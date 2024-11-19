Описание экскурсии
Боржоми: путешествие к целебным источникам
Боржоми не нуждается в представлении — эта вода давно стала одним из главных символов страны.
- Я отвезу вас к заповедному месту — источникам целебной воды.
- Расскажу всё об известном напитке: истории его открытия, полезных свойствах, интересных фактах.
- Вы насладитесь её вкусом и узнаете, как связаны между собой Россия и грузинский городок Боржоми.
- Услышите, кто из известных личностей приезжал сюда лечиться и в чём именно заключена живительная сила этих мест.
- После вы заберёте частичку Грузии с собой — воду можно набрать бесплатно.
Природные красоты Грузии
Пейзажи — ещё одна гордость страны. Вы погуляете по национальному парку Боржоми-Харагаули, любуясь живописными видами. А также увидите висячий деревянный мост через реку Кура, где можно сделать красивые фотографии.
Крепость Рабат
Средневековая крепость поражает масштабностью. Я поделюсь деталями жизни этой достопримечательности — какие трагедии она пережила в прошлом, кто управлял ею в разные эпохи и что находится в крепости в настоящее время.
Пещерный комплекс Вардзия
Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Я познакомлю вас с этим необычным историческим памятником и раскрою тайну, как смогла моя родина выстоять среди огромных вражеских империи и остаться на карте современного мира.
Возвращаясь в сердце Сакартвело, мы поговорим о том, как переплетается история наших стран и народов.
🥘 В середине программы мы остановимся пообедать. Вас ждёт гостеприимное застолье с национальными песнями, танцами и традиционными угощениями.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
- Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари, билет в Рабат — 7 лари, в Вардзию — 7 лари
- Я заберу вас из отеля в Тбилиси и привезу обратно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Путешествие проходило на комфортабельном японском автобусе. Для нас, жителей Дальнего Востока, правый руль - это норма. Мы все так ездим.
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Описание мест, интересные факты о Боржоми и крепости Рабат вы не услышите совсем. Нам этого