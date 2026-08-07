Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)

Создавая программу, мы в первую очередь позаботились о том, чтобы ваша поездка в Кутаиси прошла беззаботно. Но в Грузии даже полдня жаль тратить только на трансфер, поэтому мы добавили посещение атмосферного места, где вы ощутите тепло и гостеприимство нашей культуры. В гостях у имеретинской семьи вы познакомитесь с винным миром региона и поучаствуете в традиционном застолье.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Встреча и трансфер

Мы встретим вас в указанном месте — в гостинице, апартаментах, аэропорту или на ж/д и автовокзале. Поможем с багажом и отвезём к точке назначения на комфортабельном автомобиле эконом-класса. В разделе «Организационные детали» вы увидите цены для компаний больше 2 человек с перечнем транспорта.

Экскурсия и винная дегустация

По пути мы заедем в гости к имеретинской семье, потомственным виноделам. На экскурсии вы познакомитесь с традициями виноделия и историей грузинского вина. Почувствуете атмосферу столетней истории, искусства и страсти, которые пронизывают эту землю. А затем перейдёте к самому волшебному моменту — дегустации. Вы оцените разнообразие сортов и насладитесь их вкусами.

Грузинское застолье «супра»

После вас пригласят к столу, на котором будут поданы традиционные национальные блюда. Меню адаптируется под сезон, чтобы вы насладились самыми свежими и вкусными продуктами. Также буду предложены разнообразные вегетарианские блюда.

Горячие блюда : лобио, шашлык (мцвади), купати (сардельки по-грузински), жареная курица.

: лобио, шашлык (мцвади), купати (сардельки по-грузински), жареная курица. Холодные и вегетарианские закуски: пхали из шпината, свеклы и моркови (с грецким орехом и приправами), рулет из баклажана с грецким орехом и семенами граната, соус «Ткемали», блюдо из крапивы, грузинский салат, бобы с зеленью и луком.

Организационные детали

В стоимость включено:

трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes

экскурсионная программа на винодельне с дегустациями

застолье с перечисленными выше блюдами

Мы можем организовать программу для большего количества участников:

для 3-4 человек — 550€ (трансфер на минивэне Toyota, Hyundai, Kia)

для 5-6 человек — 800€ (Mercedes Vito или Viano)

для 7-8 человек — 1000€ (Mercedes Sprinter)

для 9-10 человек — 1200€ (также Mercedes Sprinter)

Мы также предлагаем дополнительные услуги за доп. оплату:

Fast Track в аэропорту

трансфер на автомобиле бизнес- и премиум-класса (Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, Limousine, Sport Cars)

Сопровождать вас будет один из водителей нашей команды.