Трансфер Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан с остановками по маршруту
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предоставляем комфортный трансфер из Пункта А в Пункт Б по предложенному маршруту: Тбилиси - Владикавказ - Аэропорт Беслан и обратно. С остановками по Вашему усмотретиню, для отдыха, перекура, остановка на кофе или просто сделать красивые фотографии на смотровых площадках. Маршрут проходит по Военно-Гузинской Дороге, которая считается одной из самых Живописных дорог в мире.
Вода, Детские Кресла и Бустеры в наличии, Без Доплаты.
ежедневно,Ж в любой день, в любое время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный трансфер и услуги квалифицировонного водителя. По 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Личные траты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Удобная Вам локацияюЗавершение: Ваш пункт назначения, любой адрес
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно,Ж в любой день, в любое времяЭкскурсия длится около 11 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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