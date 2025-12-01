Мои заказы

Тропами древнего Тбилиси

Познакомиться с Тифлисом в границах его прошлого
Мы углубимся в старые кварталы — здесь на заре нашей эры зарождался Тбилиси.

Вы увидите памятники древности и современные арт-объекты, которые столь гармонично уживаются друг с другом. Услышите о любви и тостах, серных банях и церквях, легендах и традициях.
Тропами древнего Тбилиси© Артур
Тропами древнего Тбилиси© Артур
Тропами древнего Тбилиси© Артур

Описание экскурсии

Квартал серных бань Абанотубани — визитная карточка города. Вы узнаете, в чем уникальность тбилисских купален и как получить максимальный эффект от их посещения.

Сионский кафедральный собор — в его стенах когда-то произносили обет верности Александр Грибоедов и княжна Нино Чавчавадзе. Я поделюсь трогательной историей их любви.

Старинная пекарня в погребе 17 века — если захотите, попробуете ароматную грузинскую выпечку.

Тамада — инсталляция, у которой вы познакомитесь с традицией ведения грузинского застолья и услышите красивый тост.

Мост Мира, он же Стеклянный мост. Я расскажу, какое послание хранило для нас это необычное сооружение.

Патриархат Грузии — резиденция Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.

Старые караван-сараи — оживлённые когда-то постоялые дворы многоязычного Тифлиса, где можно было купить диковинные товары со всего Востока.

Церковь Анчисхати — самый древний храм Тбилиси. Вы узнаете, в какое время здесь можно услышать аутентичное грузинское хоровое пение.

Фонтан Уоллеса, привезённый из столицы Франции — даже местные жители не знают о нём.

Падающая башня и Театр марионеток Резо Габриадзе. Вы оцените остроумные задумки режиссёра и увидите маленькое кукольное представление, которое заставляет задуматься.

Памятник дворнику — возле него я расскажу самую романтичную историю в Грузии.

Современные арт-объекты — произведения скульпторов нового поколения, которые ещё больше украсили древние улочки города.

В финале — сюрприз! Я покажу необычное явление, которое бывает только в Тбилиси.

Организационные детали

После экскурсии я поделюсь с вами списком мест, где подают лучшие блюда грузинской кухни.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шавтели
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Тбилиси
Тбилиси — мой родной город, в котором мне довелось пережить все события и вызовы постсоветской эпохи. В прошлом я был актёром театра. Будучи коренным тбилисцем, я всегда был рад знакомить гостей нашего города с его достопримечательностями и рассказывать о его насыщенном событиями давнем прошлом. Рад быть вашим проводником в самобытный мир моего удивительного и тёплого города!

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии из Тбилиси

Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
В 1928-м году именитый тифлисец художник О. Шмерлинг выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис»
Начало: На Площади Свободы
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
от €50 за человека
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Пешая
3 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Литературная экскурсия «Серебряный век в Тифлисе»
Путешествие по местам, где творили великие поэты Серебряного века. Узнайте, как Грузия вдохновляла их на создание шедевров. Присоединяйтесь
Начало: У метро Руставели
Расписание: в субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
6 дек в 12:00
€20 за человека
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Пешая
3 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Эволюция Тифлиса: от Старого к Новому
Раскрыть многогранность города через его современные символы, советское наследие и древние памятники
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси