Эти виды не описать словами! Тур на 1 день в мини-группе и с интересными рассказами о Грузии
Часть пути автомобильная, затем поедем на велосипедах и пойдём пешком по ущелью Джута, а ещё устроим мини-пикник с видом на водопад и озеро.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
В горы! Из Тбилиси в сторону Казбеги
Фишка нашей программы — велотур и треккинг, но до этого вы вдоволь полюбуетесь пейзажами Военно-Грузинской дороги. А я дополню виды рассказами: от истории до современной жизни Сакартвело, от особенностей разнообразной природы до грузинского застолья. Остановки у нас такие:
- Крепость Ананури на Жинвальском водохранилище — цитадель последних арагвийских князей 13 века с видом на бирюзовую гладь воды.
- Место слияния рек Чёрная и Белая Арагви: неужели они правда не смешиваются и какая трагичная легенда с ними связана?
- Арка Дружбы с умопомрачительной панорамой и обед в кафе с традиционной кухней.
Велотур среди идеальных горных видов
Мы пересядем на велосипеды около курортного поселения Сно и продолжим путь через Казбегский национальный парк. Поедем по широкой гравийной дороге ущелья. Тут уже без рассказов, ведь в центре вашего внимания будут горные ландшафты и буйные речки.
Треккинг к горному озеру
Пешком преодолеем 7 км по извилистым тропам, встретим шумный водопад и полюбуемся потухшими вулканами. Нашей целью станет кристальное озеро Чаухи, в котором отражается величественная гора-тёзка. По пути поговорим о Джуте и здешней деревенской жизни.
Пикник с видом
На обратной дороге я приготовил для вас кое-что ещё. Остановимся рядом с водопадом и ледниковым озером: будем попивать горный травяной чай с десертом и беседовать о возвышенным — или помолчим каждый о своём. Сольёмся с природой и впитаем энергию гор!
Кому подойдёт это путешествие
- Путешественникам, которые хотят увидеть и знаменитые локации Военно-Грузинской дороги, и нетронутую природу Грузии
- Велопрогулка и треккинг комфортные и соответствуют лёгкому/среднему уровню сложности. Велопрогулка — 12 км (2 часа), треккинг — 7 км (2 часа), больших подъёмов и спусков нет.
- Дети — с 14 лет (безусловно, они должны уметь уверенно кататься на велосипеде)
Организационные детали
- Автомобильная часть путешествия проходит на седане (Opel Corsa или подобный) или на минивэне (Hyundai Starex или подобный)
- Велосипед подбираем индивидуально для каждого участника. Также по желанию вы можете надеть шлемы, наколенники и налокотники.
- Велосипеды везём на специальном креплении к авто или в отдельном авто (зависит от количества человек в группе)
- Транспорт, велосипеды и снаряжение, чай со сладостями — всё включено в стоимость
- Дополнительно оплачивается питание (вам понадобится около 15 € на человека)
- По желанию группы можно спуститься к Жинвальскому водохранилищу, а также прокатиться по нему на катере (стоимость 250-300 лари за всё судно на полчаса до 8 чел.)
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе площади Революции розоз
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Посещение самой Военно-грузинской дороги - уже событие, но мы также остановились в Жинвальском водохранилище, где осмотрели крепость, услышали интересную легенду и смогли покататься на катере.
Теймураз сдабривал всю поездку интересными сведениями и шутками. Мы также остановились на слиянии рек и у Арки Дружбы, пообедали в местном (очень вкусном) кафе, ну а затем началось самое интересное. Само по себе быть на Кавказе, видеть эти горы и ущелья - уже удовольствие, а ехать при этом на велосипеде по хорошей дороге под почти уже по-осеннему теплым солнцем, под звуки горной реки - это что-то непередаваемое. Велосипеды в отличном состоянии, а маршрут подойдёт и новичкам. Затем мы спешились и добрались до деревни Джута. Там совершили восхождение до горного озерца, с видом на горы и водопады. Наш день завершился вкуснейшим ужином/пикником со свечами для именинника, заботливо приготовленным Теймуразом из настоящих местных продуктов и лакомств. Поедать местный сыр, запивая его домашним грузинским вином, слушая горную речку и глядя на открывшийся нам Казбег - что могло быть лучше.
Всем советую данный тур с Теймуразом, у вас точно останутся самые лучшие воспоминания.
А Теймуразу - ещё раз огромное преогромное спасибо. Мадлоба!
И от француза Кевина: Tout d'abord un grand merci à Anna pour avoir trouvé cette sortie pour mon Anniversaire en Georgie. Super organisation de Teimouraz pour le déroulement de cette journée riche en intensité. Ce fut une journée bien dynamique avec une balade à vélo à travers la vallée de Sno, une rando sur le massif de Juta ainsi qu'un bon picnic dans le bas de la vallée pour reprendre des forces. Petit extra avec sortie bateau sur le lac de Ananouri.
Bonne petites anecdotes tout au long de la journée, seulement tout est en Russe, je vous conseille de réviser 😉
В итоге меня свозили в разные места, я покатался на велосипеде среди гор и рек. Очень порадовала возможность, что я мог купаться в реке сколько мне нужно, никто не торопил. Прекрасный обед у реки с местными продуктами.
Все было лучше, чем можно представить.
Тур длился с 8 утра до 24:00 😎
Подойдет всем кто хочет познакомиться с природной частью Грузии и для тех кто желает чего-то нового👌
Во-первых это нельзя называть экскурсией или туром. Это больше похоже на то, что у тебя есть друг Грузин, который показывает тебе свои любимые места. Вас никто не торопит, вы все вместе наслаждаетесь и коллективно принимаете решения. Группа небольшая
Во-вторых физическая активность (покататься на катере, велике или поднятся к озеру). Это что-то невероятное. Это не просто приехать и посмотреть на картинку, это почти погрузится в нее. И каждый раз видеть новые и новые пейзажи. И это приносит гораздо больше эмоций
В-третьих просто все круто и качественно сделано. Хорошая машина, новенький мерседес, удобный с кондиционером. Вино и фрукты, пахлава, чурчхела, сыр, домашняя жаренная курица, хорошие велосипеды
Искренне рекомендую!