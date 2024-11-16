Каждое утро мы отправляемся из Тбилиси во Владикавказ — и приглашаем вас с собой! Предложим место в комфортабельном минивэне и разместим ваш багаж.
Проедем через Верхний Ларс без пересадок на границах, а до этого насладимся всей прелестью одной из красивейших дорог мира — Военно-Грузинской.
Проедем через Верхний Ларс без пересадок на границах, а до этого насладимся всей прелестью одной из красивейших дорог мира — Военно-Грузинской.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 08:30
Описание трансфер
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Трансфер осуществляется каждое утро из Тбилиси. Отправимся по Военно-Грузинской дороге и пересечём границу на КПП Верхний Ларс.
Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения по горным дорогам. Обещаем, что всё пройдёт на высшем уровне!
Организационные детали
- Все трансферы проходят на чистых комфортабельных минивэнах
- Продолжительность трансфера указана примерная: она зависит от ситуации на дороге и скорости прохождения границы
ежедневно в 06:00 и 08:30
Выбрать дату
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 607 туристов
Гамарджоба, генацвале! И добро пожаловать в Сакартвело! Меня зовут Лора, я коренная уроженка Тбилиси. Работаю с командой профессиональных гидов и лучших водителей. Мы проводим экскурсии по всей стране. Мои любимые направления: треккинг, хайкинг, джиппинг и экстрим. С нетерпением ждём в гости каждого из вас. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
скидка
50%
1 час
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер из аэропорта в Тбилиси или наоборот
С комфортом доехать в любую точку столицы Грузии
Начало: В аэропорту или по вашему адресу
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 88€44 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер Тбилиси - Владикавказ (и наоборот)
Идеальный способ пересечь границу и добраться до нужного города
Завтра в 08:00
17 ноя в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
8 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Тианети: открыть малоизвестную Грузию
Легенды древних монастырей, монумент «Летопись Грузии», медвежий питомник и дружеский пикник
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
€119 за человека