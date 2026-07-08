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Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)

Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Хевсурети — один из самых таинственных и малонаселённых регионов Грузии, пронизанный духом древности. Вы посетите два высокогорных поселения: Шатили и Муцо. Погуляете по извилистым улочкам, рассматривая старинные башни и дома.

Увидите загадочные катакомбы и поймёте, почему в этих местах часто снимают исторические и мистические фильмы.
5
17 отзывов
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)
Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)

Описание экскурсии

Интересные места по пути. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. Проедете по фантастически красивому ущелью реки Аргун и остановитесь на перевале Датвиджвари, откуда видны склоны Кавказских гор.

Село Шатили. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные дома и оборонительные башни. А также увидите катакомбы, где люди в древности скрывались от болезней.

Село-крепость Муцо. Оно состояло из 50 каменных домов и башен, расположенных на террасах горы, и было практически неприступным для врагов. Мы увидим, что от него осталось.

Анатори. Одно из самых мистических и впечатляющих мест, окутанное легендами и древними преданиями. Это селение известно склепами — древними усыпальницами, где местные жители хоронили близких во время эпидемий. Здесь до сих пор хранятся останки людей, которые добровольно вошли сюда, чтобы не заразить других.

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota Sequoia
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 917 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
М
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем, кто разделил со мной эту поездку, привет и большое спасибо.
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем,
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем,
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем,
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем,
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем,
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Д
Отличная экскурсия, которая позволила осуществить мечту увидеть Шатили. Прекрасная природа на фоне величественных башен. Так как погода в горах непредсказуема, то советую взять с собой зонт и ветровку или кофту. Отдельно хочу поблагодарить Мишу за отлично проведенную экскурсию - ответит на любые вопросы и посоветует прочие интересные места в Грузии для посещения, даже если вам кажется, что уже все посмотрели.
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Таня
Целый день я провела сегодня среди величественных кавказских гор в компании идеального гида и водителя. Миша очень эрудирован. Он готов ответить на любой вопрос и сделать всё для своих гостей.
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Лучшего и не найдёшь. Программа экскурсии правильно составлена. Будьте готовы к внезапному резкому ветру или дождю. Но погодные особенности никак не влияют на настроение,с которым возвращаешься в Тбилиси. Ты доволен жизнью,спокоен и готов к новым впечатлениями. Спасибо огромное.

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К
Поездка - восторг!
Прекрасный, заботливый и внимательный гид Роман, удобная машина, восхитительные виды.
Это по сути прогулка на машине по, без шуток, фантастически красивым местам.
У нас было достаточно времени, чтобы останавливаться в
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любом месте для фото.

Дорога комфортная благодаря безопасному вождению гида.
Берите вкусную еду с собой, будут места для живописного перекуса или даже полноценного пикника.

Все очень понравилось, очень рекомендую! Уже планирую в этот тур летом посмотреть на зеленые горы, и в другие поездки с Давидом и Романом🙂

Поездка - восторг!
Поездка - восторг!
Поездка - восторг!
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Виктория
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и людей. Спасибо большое Роману за этот день. Ни одна фотография не передает масштаба увиденного, горы и древние крепости завораживают.
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и
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Г
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман рассказал показал очень красивые восхитительные места. Рассказал про то как горцы жилы воевали добывали себе еду в горах. Очень весело провели время рассказал анекдоты пока добирались до Хевсурети. Большое спасибо Роману от Григория и Татьян. Привет из Израиля.
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман+1
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман
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