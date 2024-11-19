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Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия

Познакомиться с одним из самых древних и красивых уголков страны - Самцхе-Джавахети
В путешествии мы отправимся в край, интересный своей разнообразной природой, историческими памятниками и популярным бальнеологическим курортом. Вы побываете на родине знаменитой минеральной воды. Познакомитесь с «биографией» одного из самых знаковых сооружений Грузии — крепостью Рабат. И погрузитесь в древность, исследуя скальный город и монастырь.
3.4
3 отзыва
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия
Такая разная Грузия: Боржоми, крепость Рабат и пещерный город Вардзия

Описание экскурсии

Боржоми: путешествие к целебным источникам

Боржоми не нуждается в представлении — эта вода давно стала одним из главных символов страны.

  • Я отвезу вас к заповедному месту — источникам целебной воды.
  • Расскажу всё об известном напитке: истории его открытия, полезных свойствах, интересных фактах.
  • Вы насладитесь её вкусом и узнаете, как связаны между собой Россия и грузинский городок Боржоми.
  • Услышите, кто из известных личностей приезжал сюда лечиться и в чём именно заключена живительная сила этих мест.
  • После вы заберёте частичку Грузии с собой — воду можно набрать бесплатно.

Природные красоты Грузии

Пейзажи — ещё одна гордость страны. Вы погуляете по национальному парку Боржоми-Харагаули, любуясь живописными видами. А также увидите висячий деревянный мост через реку Кура, где можно сделать красивые фотографии.

Крепость Рабат

Средневековая крепость поражает масштабностью. Я поделюсь деталями жизни этой достопримечательности — какие трагедии она пережила в прошлом, кто управлял ею в разные эпохи и что находится в крепости в настоящее время.

Пещерный комплекс Вардзия

Скальный город и монастырь — одна из самых интересных достопримечательностей нашего края. Построили комплекс в 12-13 веках. Я познакомлю вас с этим необычным историческим памятником и раскрою тайну, как смогла моя родина выстоять среди огромных вражеских империи и остаться на карте современного мира.

Возвращаясь в сердце Сакартвело, мы поговорим о том, как переплетается история наших стран и народов.

🥘 В середине программы мы остановимся пообедать. Вас ждёт гостеприимное застолье с национальными песнями, танцами и традиционными угощениями.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари, билет в Рабат — 7 лари, в Вардзию — 7 лари
  • Я заберу вас из отеля в Тбилиси и привезу обратно

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нодари
Нодари — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 419 туристов
Меня зовут Нодари, мне 58 лет, из которых 5 я работаю гидом. Я 15 лет жил с семьей в Москве, в Грузию вернулся в 2007 году и живу в Тбилиси. Родом из Кахетии, города Сигнаги. У меня 1 гектар виноградников, активно занимаюсь виноделием, а это связано с туризмом. Доверьтесь мне: я постараюсь стать лучшим проводником по Грузии!

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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3
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1
Оксана
Как мы рады, что посетили Грузию и встретили Нодари.
Путешествие проходило на комфортабельном японском автобусе. Для нас, жителей Дальнего Востока, правый руль - это норма. Мы все так ездим.
Мы попросили изменить
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экскурсию, так как в Боржоми уже побывали, и Нодари любезно предложил нам посетить крепость Хертвиси, где по легенде бывал Александр Македонский.
Вардзия находится от Тбилиси порядка 260км и на протяжении всей поездки было живое общение. Приятный голос, интересный рассказчик. Очень аккуратно водит и мы были в полной безопасности. В конце экскурсии подарил вино и чачу собственного изготовления. Вино квеври мы любим и пьем с удовольствием. Оно великолепно. А вот такую чачу мы ни разу не пробовали. Восхитительная чача!
Замечательная экскурсия, нам было интересно!
Мы заказывали 5 экскурсий по Грузии у разных гидов. И Нодари один из тех, к кому мы хотим вернуться.
Спасибо, Нодари!

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С
Места стоящие, и очень красивые. Но экскурсия с этим гидом подойдет тем, кому хочется просто смотреть.
Описание мест, интересные факты о Боржоми и крепости Рабат вы не услышите совсем. Нам этого
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очень не хватило.
Гид рассказывал обо всем, в частности о виноделии и Кахетии, но только не о тех местах, куда нас привез.
Хотя человек добрый, переживательный.

Остались довольны экскурсией лишь потому, что сама природа там завораживает. Обязательно нужно купаться в бассейнах Боржоми и прокатиться на канатной дороге.

Нодари
Нодари
Ответ организатора:
Я рассказывал историю Грузии, винодельни, Боржоми Рабати. Путешественница хотела рассказов про любовные истории, подробно про происхождение каждого камня, а их
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очень много и т. д. Это не сможет даже доктор исторических наук, если он не специалист конкретной местности. Так не бывает. Такое знает только местный гид — я предложил им нанять гида, они отказались. По этому я не согласен с отзывом и претензии не принимаю.

И еще. Отмечу некоректност Светланы, я не "этот гид", как она пишет. У меня есть имя и со мной надо обращаться культурно.
С уважением, Нодари.

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Е
В Тбилиси приехали небольшой компанией и заказали 6 экскурсий с разными экскурсоводами на Tripster. С Нодари была первая наша поездка 09.07, маршрут Боржоми, Рабат, Вардзия. Поездкой остались недовольны! Нодари позиционирует
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себя гидом, на самом деле знания поверхностные, совершенно не знает истории, согласна, с другими туристами, что говорит с очень большим акцентом.
Он не правильно распределил время во время поездки, на Боржоми выделил 1,5 часа для самостоятельного осмотра парка, хотя 30 минут было бы достаточно, на обед привез в ресторан, где нас обслуживали очень долго, про понятие предзаказ он видимо не знал. В итоге, когда мы приехали в Вардзию -это огромный пещерный город, дал нам 30 минут, со словами идите сами, что там смотреть, одни дырки в камне, все одинаковые, сами разберетесь. Подземных тоннелей, фресок, озера и итого, что описано в путеводителе мы не видели, до центральной части города мы вообще не добрались, поскольку нам просто не хватило времени. Дольше остаться там не могли, поскольку нужно было успеть до закрытия в Рабат. В Рабат мы мчались чтобы успеть до 19, поскольку он решил, что в это время закрывается касса, оказалась, что она работала до 20 часов. По крепости гуляли естественно сами. В Тбилиси возвращались в темноте.
Отдельно хочу предупредить туристов о манере вождения, ездит ужасно, постоянно нарушал скоростной режим, машина праворульная, всю поездку обгонял машины и на поворотах тоже, несколько раз чуть не попали в ДТП. В Тбилиси вернулись около 23 часов, измученные. Поездку оплатили, но она явно не стоила этих денег.
Не могу назвать Нодари ни хорошим таксистом, ни тем более экскурсоводом.
Как экскурсовода или гида я его никому не посоветую!!! После него у нас были другие замечательные гиды, так что есть с кем сравнить. Единственно в чем он хорошо разбирается, это вино, так как он винодел, о своем вине рассказывал с большим удовольствием, рекламируя свою продукцию, которую можно сразу приобрести, поскольку возит ящик с вином в машине по 50 лари за бутылку. Вино купили, попробовали,без коментариев. 🤦♀️ Хорошо, что домой не увезли.
Отзывы пишу очень редко, и в этот раз бы не стала, если бы он сам со мной не связался и не попросил оставить отзыв, поскольку нужно для Tripster.

Нодари
Нодари
Ответ организатора:
Спасибо Елена за отзыв, Это мне помогает совершенствовать проведении экскурсии дальнеишем, потому что экскурсию по такой прогамме проводил второй раз,
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опита моло. Я тотже день вам признал мою ошибку и извинилься. Ашибка в том что недо начало экскурсии исправить и место 9.00, сделать минимум 7, 30 утро. А длительност, сделать по болше.

И. В. Сталин, всегда говорил с грузинским акцентом он был грузином и правил страной более 30 лет. Вахтанг Кикабидзе в фильме Мимино так говорит с грузинским акцентом, и многие люди знают и любят этот фильм. Если вам не понравился мой акцент.

Ещё раз спосибо и простите пожолуйста. Что касаеться машина праварулная, это было вам извесно заранее, там есть фото машини и всё хорошо видно. Вождение, да признаю, что из за дефицита времени я торопилься, и об этом извенилься уже. А про несколько дтп, в одном месте встречная машина создал опасную ситуацию (вы не могли ет заметить) и пришлось резко тормазнуть, вы испугались наверна и малеишая опасность, можеть быт вам поназолос дтп. Это у всех бываеть. Простите пожалуйста. Будиье в Грузии, даите мне возможность искупит свою вину, я прилични человек.

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