Суровая магия Хевсурети: из Тбилиси к Шатили и Муцо на внедорожнике
Башни на краю ущелья, «город мёртвых» у чеченской границы и дороги, от которых захватывает дух
Хевсурети — один из самых диких и труднодоступных регионов Грузии. Дорога через перевал Датвисджвари буквально перенесёт вас в другой мир. А по прибытии вы увидите, как крепости Шатили и Муцо словно вырастают из скал. Такой архитектуры нет больше нигде. Сюда почти не доходят туристические автобусы — это и делает маршрут особенным.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Тбилиси
8:00–9:30 — Жинвальское водохранилище
На его дне — затопленный средневековый город. Здесь заканчивается асфальт и начинается Хевсурети. Расскажу, почему строительство этой плотины навсегда изменило судьбу целого края.
9:30–11:00 — дорога к перевалу
Серпантин, ущелья и виды на Главный Кавказский хребет.
11:00–12:00 — перевал Медвежий Крест (2676 м)
Вы окажетесь выше облаков, на невидимой границе между современной Грузией и краем горцев. Я объясню, почему этот перевал называют «воротами в прошлое».
13:30–14:30 — крепость Шатили
Город из сланца, где дома сливаются в одну оборонительную стену. Пройдём по плоским крышам и узким лестницам — они сами по себе были оружием. Расскажу, как несколько десятков горцев месяцами держали здесь целые армии и почему такую крепость невозможно взять штурмом.
14:45–15:15 — Анатори («город мёртвых»)
Древние склепы у самой чечено-грузинской границы. Сюда жители уходили добровольно, когда в село приходила чума. Так они спасали свой род. Место тихое и пронзительное. Одно из самых сильных на всём маршруте.
15:45–17:00 — заброшенное село Муцо
Башни на краю ущелья. Кажется, они парят в воздухе. Если будут силы — поднимемся наверх. Оттуда открывается вид, ради которого стоило ехать весь этот путь.
17:00–17:30 — короткая остановка в Шатили
По желанию — обед в гостевом доме.
17:30–22:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
Едем на мощном внедорожнике, полностью подготовленном к горным условиям и сложным перевалам. Если путешествуете с детьми — сообщите заранее, установлю детское кресло
Маршрут высокогорный и насыщенный: специальная физподготовка не нужна, но стоит быть готовым к длительным переездам по серпантинам
Дополнительно оплачивается обед в Шатили или Муцо в местном гостевом доме — около €15–20 за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отар — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Если вы искали не «экскурсовода в пиджаке», а надёжного друга-проводника, то нам по пути.
За моими плечами миллион километров дорог (и это реальный стаж, а не игра слов) — я знаю читать дальшеуменьшить
в этих горах каждый камень. Мой внедорожник проберётся туда, куда не доедут автобусы, а другие побоятся даже включить поворотник. Так что мы увидим настоящую, дикую и прекрасную Грузию без толп туристов.
Поедем как старые друзья: с классной музыкой, смехом и чувством свободы. Запрыгивайте в машину, приключения ждут!
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