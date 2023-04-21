Пересечение грузино-российской границы может быть утомительным, и этот путь легче преодолеть в компании опытного водителя. По живописной дороге доставим вас из Грузии в Россию быстро, безопасно и без проблем.
Ближайшие даты:
21
апр
апр
22
апр
апр
23
апр
апр
24
апр
апр
25
апр
апр
26
апр
апр
27
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Предлагаем вам комфортабельный трансфер, который проводится ежедневно из Тбилиси в 8:30 до Владикавказа (автовокзал и аэропорт). До пункта назначения вас довезет комфортный «Мерседес Спринтер». Опытный водитель обеспечит быструю и безопасную поездку из Грузии в Россию, во время которой вы сможете расслабиться и полюбоваться живописной дорогой и окружающей природой.
Ежедневно в 8:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тбилиси, Автовокзал ОрточалаЗавершение: Аэропорт Владикавказ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Групповые
На весь день
Трансфер
Похожие туры из Тбилиси
Индивидуальная
1.5 часа
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Добраться до отеля с комфортом, увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере
в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
30 минут
Тбилиси: трансфер из аэропорта в любую точку города
Комфортно добраться до места назначения в компании опытного водителя
в аэропорту
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
60€39 за всё до 4 чел.
Заказать
Дата и количество участников выбирается при бронировании