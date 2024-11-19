В путешествии мы отправимся в край, интересный своей разнообразной природой, историческими памятниками и популярным бальнеологическим курортом. Вы побываете на родине знаменитой минеральной воды. Познакомитесь с «биографией» одного из самых знаковых сооружений Грузии — крепостью Рабат. И погрузитесь в древность, исследуя скальный город и монастырь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Боржоми: путешествие к целебным источникам

Боржоми не нуждается в представлении — эта вода давно стала одним из главных символов страны.

Я отвезу вас к заповедному месту — источникам целебной воды.

Расскажу всё об известном напитке: истории его открытия, полезных свойствах, интересных фактах.

Вы насладитесь её вкусом и узнаете, как связаны между собой Россия и грузинский городок Боржоми.

Услышите, кто из известных личностей приезжал сюда лечиться и в чём именно заключена живительная сила этих мест.

После вы заберёте частичку Грузии с собой — воду можно набрать бесплатно.

Природные красоты Грузии

Пейзажи — ещё одна гордость страны. Вы погуляете по национальному парку Боржоми-Харагаули, любуясь живописными видами. А также увидите висячий деревянный мост через реку Кура, где можно сделать красивые фотографии.

Крепость Рабат

Средневековая крепость поражает масштабностью. Я поделюсь деталями жизни этой достопримечательности — какие трагедии она пережила в прошлом, кто управлял ею в разные эпохи и что находится в крепости в настоящее время.

Пещерный комплекс Вардзия

Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Я познакомлю вас с этим необычным историческим памятником и раскрою тайну, как смогла моя родина выстоять среди огромных вражеских империи и остаться на карте современного мира.

Возвращаясь в сердце Сакартвело, мы поговорим о том, как переплетается история наших стран и народов.

🥘 В середине программы мы остановимся пообедать. Вас ждёт гостеприимное застолье с национальными песнями, танцами и традиционными угощениями.

Организационные детали