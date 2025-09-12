Отправляйтесь за пейзажами, которые будут вам сниться… Любителям активного отдыха и первозданной природы я с радостью открою часть своей любимой страны: покажу вам крепость Ананури и Арку Дружбы, буйные реки и бесконечные горы. Часть пути автомобильная, затем поедем на велосипедах и пойдём пешком по ущелью Джута, а ещё устроим мини-пикник в месте, о котором знаем лишь мы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

В горы! Из Тбилиси в сторону Казбеги

Время, проведенное с близкими по духу людьми — бесценно. А время проведенное в горах, — бесценно вдвойне!

Фишка нашей программы — живописный велотур и лёгкий треккинг, но до этого вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Военно-Грузинской дороги. А я дополню виды рассказами и легендами: от средневековой истории до современной жизни Сакартвело, от особенностей разнообразия природы до грузинского застолья и его традиций. Остановки у нас такие:

Жинвальское водохранилище с завораживающей бирюзовой гладью воды

Крепость Ананури — цитадель последних арагвийских князей 13 века

Арка Дружбы с умопомрачительной панорамой и видами с высоты орлиного полёта

Велотур среди идеальных горных видов

Мы пересядем на велосипеды около курортного поселения Сно и продолжим путь через Казбегский национальный парк. Поедем по широкой гравийной дороге ущелья. Тут обойдёмся без рассказов, ведь в центре вашего внимания будут горные ландшафты и буйные речки, у берегов одной из которых — Джутистцкали, после окончания велопрогулки, мы немного подкрепимся, устроив вкусный пикник.

Треккинг к горному посёлку Джута

Набравшись энергии, мы продолжим наш путь — и уже пешком преодолеем 3 км необыкновенной дороги. По извилистым тропам, вдоль шумной горной речки, мы будем подниматься всё выше и выше, пока перед нами не откроются воистину божественные виды дикой природы величественных гор.

Нашей конечной целью станет аутентичное горное кафе, где мы можем побеседовать о размеренной жизни Джуты и здешней деревенской жизни или о чём-нибудь возвышенном — или же помолчим каждый о своём. Сольёмся с природой и впитаем энергию гор.

Кому подойдёт путешествие

Всем, кому хочется отвлечься от рутины повседневных дел

Тем, кто готов совмещать прекрасное с полезным

Для тех, кто ищет что-то ценное, что только его!

Путешественникам, которые хотят увидеть и знаменитые локации Военно-Грузинской дороги, и нетронутую природу Грузии

Велопрогулка и треккинг комфортные и соответствуют лёгкому/среднему уровню сложности. Велопрогулка — 12 км (2 часа), треккинг — 7 км (2 часа), больших подъёмов и спусков нет.

Дети — с 14 лет (безусловно, они должны уметь уверенно кататься на велосипеде)

Организационные детали