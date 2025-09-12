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Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге

Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Отправляйтесь за пейзажами, которые будут вам сниться… Любителям активного отдыха и первозданной природы я с радостью открою часть своей любимой страны: покажу вам крепость Ананури и Арку Дружбы, буйные реки и бесконечные горы.

Часть пути автомобильная, затем поедем на велосипедах и пойдём пешком по ущелью Джута, а ещё устроим мини-пикник в месте, о котором знаем лишь мы.
5
12 отзывов
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге
Велотур и треккинг в ущелье Джута + путешествие по Военно-Грузинской дороге

Описание экскурсии

В горы! Из Тбилиси в сторону Казбеги

Время, проведенное с близкими по духу людьми — бесценно. А время проведенное в горах, — бесценно вдвойне!

Фишка нашей программы — живописный велотур и лёгкий треккинг, но до этого вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Военно-Грузинской дороги. А я дополню виды рассказами и легендами: от средневековой истории до современной жизни Сакартвело, от особенностей разнообразия природы до грузинского застолья и его традиций. Остановки у нас такие:

  • Жинвальское водохранилище с завораживающей бирюзовой гладью воды
  • Крепость Ананури — цитадель последних арагвийских князей 13 века
  • Арка Дружбы с умопомрачительной панорамой и видами с высоты орлиного полёта

Велотур среди идеальных горных видов

Мы пересядем на велосипеды около курортного поселения Сно и продолжим путь через Казбегский национальный парк. Поедем по широкой гравийной дороге ущелья. Тут обойдёмся без рассказов, ведь в центре вашего внимания будут горные ландшафты и буйные речки, у берегов одной из которых — Джутистцкали, после окончания велопрогулки, мы немного подкрепимся, устроив вкусный пикник.

Треккинг к горному посёлку Джута

Набравшись энергии, мы продолжим наш путь — и уже пешком преодолеем 3 км необыкновенной дороги. По извилистым тропам, вдоль шумной горной речки, мы будем подниматься всё выше и выше, пока перед нами не откроются воистину божественные виды дикой природы величественных гор.

Нашей конечной целью станет аутентичное горное кафе, где мы можем побеседовать о размеренной жизни Джуты и здешней деревенской жизни или о чём-нибудь возвышенном — или же помолчим каждый о своём. Сольёмся с природой и впитаем энергию гор.

Кому подойдёт путешествие

  • Всем, кому хочется отвлечься от рутины повседневных дел
  • Тем, кто готов совмещать прекрасное с полезным
  • Для тех, кто ищет что-то ценное, что только его!
  • Путешественникам, которые хотят увидеть и знаменитые локации Военно-Грузинской дороги, и нетронутую природу Грузии
  • Велопрогулка и треккинг комфортные и соответствуют лёгкому/среднему уровню сложности. Велопрогулка — 12 км (2 часа), треккинг — 7 км (2 часа), больших подъёмов и спусков нет.
  • Дети — с 14 лет (безусловно, они должны уметь уверенно кататься на велосипеде)

Организационные детали

  • Автомобильная часть путешествия проходит на седане (Opel Corsa или подобный) или на минивэне (Hyundai Starex или подобный)
  • Велосипед подбираем индивидуально для каждого участника. Также по желанию вы можете надеть шлемы, наколенники и налокотники.
  • Велосипеды везём на специальном креплении к авто или в отдельном авто (зависит от количества человек в группе)
  • Транспорт, велосипеды и снаряжение, чай со сладостями — всё включено в стоимость
  • Дополнительно оплачивается питание (вам понадобится около 15 € на человека)
  • По желанию группы можно спуститься к Жинвальскому водохранилищу, а также прокатиться по нему на катере (стоимость 250-300 лари за всё судно на полчаса до 8 чел.)

ежедневно в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€174
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Революции розоз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Теймураз
Теймураз — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 31 туриста
«Иногда одна дорога меняет больше, чем целый год привычной жизни» Уже несколько лет я провожу авторские путешествия по Грузии для людей, которым важны не только красивые виды, но и настоящие эмоции
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и живые впечатления. Мне близки горы, маршруты с характером и тихие места вдали от суеты и туристических толп. Я люблю показывать Грузию через детали, природу, встречи с людьми и моменты, которые невозможно заранее запланировать. Именно они чаще всего и становятся самыми запоминающимися. Если вам откликаются путешествия, после которых внутри что-то меняется, — возможно, нам по пути.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Г
Всех читающих приветствую!)

Что хочется сказать - это была самая лучшая экскурсия в моей жизни, мы определенно поняли, что рады, что были индивидуально, это очень удобно, где захотели остановились, комфортная машина,
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все внимание гида наше)

Очень понравился момент, что можно было задавать много различных вопросов, как в целом живут местные люди, не только что-то историческое, что дало понять и погрузиться в атмосферу еще больше)

Насколько заметили, экскурсия на велосипедах была единственная, и это был самый правильный выбор, да, это было активно, да я устала, но ехать в машине и ехать на велосипеде и смотреть своими глазами - абсолютно разное ощущение, просто шикарно!

Подъем на гору тоже не из легких, но когда ты понимаешь, что мы дошли - на несколько минут замираешь, насколько красиво, тихо и прекрасно.

Отдельное спасибо нашему гиду, я бы с ним определенно съездила бы еще раз, он сделал всю нашу поездку в Грузию очень незабываемой,мы много смеялись, болтали, пели караоке, даже просто обсуждали жизнь)

Единственный момент, нужно понимать, что по этой дороге ездят фуры, соответственно, дорога вечером может затянуться, но от организаторов это никак не зависит) Касательно организации и всего тура - я бы не поменяла ничего, все шло как и должно было быть)

Еще раз большое спасибо!)

Всех читающих приветствую!)
Всех читающих приветствую!)
Всех читающих приветствую!)
Всех читающих приветствую!)
Всех читающих приветствую!)
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Юлия
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я будто встретилась с другом, которого давно не видела, и мы провели весь день вместе.
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Отдельная благодарность за организацию даже для единственного участника 😌 Было всё: и исторические факты, интересные легенды, и вкусная грузинская еда, невероятная дорога и, конечно же, неописуемой красоты природа. Эти эмоции и восхищение невозможно выразить словами - это нужно увидеть и прочувствовать💔 Несмотря на то, что экскурсия заняла весь день, всё прошло легко, интересно и комфортно - благодарю за всё это Теймураза. Настолько всё сделано внимательно, с душой и искренним интересом, что хочется повторить этот день🙌🏻 Отдельная благодарность и за душевные, глубокие разговоры и за моменты в тишине, когда остаешься один на один с природой и теряешь счет времени. Это дорогого стоит❤️

И ещё раз повторюсь - это лучшая экскурсия в моей жизни! 😌

Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
Это была лучшая экскурсия в моей жизни. Хотя её наверно даже экскурсией не назовешь - я
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Алина
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного тура и выразить свое восхищение тому, как все продумано до мелочей. Это не про
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душную зазубренную экскурсию, это действительно замечательный авторский маршрут в замечательной компании! Прогулка на велосипеде по невероятной красоты дороге с видом, захватывающим дух, шум горных рек, интересные разговоры и перезагрузка в твоей голове. Не выбирайте экскурсии на 20-30 человек, вы берите отдых с душой! Спасибо большое Теймуразу за профессионализм и настоящее грузинское гостеприимство!
Даже концерт Джастина Тимберлейка не так меня впечатлил, как этот тур! From Russia with love. Я точно вернусь

Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного+2
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
Вдохновленная неописуемой красотой Кавказских гор, душой грузинского народа и невероятным горным воздухом хочу поблагодарить организаторов данного
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Никита
6 из 5. Великолепно!

Во-первых это нельзя называть экскурсией или туром. Это больше похоже на то, что у тебя есть друг Грузин, который показывает тебе свои любимые места. Вас никто не
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торопит, вы все вместе наслаждаетесь и коллективно принимаете решения. Группа небольшая Во-вторых физическая активность (покататься на катере, велике или поднятся к озеру). Это что-то невероятное. Это не просто приехать и посмотреть на картинку, это почти погрузится в нее. И каждый раз видеть новые и новые пейзажи. И это приносит гораздо больше эмоций В-третьих просто все круто и качественно сделано. Хорошая машина, новенький мерседес, удобный с кондиционером. Вино и фрукты, пахлава, чурчхела, сыр, домашняя жаренная курица, хорошие велосипеды

Искренне рекомендую!

6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
6 из 5. Великолепно!
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Е
Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла этот тур с Теймуразом! Он очень круто все продумал и провез меня по местам,
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куда я бы не попала, рассказывал множество легенд из истории и помог лучше узнать грузин как народ. Виды фантастические, треккинг идеальный по нагрузке и было бы еще круче, если бы удалось остаться в кемпинге в ущелье Джута! Домашняя выпечка от тети Марины была идеальным завершением поездки. И теперь я, кажется, начинаю понимать тех, кто катается на веле в горах ☺️

Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла
Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла
Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла
Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла
Я обожаю горы и мне очень хотелось включить треккинг в грузинскую программу. Безумно рада, что нашла
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И
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам не просто увидеть интересные и живописные места. Когда ты едешь на велосипеде вдоль горной
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речки, наедине с природой, в окружении гор, то кажется, что ты здесь давно живешь и там за поворотом твой дом. Мы запомним Грузию именно такой: свободные и величественные склоны гор с пасущимися животными, изумрудное водохранилище и верхушка Казбека в облаках!

Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
Нам очень понравилось путешестви своей интересной концепцией и гибким подходом к нашим потребностям. Теймураз помог нам
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