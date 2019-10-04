Что вас ожидает

Путешествие к целебным источникам

Я отвезу вас к заповедному месту — источникам оздоравливающей воды. Вы насладитесь её вкусом и узнаете, как связаны между собой Россия и грузинский городок Боржоми. Услышите, кто из известных личностей приезжал сюда лечиться и в чём именно заключена живительная сила этих мест. После вы заберёте частичку Грузии с собой — воду можно набрать бесплатно.

Встреча с крепостью Рабат и природными красотами Грузии

Средневековая крепость Рабат поразит вас своей масштабностью. Я поделюсь деталями жизни этой достопримечательности — какие трагедии она пережила в прошлом, кто управлял ею в разные эпохи и что находится в крепости в настоящее время. Пейзажи Грузии — ещё одна гордость страны. В национальном парке Боржоми-Харагаули вы сможете прогуляться, любуясь прелестными видами. Так, в ущелье вы увидите висячий деревянный мост через реку Кура, где можно сделать красивые фотографии.

Кроме того, вас ждёт застолье с национальными песнями, танцами и традиционными угощениями: вы познаете культуру, семейные традиции и знаменитое грузинское гостеприимство. А возвращаясь в сердце Сакартвело, мы поговорим о том, как переплетается история наших стран и народов.

Дополнительная опция

При желании мы посетим ещё один полезный источник с серными водами. Вы сможете окунуться в бассейн и почувствуете, как уходит усталость. Купание в бассейне — 5 лари с человека, дорога до источника — 60 лари с группы.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям, которые хотят совместить приятное с полезным: познакомиться с историческими достопримечательностями Грузии и оздоровиться на источниках минеральной воды.