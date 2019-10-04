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  3. Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата

Побывать на родине знаменитой минеральной воды и полюбоваться средневековой крепостью

Нодари
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Нодари – ваш гид
Боржоми не нуждается в представлении — эта вода давно стала одним из главных символов страны.

Я расскажу всё об известном напитке: об истории его открытия, полезных свойствах, интересных фактах.

Вы сможете не только попробовать воду и взять её с собой, но и искупаться в лечебном бассейне.

Я открою вам и другие грани Грузии: погружу в «биографию» крепости Рабат — одного из самых знаковых строений страны и расскажу о том, как наш народ связан с российским.
140 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Место проживания гостей
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У этой экскурсии1 отзыв
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Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата

Что вас ожидает

Путешествие к целебным источникам
Я отвезу вас к заповедному месту — источникам оздоравливающей воды. Вы насладитесь её вкусом и узнаете, как связаны между собой Россия и грузинский городок Боржоми. Услышите, кто из известных личностей приезжал сюда лечиться и в чём именно заключена живительная сила этих мест. После вы заберёте частичку Грузии с собой — воду можно набрать бесплатно.

Встреча с крепостью Рабат и природными красотами Грузии
Средневековая крепость Рабат поразит вас своей масштабностью. Я поделюсь деталями жизни этой достопримечательности — какие трагедии она пережила в прошлом, кто управлял ею в разные эпохи и что находится в крепости в настоящее время. Пейзажи Грузии — ещё одна гордость страны. В национальном парке Боржоми-Харагаули вы сможете прогуляться, любуясь прелестными видами. Так, в ущелье вы увидите висячий деревянный мост через реку Кура, где можно сделать красивые фотографии.

Кроме того, вас ждёт застолье с национальными песнями, танцами и традиционными угощениями: вы познаете культуру, семейные традиции и знаменитое грузинское гостеприимство. А возвращаясь в сердце Сакартвело, мы поговорим о том, как переплетается история наших стран и народов.

Дополнительная опция
При желании мы посетим ещё один полезный источник с серными водами. Вы сможете окунуться в бассейн и почувствуете, как уходит усталость. Купание в бассейне — 5 лари с человека, дорога до источника — 60 лари с группы.

Кому подойдёт экскурсия

Гостям, которые хотят совместить приятное с полезным: познакомиться с историческими достопримечательностями Грузии и оздоровиться на источниках минеральной воды.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: обед — 25-30 лари, билет в Рабат — 7 лари.
  • Я заберу вас из отеля в Тбилиси и привезу обратно.
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата
Такая разная Грузия: от целительного Боржоми до исторического Рабата

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место проживания гостей.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нодари
Нодари
Меня зовут Нодари, мне 58 лет, из которых 5 я работаю гидом. Я 15 лет жил с семьей в Москве, в Грузию вернулся в 2007 году и живу в Тбилиси. Родом из Кахетии, города Сигнаги. У меня 1 гектар виноградников, активно занимаюсь виноделием, а это связано с туризмом. Доверьтесь мне: я постараюсь стать лучшим проводником по Грузии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 октября 2019
Места стоящие, и очень красивые. Но экскурсия с этим гидом подойдет тем, кому хочется просто смотреть.
Описание мест, интересные факты о Боржоми и крепости Рабат вы не услышите совсем. Нам этого очень не хватило.
Гид рассказывал обо всем, в частности о виноделии и Кахетии, но только не о тех местах, куда нас привез.
Хотя человек добрый, переживательный.

Остались довольны экскурсией лишь потому, что сама природа там завораживает. Обязательно нужно купаться в бассейнах Боржоми и прокатиться на канатной дороге.

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