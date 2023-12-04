Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)

Индивидуальный трансфер в Тбилиси

Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать

Создавая программу, мы в первую очередь позаботились о том, чтобы ваша поездка в Кутаиси прошла беззаботно.

Но в Грузии даже полдня жаль тратить только на трансфер, поэтому мы добавили посещение атмосферного места, где вы ощутите тепло и гостеприимство нашей культуры.

В гостях у имеретинской семьи вы познакомитесь с винным миром региона и поучаствуете в традиционном застолье.
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)
Ближайшие даты:
4
дек
5
дек
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Встреча и трансфер

Мы встретим вас в указанном месте — в гостинице, апартаментах, аэропорту или на ж/д и автовокзале. Поможем с багажом и отвезём к точке назначения на комфортабельном автомобиле эконом-класса. В разделе «Организационные детали» вы увидите цены для компаний больше 2 человек с перечнем транспорта.

Экскурсия и винная дегустация

По пути мы заедем в гости к имеретинской семье, потомственным виноделам. На экскурсии вы познакомитесь с традициями виноделия и историей грузинского вина. Почувствуете атмосферу столетней истории, искусства и страсти, которые пронизывают эту землю. А затем перейдёте к самому волшебному моменту — дегустации. Вы оцените разнообразие сортов и насладитесь их вкусами.

Грузинское застолье «супра»

После вас пригласят к столу, на котором будут поданы традиционные национальные блюда. Меню адаптируется под сезон, чтобы вы насладились самыми свежими и вкусными продуктами. Также буду предложены разнообразные вегетарианские блюда.

  • Горячие блюда: лобио, шашлык (мцвади), купати (сардельки по-грузински), жареная курица.
  • Холодные и вегетарианские закуски: пхали из шпината, свеклы и моркови (с грецким орехом и приправами), рулет из баклажана с грецким орехом и семенами граната, соус «Ткемали», блюдо из крапивы, грузинский салат, бобы с зеленью и луком.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes
  • экскурсионная программа на винодельне с дегустациями
  • застолье с перечисленными выше блюдами

Мы можем организовать программу для большего количества участников:

  • для 3-4 человек — 550€ (трансфер на минивэне Toyota, Hyundai, Kia)
  • для 5-6 человек — 800€ (Mercedes Vito или Viano)
  • для 7-8 человек — 1000€ (Mercedes Sprinter)
  • для 9-10 человек — 1200€ (также Mercedes Sprinter)

Мы также предлагаем дополнительные услуги за доп. оплату:

  • Fast Track в аэропорту
  • трансфер на автомобиле бизнес- и премиум-класса (Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, Limousine, Sport Cars)

Сопровождать вас будет один из водителей нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеВыездныеГастрономическиеНа весь деньТрансферВинодельниПо ГрузииС обедом

Похожие туры из Тбилиси

Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальный трансфер «Тбилиси - Владикавказ (аэропорт)»
Комфортный трансфер без пересадок в компании опытного водителя
Завтра
6 дек
7 дек
8 дек
250188 за всё до 4 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере
в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня
Завтра
6 дек
7 дек
200180 за всё до 2 чел.
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
🚶 Пешая
Мини-группа
6 часов
Радушная Грузия: в гости к тбилисской семье Побывать на аутентичном застолье и приготовить традиционные угощения
Площадь Вахтанга Горгасали, Тбилиси
Завтра
6 дек
7 дек
8 дек
$65 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ