Что вас ожидает:

Традиций и секреты культовых напитков

В каждой из этих частные виноделен, мы продегустируем по несколько известных грузинских вин изготавливаемых, как традиционным грузинским способом (в глиняных сосудах), так и по европейской технологии и настоящую ЧАЧУ +50°. Опытные сомелье позволят Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомят Вас с уникальными грузинскими традициями виноделия.

Уютный старый Тбилиси

Мы посвятим свою прогулку самым атмосферным уголкам старого города. Увидим старинную крепость, древние храмы и причудливые сооружения, пройдёмся по самобытными улочкам города и увидим природные достопримечательности города.

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