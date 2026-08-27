Старый Тбилиси — это исторический центр города, где сохранилось много красивых дореволюционных зданий.
В небольшой группе вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное. А ещё попробуете настоящее грузинское вино.
В небольшой группе вы посетите знаковые храмы, рассмотрите сказочную башню и памятники, а наш гид расскажет о них самое интересное. А ещё попробуете настоящее грузинское вино.
Описание экскурсии
Пешая прогулка: музей и храмы
Вы пройдётесь по историческим местам Тбилиси. Гид расскажет, как появились эти локации и какая в них ценность. В нашем маршруте:
- Исторический музей Грузии. Вы посмотрите хранящиеся в нём святыни, произведения искусства и археологические находки.
- Храм Метехи. У его стен похоронена первая грузинская мученица — святая Шушаник. Возле её иконы внутри храма принято загадывать заветные желания.
- Собор Сиони, построенный во имя Успения Божией Матери. В нём хранится крест святой Нино, крестительницы Грузии, — одна из самых почитаемых грузинами святынь.
- Церковь Анчисхати — старейшая церковь Тбилиси. Здесь вы узнаете историю иконы, в честь которой церковь и получила своё название.
- Часовая башня у театра Резо Габриадзе. Каждый час из дверец башни появляется ангелок и отбивает время с помощью молоточка и колокола. А дважды в день — в 12:00 и 19:00 — можно наблюдать 15-минутные кукольные представления под названием «Цикл жизни».
Вы узнаете:
- Какой первый тост говорят за грузинским застольем
- Почему грузин на Кавказе называют гюрджи (или гурджи), картвели и враци
- Сколько складок должен иметь настоящий хинкали
- И многое другое!
При желании можем завершить экскурсию дегустацией вина и чачи в погребе 17 века, где вы попробуете 6–8 сортов на выбор.
Организационные детали
- Обратите внимание: если вы планируете забронировать экскурсию в 23:00 — выбирайте соответствующий билет, так как в вечернее время действует другой тариф
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в лари или в евро точной суммой
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:00, 16:30, 20:00 и 23:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
|Стандартный билет
|€15
|Вечерняя экскурсия (начало в 23:00)
|€17
Для бронирования достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
А пнлощади Vakhtang Gorgasali
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 16:30, 20:00 и 23:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 4372 туристов
Организуем авторские экскурсии по Грузии и Армении — яркие, душевные, безопасные. Вас ждут как хиты вроде Сигнахи и Казбеги, так и секретные места, которые знают только местные. Будут дегустации вин
Входит в следующие категории Тбилиси
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