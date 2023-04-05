Предоставляем комфортный трансфер из Пункта А в Пункт Б по предложенному маршруту: Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан и обратно. С остановками по Вашему усмотретиню, для отдыха, перекура, остановка на кофе или просто сделать красивые фотографии на смотровых площадках. Маршрут проходит по Военно-Гузинской Дороге, которая считается одной из самых Живописных дорог в мире.

Вода, Детские Кресла и Бустеры в наличии, Без Доплаты.