Винный променад по гостеприимному Тбилиси

Во время нашего винного тура, мы посетим две небольшие частные винодельни в Тбилиси, которые...

Во время нашего винного тура, мы посетим две небольшие частные винодельни в Тбилиси, которые находятся в пешей доступности друг от друга и прогуляемся по старому городу Тбилиси с экскурсией.
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси
Винный променад по гостеприимному Тбилиси

Что вы увидите 🤩

  • Улица 4-х Храмов (ул. Котэ Абхази)
  • Церковь Метехи (церковь V века)
  • Серные бани (V век)
  • Водопад Легвтахеви (Природная достопримечательность)
  • Крепость Нарикала (IV век)
  • Улица Шардени и Манташевские ряды
  • Древний рынок — Мейдан Базар (XIX век)
  • Кафедральный собор Сиони (V век)
  • Мост Мира (стеклянный мост)
  • Театр Марионеток им. Резо Габриадзе
  • Две небольшие частные винодельни

Что вас ожидает:

    Традиций и секреты культовых напитков
    В каждой из этих частные виноделен, мы продегустируем по несколько известных грузинских вин изготавливаемых, как традиционным грузинским способом (в глиняных сосудах), так и по европейской технологии и настоящую ЧАЧУ +50°. Опытные сомелье позволят Вам по новому посмотреть на вино, как на напиток и познакомят Вас с уникальными грузинскими традициями виноделия.
    Уютный старый Тбилиси
    Мы посвятим свою прогулку самым атмосферным уголкам старого города. Увидим старинную крепость, древние храмы и причудливые сооружения, пройдёмся по самобытными улочкам города и увидим природные достопримечательности города.

    Важная информация:

    • Поскольку данное мероприятие включает в себя пешую прогулку, рекомендую на экскурсию прийти в удобной обуви а также взять с собой зонт в случае если будет дождь.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Взрослый (от 16 и старше)
    $12
    Детский (от 5-14 лет)
    $5

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Дегустация вина и чачи
    • Пешеходная экскурсия по старому городу Тбилиси
    • Бутилированная вода для каждого участника мероприятия
    Что не входит
    • Входные билеты на общественный транспорт, аттракционы, музеи. (~от 0, 5 до 2$)
    • Затрак (~3-5$ на одного человека)
    • Обед (~5-7$ на одного человека)
    • Ужин (~5-7$), если в ресторане (~15-20$ на одного человека)
    Место начала и завершения
    2 Freedom Square, Mtawminda, Georgia
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 по мск
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00 по мск

    Валерий А.
    Валерий А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

    👥Групповые👣Пешком🧐Авторские🍤Гастрономические🔭Обзорные

    Еще несколько похожих предложений в Тбилиси

    Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
    Индивидуальный тур
    4.8
    45
    63
    за 1-4 чел.
    Путь гедониста: винный тур по Старому Тбилиси
    Дружеская прогулка по винным погребкам Тбилиси с увлекательными историями и дегустациями
    Винный тур по Тбилиси
    Индивидуальный тур
    $55
    за 1 чел.
    Винный тур по Тбилиси
    Нам откроется вечерний, душевный, винный Тбилиси с его закоулками и винными погребами
    индивидуально по договорённости
    Винный тур по Тбилиси
    Индивидуальный тур
    2ч 30м
    $25
    за 1 чел.
    Винный тур по Тбилиси
    Во время дружеской, увлекательной прогулки по Старому городу мы заглянем в колоритные и не похожие друг...
    Каждый день в 18.00
    Винный тур в Картлийский регион
    Индивидуальный тур
    5
    17
    100
    за 1-4 чел.
    Винный тур в Картлийский регион
    Храмы Мцхеты, пещерный город Уплисцихе и вина Картли
    Колоритный Тбилиси с привкусом вина
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    5
    3ч 30м
    55
    за 1-6 чел.
    Колоритный Тбилиси с привкусом вина
    Увидеть знаковые места Тбилиси, окунуться в море легенд, а после найти истину в вине
    Винный тур по Грузии на 4 дня
    $442.3
    за 1 чел.
    Винный тур по Грузии на 4 дня
    Отправляйтесь в винный тур по Грузии
    По договоренности
    Тбилиси… каким его любим мы
    Индивидуальная экскурсия
    $12
    за 1 чел.
    Тбилиси… каким его любим мы
    Мы бесконечно влюблены в Тбилиси и на наш взгляд по этому городу можно прогуливаться бесконечно...
    Ежедневно с 09.00 - 21.00
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    4.7
    282
    $65
    за 1 чел.
    Обзорная экскурсия по Тбилиси и винная дегустация
    Насладитесь удивительной красотой Тбилиси во время пешей прогулки с гидом
    Ежедневно в 11:00
    По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
    5
    100
    2ч 30м
    29
    за 1 чел.
    По Тбилиси на автобусе с бокалом вина!
    Полноценное и динамичное знакомство с городом, грузинскими традициями и вином
    ежедневно в 17:00
    Эко винно-сырный тур для гурманов
    Индивидуальный тур
    180
    за 1-4 чел.
    Эко винно-сырный тур для гурманов
    Эксклюзивная поездка на домашние сыроварни и винодельни, где все, как 8000 лет назад
    Винный тур в Кахетию
    Индивидуальный тур
    10ч
    $150
    за 1-4 чел.
    Винный тур в Кахетию
    Дорогие друзья, приглашаем Вас в Кахетию - край вина, древних традиций и монастырей
    Почувствовать дух Тбилиси
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    10
    72
    за 1-8 чел.
    Почувствовать дух Тбилиси
    Открыть настоящий Тбилиси в его старине, искусстве и вине на прогулке по городским местам силы
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Тбилиси
    🇬🇪