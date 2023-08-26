Отправляйтесь за пейзажами, которые будут вам сниться… Любителям активного отдыха и первозданной природы я с радостью открою часть своей любимой страны: покажу вам крепость Ананури и Арку Дружбы, буйные реки и бесконечные горы. Часть пути автомобильная, затем поедем на велосипедах и пойдём пешком по ущелью Джута, а ещё устроим мини-пикник с видом на водопад и озеро.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В горы! Из Тбилиси в сторону Казбеги

Фишка нашей программы — велотур и треккинг, но до этого вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Военно-Грузинской дороги. А я дополню виды рассказами: от истории до современной жизни Сакартвело, от особенностей разнообразной природы до грузинского застолья. Остановки у нас такие:

Крепость Ананури на Жинвальском водохранилище — цитадель последних арагвийских князей 13 века с видом на бирюзовую гладь воды.

Место слияния рек Чёрная и Белая Арагви: неужели они правда не смешиваются и какая трагичная легенда с ними связана?

Арка Дружбы с умопомрачительной панорамой и обед в кафе с традиционной кухней.

Велотур среди идеальных горных видов

Мы пересядем на велосипеды около курортного поселения Сно и продолжим путь через Казбегский национальный парк. Поедем по широкой гравийной дороге ущелья. Тут уже без рассказов, ведь в центре вашего внимания будут горные ландшафты и буйные речки.

Треккинг к горному озеру

Пешком преодолеем 7 км по извилистым тропам, встретим шумный водопад и полюбуемся потухшими вулканами. Нашей целью станет кристальное озеро Чаухи, в котором отражается величественная гора-тёзка. По пути поговорим о Джуте и здешней деревенской жизни.

Пикник с видом

На обратной дороге я приготовил для вас кое-что ещё. Остановимся рядом с водопадом и ледниковым озером: будем попивать горный травяной чай с десертом и беседовать о возвышенным — или помолчим каждый о своём. Сольёмся с природой и впитаем энергию гор!

Кому подойдёт это путешествие

Путешественникам, которые хотят увидеть и знаменитые локации Военно-Грузинской дороги, и нетронутую природу Грузии

Велопрогулка и треккинг комфортные и соответствуют лёгкому/среднему уровню сложности. Велопрогулка — 12 км (2 часа), треккинг — 7 км (2 часа), больших подъёмов и спусков нет.

Дети — с 14 лет (безусловно, они должны уметь уверенно кататься на велосипеде)

Организационные детали