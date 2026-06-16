Хевсурети — один из самых диких и труднодоступных регионов Грузии. Дорога через перевал Датвисджвари буквально перенесёт вас в другой мир. А по прибытии вы увидите, как крепости Шатили и Муцо словно вырастают из скал. Такой архитектуры нет больше нигде. Сюда почти не доходят туристические автобусы — это и делает маршрут особенным.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

8:00 — выезд из Тбилиси

8:00–9:30 — Жинвальское водохранилище

На его дне — затопленный средневековый город. Здесь заканчивается асфальт и начинается Хевсурети. Расскажу, почему строительство этой плотины навсегда изменило судьбу целого края.

9:30–11:00 — дорога к перевалу

Серпантин, ущелья и виды на Главный Кавказский хребет.

11:00–12:00 — перевал Медвежий Крест (2676 м)

Вы окажетесь выше облаков, на невидимой границе между современной Грузией и краем горцев. Я объясню, почему этот перевал называют «воротами в прошлое».

13:30–14:30 — крепость Шатили

Город из сланца, где дома сливаются в одну оборонительную стену. Пройдём по плоским крышам и узким лестницам — они сами по себе были оружием. Расскажу, как несколько десятков горцев месяцами держали здесь целые армии и почему такую крепость невозможно взять штурмом.

14:45–15:15 — Анатори («город мёртвых»)

Древние склепы у самой чечено-грузинской границы. Сюда жители уходили добровольно, когда в село приходила чума. Так они спасали свой род. Место тихое и пронзительное. Одно из самых сильных на всём маршруте.

15:45–17:00 — заброшенное село Муцо

Башни на краю ущелья. Кажется, они парят в воздухе. Если будут силы — поднимемся наверх. Оттуда открывается вид, ради которого стоило ехать весь этот путь.

17:00–17:30 — короткая остановка в Шатили

По желанию — обед в гостевом доме.

17:30–22:00 — возвращение в Тбилиси

Организационные детали