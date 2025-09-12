Часть пути автомобильная, затем поедем на велосипедах и пойдём пешком по ущелью Джута, а ещё устроим мини-пикник в месте, о котором знаем лишь мы.
Описание экскурсии
В горы! Из Тбилиси в сторону Казбеги
Время, проведенное с близкими по духу людьми — бесценно. А время проведенное в горах, — бесценно вдвойне!
Фишка нашей программы — живописный велотур и лёгкий треккинг, но до этого вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Военно-Грузинской дороги. А я дополню виды рассказами и легендами: от средневековой истории до современной жизни Сакартвело, от особенностей разнообразия природы до грузинского застолья и его традиций. Остановки у нас такие:
- Жинвальское водохранилище с завораживающей бирюзовой гладью воды
- Крепость Ананури — цитадель последних арагвийских князей 13 века
- Арка Дружбы с умопомрачительной панорамой и видами с высоты орлиного полёта
Велотур среди идеальных горных видов
Мы пересядем на велосипеды около курортного поселения Сно и продолжим путь через Казбегский национальный парк. Поедем по широкой гравийной дороге ущелья. Тут обойдёмся без рассказов, ведь в центре вашего внимания будут горные ландшафты и буйные речки, у берегов одной из которых — Джутистцкали, после окончания велопрогулки, мы немного подкрепимся, устроив вкусный пикник.
Треккинг к горному посёлку Джута
Набравшись энергии, мы продолжим наш путь — и уже пешком преодолеем 3 км необыкновенной дороги. По извилистым тропам, вдоль шумной горной речки, мы будем подниматься всё выше и выше, пока перед нами не откроются воистину божественные виды дикой природы величественных гор.
Нашей конечной целью станет аутентичное горное кафе, где мы можем побеседовать о размеренной жизни Джуты и здешней деревенской жизни или о чём-нибудь возвышенном — или же помолчим каждый о своём. Сольёмся с природой и впитаем энергию гор.
Кому подойдёт путешествие
- Всем, кому хочется отвлечься от рутины повседневных дел
- Тем, кто готов совмещать прекрасное с полезным
- Для тех, кто ищет что-то ценное, что только его!
- Путешественникам, которые хотят увидеть и знаменитые локации Военно-Грузинской дороги, и нетронутую природу Грузии
- Велопрогулка и треккинг комфортные и соответствуют лёгкому/среднему уровню сложности. Велопрогулка — 12 км (2 часа), треккинг — 7 км (2 часа), больших подъёмов и спусков нет.
- Дети — с 14 лет (безусловно, они должны уметь уверенно кататься на велосипеде)
Организационные детали
- Автомобильная часть путешествия проходит на седане (Opel Corsa или подобный) или на минивэне (Hyundai Starex или подобный)
- Велосипед подбираем индивидуально для каждого участника. Также по желанию вы можете надеть шлемы, наколенники и налокотники.
- Велосипеды везём на специальном креплении к авто или в отдельном авто (зависит от количества человек в группе)
- Транспорт, велосипеды и снаряжение, чай со сладостями — всё включено в стоимость
- Дополнительно оплачивается питание (вам понадобится около 15 € на человека)
- По желанию группы можно спуститься к Жинвальскому водохранилищу, а также прокатиться по нему на катере (стоимость 250-300 лари за всё судно на полчаса до 8 чел.)
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€174
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Что хочется сказать - это была самая лучшая экскурсия в моей жизни, мы определенно поняли, что рады, что были индивидуально, это очень удобно, где захотели остановились, комфортная машина,
Во-первых это нельзя называть экскурсией или туром. Это больше похоже на то, что у тебя есть друг Грузин, который показывает тебе свои любимые места. Вас никто не