Мухаммад — Организатор в Тбилиси

Провёл экскурсии для 33 туристов

Я Мухаммад. Живу в Тбилиси более 6 лет, говорю по-арабски, по-русски, по-английски и немного по-немецки. Представляю команду увлечённых гидов. В Тбилиси у нас есть два офиса. Мы предлагаем множество туров в разные уголки Грузии. Будем рады показать вам всё самое интересное и впечатляющее. До встречи!