегустацией
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Свободы и Грифоны.
  • Старый Тбилиси.
  • Районь Бань - Абанотубани.
  • Театр Марионеток Резо Габриадзе.
  • При желании зайдём в гости к Грузинским Дизайнерам.
  • Мост Мира.
  • Памятники в Старом Городе.
  • Винные погреба (и музеи)
  • Инжировое ущелье и водопад
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

"Ин СТО Грамм" по Тбилиси. В сумме-то уж точно больше 100 получиться, Но так Название задорнее. Да и целая серия Ин Сто Граммов будет по всей Грузии.
(Обращайте внимание и не путайте с серией "ИНСТАГРАМ" тур, в котором главная фишка Фотосессия.)
Мы пройдёмся по уютным улочкам Старой части Тбилиси и попробуем самые вкусные и натуральные сорта грузинского вина. Посетим не один погреб, а Два, (если захотите, можем и в третий зайти или по Вашему желанию включить в программу МУЗЕЙ ВИНА.) Мы удивим даже винных знатоков и Вы сможете подобрать для себя лучшее, ставшее Любимым вином, к любым праздникам и также к наступающему Новому Году!

пятница, суббота

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Две винные дегустации
Что не входит
  • Питание/другие напитки
  • Входные билеты в музеи
  • Прогулка на катере/шаре - при желании и другие личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Свободы, здание Мэрии, возле Грифонов
Завершение: Винный погреб
Когда и сколько длится?
Когда: пятница, суббота
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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