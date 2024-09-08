Погрузитесь в богатую историю и культуру Тбилиси, насладитесь природными красотами и откройте для себя секреты грузинского виноделия! Прогулка по узким улочкам Старого города, посещение древней крепости и современных улиц, отдых в живописном Ботаническом саду и дегустация лучших вин — всё это превратит экскурсию в незабываемое приключение.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
- Площадь Свободы. Сердце Тбилиси, символ независимости Грузии. Здесь начнётся наше путешествие по столице
- Старый город. Вы ощутите атмосферу старины, прогуливаясь по местам, которые помнят века истории
- Улица Шардени. Оживлённое место, где современность встречается с традициями. Многочисленные кафе, рестораны и сувенирные лавки создают особый колорит
- Майдан базар. Традиционный грузинский рынок. Здесь вы сможете попробовать местные деликатесы, купить сувениры и окунуться в повседневную жизнь горожан
- Крепость Нарикала. Вы узнаете о стратегическом значении крепости и её роли в истории Тбилиси. С панорамной площадки, на которую можно подняться на канатной дороге, открываются завораживающие виды на город и реку Куру
- Ботанический сад. Оазис тишины и покоя в самом центре города. Вы увидите уникальные виды деревьев, кустарников и цветов, полюбуетесь водопадами
- Серные бани в районе Абанотубани. Здания построены из красного кирпича в восточном стиле. Куполообразные крыши и дымящиеся вентиляционные отверстия создают неповторимый пейзаж
- Дегустация вина. Вы посетите один из лучших погребов Тбилиси и попробуете разнообразные сорта вин: Киндзмараули, Хванчкару и Цинандали
Сопровождать вас будет профессиональный гид с глубокими знаниями истории и культуры региона. Он расскажет обо всех достопримечательностях и с удовольствием ответит на любые вопросы о Грузии.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается билет в Ботанический сад — 4 лари, подъём на канатной дороге — 5 лари и дегустация вина — 5–8 лари (по желанию)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети до 7 лет
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с отелем Diuma
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Тбилиси
Провёл экскурсии для 33 туристов
Я Мухаммад. Живу в Тбилиси более 6 лет, говорю по-арабски, по-русски, по-английски и немного по-немецки. Представляю команду увлечённых гидов. В Тбилиси у нас есть два офиса. Мы предлагаем множество туров в разные уголки Грузии. Будем рады показать вам всё самое интересное и впечатляющее. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Саба
8 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Гид интересно рассказал про историческую часть города, особенно понравилась крепость Нарикала. Отдельная любовь - ботанический сад, особенно понравился водопад и мост через него! По саду ездит электромобиль на котором можно прокатиться. Организовано все хорошо, по пути есть места где можно купить сувениры, все понравилось, рекомендую данный тур!
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