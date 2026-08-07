Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Создавая программу, мы в первую очередь позаботились о том, чтобы ваша поездка в Кутаиси прошла беззаботно.
Но в Грузии даже полдня жаль тратить только на трансфер, поэтому мы добавили посещение атмосферного места, где вы ощутите тепло и гостеприимство нашей культуры.
В гостях у имеретинской семьи вы познакомитесь с винным миром региона и поучаствуете в традиционном застолье.
Описание трансфер
Встреча и трансфер
Мы встретим вас в указанном месте — в гостинице, апартаментах, аэропорту или на ж/д и автовокзале. Поможем с багажом и отвезём к точке назначения на комфортабельном автомобиле эконом-класса. В разделе «Организационные детали» вы увидите цены для компаний больше 2 человек с перечнем транспорта.
Экскурсия и винная дегустация
По пути мы заедем в гости к имеретинской семье, потомственным виноделам. На экскурсии вы познакомитесь с традициями виноделия и историей грузинского вина. Почувствуете атмосферу столетней истории, искусства и страсти, которые пронизывают эту землю. А затем перейдёте к самому волшебному моменту — дегустации. Вы оцените разнообразие сортов и насладитесь их вкусами.
Грузинское застолье «супра»
После вас пригласят к столу, на котором будут поданы традиционные национальные блюда. Меню адаптируется под сезон, чтобы вы насладились самыми свежими и вкусными продуктами. Также буду предложены разнообразные вегетарианские блюда.
Холодные и вегетарианские закуски: пхали из шпината, свеклы и моркови (с грецким орехом и приправами), рулет из баклажана с грецким орехом и семенами граната, соус «Ткемали», блюдо из крапивы, грузинский салат, бобы с зеленью и луком.
Организационные детали
В стоимость включено:
трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes
экскурсионная программа на винодельне с дегустациями
застолье с перечисленными выше блюдами
Мы можем организовать программу для большего количества участников:
для 3-4 человек — 550€ (трансфер на минивэне Toyota, Hyundai, Kia)
для 5-6 человек — 800€ (Mercedes Vito или Viano)
для 7-8 человек — 1000€ (Mercedes Sprinter)
для 9-10 человек — 1200€ (также Mercedes Sprinter)
Мы также предлагаем дополнительные услуги за доп. оплату:
Fast Track в аэропорту
трансфер на автомобиле бизнес- и премиум-класса (Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, Limousine, Sport Cars)
Сопровождать вас будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 774 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родом из солнечного Тбилиси, Грузия. С раннего возраста я был увлечён географией и мечтал о путешествиях по разным уголкам планеты. Сегодня за читать дальшеуменьшить
моими плечами — посещение 18 стран и свободное владение семью языками. Я представляю команду профессиональных гидов и экспертов, занимающихся организацией туристических мероприятий, VIP-туров, а также предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту путешествий по разным странам наша команда разработала более 50 уникальных экскурсий, которые получили признание и популярность среди наших путешественников. С радостью поделимся с вами накопленными знаниями и поможем сделать ваше путешествие комфортным и незабываемым. До скорой встречи!
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