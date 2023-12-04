Трансфер из Тбилиси в Кутаиси + винодельня и застолье (всё включено)

Добраться с комфортом до места назначения, погостить в семье виноделов и аутентично пообедать
Но в Грузии даже полдня жаль тратить только на трансфер, поэтому мы добавили посещение атмосферного места, где вы ощутите тепло и гостеприимство нашей культуры.
В гостях у имеретинской семьи вы познакомитесь с винным миром региона и поучаствуете в традиционном застолье.
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Описание
Что вас ожидает
Встреча и трансфер
Мы встретим вас в указанном месте — в гостинице, апартаментах, аэропорту или на ж/д и автовокзале. Поможем с багажом и отвезём к точке назначения на комфортабельном автомобиле эконом-класса. В разделе «Организационные детали» вы увидите цены для компаний больше 2 человек с перечнем транспорта.
Экскурсия и винная дегустация
По пути мы заедем в гости к имеретинской семье, потомственным виноделам. На экскурсии вы познакомитесь с традициями виноделия и историей грузинского вина. Почувствуете атмосферу столетней истории, искусства и страсти, которые пронизывают эту землю. А затем перейдёте к самому волшебному моменту — дегустации. Вы оцените разнообразие сортов и насладитесь их вкусами.
Грузинское застолье «супра»
После вас пригласят к столу, на котором будут поданы традиционные национальные блюда. Меню адаптируется под сезон, чтобы вы насладились самыми свежими и вкусными продуктами. Также буду предложены разнообразные вегетарианские блюда.
- Горячие блюда: лобио, шашлык (мцвади), купати (сардельки по-грузински), жареная курица.
- Холодные и вегетарианские закуски: пхали из шпината, свеклы и моркови (с грецким орехом и приправами), рулет из баклажана с грецким орехом и семенами граната, соус «Ткемали», блюдо из крапивы, грузинский салат, бобы с зеленью и луком.
Организационные детали
В стоимость включено:
- трансфер на комфортабельном седане Toyota, Hyundai, Mercedes
- экскурсионная программа на винодельне с дегустациями
- застолье с перечисленными выше блюдами
Мы можем организовать программу для большего количества участников:
- для 3-4 человек — 550€ (трансфер на минивэне Toyota, Hyundai, Kia)
- для 5-6 человек — 800€ (Mercedes Vito или Viano)
- для 7-8 человек — 1000€ (Mercedes Sprinter)
- для 9-10 человек — 1200€ (также Mercedes Sprinter)
Мы также предлагаем дополнительные услуги за доп. оплату:
- Fast Track в аэропорту
- трансфер на автомобиле бизнес- и премиум-класса (Rolls Royce, Maybach, Mercedes Vito/Viano Premium Class, Limousine, Sport Cars)
Сопровождать вас будет один из водителей нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.