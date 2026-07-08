Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)
Отправиться из Тбилиси в древний неприступный регион и посетить средневековые горные поселения
Хевсурети — один из самых таинственных и малонаселённых регионов Грузии, пронизанный духом древности. Вы посетите два высокогорных поселения: Шатили и Муцо. Погуляете по извилистым улочкам, рассматривая старинные башни и дома.
Увидите загадочные катакомбы и поймёте, почему в этих местах часто снимают исторические и мистические фильмы.
Интересные места по пути. Вы полюбуетесь Жинвальским водохранилищем. Проедете по фантастически красивому ущелью реки Аргун и остановитесь на перевале Датвиджвари, откуда видны склоны Кавказских гор.
Село Шатили. Вы осмотрите средневековую крепость, старинные дома и оборонительные башни. А также увидите катакомбы, где люди в древности скрывались от болезней.
Село-крепость Муцо. Оно состояло из 50 каменных домов и башен, расположенных на террасах горы, и было практически неприступным для врагов. Мы увидим, что от него осталось.
Анатори. Одно из самых мистических и впечатляющих мест, окутанное легендами и древними преданиями. Это селение известно склепами — древними усыпальницами, где местные жители хоронили близких во время эпидемий. Здесь до сих пор хранятся останки людей, которые добровольно вошли сюда, чтобы не заразить других.
Организационные детали
Поедем на внедорожнике Toyota Sequoia
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в субботу в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 917 туристов
У наших гидов огромный опыт проведения экскурсий! Мы любим свою страну и хотим поделиться частичкой нашей любви с вами. Знаем всю Грузию изнутри и покажем вам локации, которые вы никогда не сумеете найти самостоятельно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Невероятной красоты горы и пейзажи. Самые живописные места, которые удалось увидеть в Грузии. Давиду и всем, кто разделил со мной эту поездку, привет и большое спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дмитрий
Отличная экскурсия, которая позволила осуществить мечту увидеть Шатили. Прекрасная природа на фоне величественных башен. Так как погода в горах непредсказуема, то советую взять с собой зонт и ветровку или кофту. Отдельно хочу поблагодарить Мишу за отлично проведенную экскурсию - ответит на любые вопросы и посоветует прочие интересные места в Грузии для посещения, даже если вам кажется, что уже все посмотрели.
Вам был полезен этот отзыв?
Таня
Целый день я провела сегодня среди величественных кавказских гор в компании идеального гида и водителя. Миша очень эрудирован. Он готов ответить на любой вопрос и сделать всё для своих гостей. читать дальшеуменьшить
Лучшего и не найдёшь. Программа экскурсии правильно составлена. Будьте готовы к внезапному резкому ветру или дождю. Но погодные особенности никак не влияют на настроение,с которым возвращаешься в Тбилиси. Ты доволен жизнью,спокоен и готов к новым впечатлениями. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Поездка - восторг! Прекрасный, заботливый и внимательный гид Роман, удобная машина, восхитительные виды. Это по сути прогулка на машине по, без шуток, фантастически красивым местам. У нас было достаточно времени, чтобы останавливаться в читать дальшеуменьшить
любом месте для фото.
Дорога комфортная благодаря безопасному вождению гида. Берите вкусную еду с собой, будут места для живописного перекуса или даже полноценного пикника.
Все очень понравилось, очень рекомендую! Уже планирую в этот тур летом посмотреть на зеленые горы, и в другие поездки с Давидом и Романом🙂
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Это было потрясающее путешествие, которое окончательно и без повторно влюбило меня в Грузию, ее природу и людей. Спасибо большое Роману за этот день. Ни одна фотография не передает масштаба увиденного, горы и древние крепости завораживают.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Григорий
Сегодня мы были с замечательным интересным гидом Роман. У нас была замечательная экскурсия в Хевсурети. Роман рассказал показал очень красивые восхитительные места. Рассказал про то как горцы жилы воевали добывали себе еду в горах. Очень весело провели время рассказал анекдоты пока добирались до Хевсурети. Большое спасибо Роману от Григория и Татьян. Привет из Израиля.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Хевсурети: крепости-сёла и величественные горы (в мини-группе)»