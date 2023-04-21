Трансфер из Тбилиси до Владикавказа

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Пересечение грузино-российской границы может быть утомительным, и этот путь легче преодолеть в компании опытного водителя. По живописной дороге доставим вас из Грузии в Россию быстро, безопасно и без проблем.
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Трансфер из Тбилиси до Владикавказа
Ближайшие даты:
21
апр
22
апр
23
апр
24
апр
25
апр
26
апр
27
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Предлагаем вам комфортабельный трансфер, который проводится ежедневно из Тбилиси в 8:30 до Владикавказа (автовокзал и аэропорт). До пункта назначения вас довезет комфортный «Мерседес Спринтер». Опытный водитель обеспечит быструю и безопасную поездку из Грузии в Россию, во время которой вы сможете расслабиться и полюбоваться живописной дорогой и окружающей природой.

Ежедневно в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тбилиси, Автовокзал Орточала
Завершение: Аэропорт Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси

Групповые
На весь день
Трансфер

Похожие туры из Тбилиси

Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тбилиси: трансфер из аэропорта и экспресс-экскурсия
Добраться до отеля с комфортом, увидеть знаковые места города и узнать о них интересные факты
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
80 за всё до 8 чел.
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер «Тбилиси - Ереван» с севанским ветром в парусах
С комфортом добраться до Армении и побывать на знаменитом озере
в аэропорту Тбилиси или у вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 апр
24 апр
200 за всё до 2 чел.
Тбилиси: трансфер из аэропорта в любую точку города
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Тбилиси: трансфер из аэропорта в любую точку города
Комфортно добраться до места назначения в компании опытного водителя
в аэропорту
Завтра
23 апр
24 апр
25 апр
6039 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Тбилиси
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ