Старый Тбилиси — это исторический центр города, где сохранилось много красивых дореволюционных зданий. В небольшой группе вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное. А ещё попробуете настоящее грузинское вино.

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Описание экскурсии

Пешая прогулка: музей и храмы

Вы пройдётесь по историческим местам Тбилиси. Гид расскажет, как появились эти локации и какая в них ценность. В нашем маршруте:

Исторический музей Грузии . Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки.

. Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки. Храм Метехи . У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания.

. У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания. Собор Сиони , построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь.

, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь. Церковь Анчисхати — старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название.

— старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название. Часовая башня у театра Резо Габриадзе. Каждый час из дверец башни появляется ангелок и отбивает время с помощью молоточка и колокола. А дважды в день — в 12:00 и 19:00 — можно наблюдать 15-минутные кукольные представления под названием «Цикл жизни».

Вы узнаете:

Какой первый тост говорят за грузинским застольем

Почему грузин на Кавказе называют гюрджи (или гурджи), картвели и враци

Сколько складок должен иметь настоящий хинкали

И многое другое!

При желании можем завершить экскурсию дегустацией вина и чачи в погребе 17 века, где вы попробуете 6–8 сортов на выбор.

Организационные детали