Мы углубимся в старые кварталы — здесь на заре нашей эры зарождался Тбилиси. Вы увидите памятники древности и современные арт-объекты, которые столь гармонично уживаются друг с другом. Услышите о любви и тостах, серных банях и церквях, легендах и традициях.

Ваш гид в Тбилиси

Квартал серных бань Абанотубани — визитная карточка города. Вы узнаете, в чем уникальность тбилисских купален и как получить максимальный эффект от их посещения.

Сионский кафедральный собор — в его стенах когда-то произносили обет верности Александр Грибоедов и княжна Нино Чавчавадзе. Я поделюсь трогательной историей их любви.

Старинная пекарня в погребе 17 века — если захотите, попробуете ароматную грузинскую выпечку.

Тамада — инсталляция, у которой вы познакомитесь с традицией ведения грузинского застолья и услышите красивый тост.

Мост Мира, он же Стеклянный мост. Я расскажу, какое послание хранило для нас это необычное сооружение.

Патриархат Грузии — резиденция Католикос-Патриарха всея Грузии Илии II.

Старые караван-сараи — оживлённые когда-то постоялые дворы многоязычного Тифлиса, где можно было купить диковинные товары со всего Востока.

Церковь Анчисхати — самый древний храм Тбилиси. Вы узнаете, в какое время здесь можно услышать аутентичное грузинское хоровое пение.

Фонтан Уоллеса, привезённый из столицы Франции — даже местные жители не знают о нём.

Падающая башня и Театр марионеток Резо Габриадзе. Вы оцените остроумные задумки режиссёра и увидите маленькое кукольное представление, которое заставляет задуматься.

Памятник дворнику — возле него я расскажу самую романтичную историю в Грузии.

Современные арт-объекты — произведения скульпторов нового поколения, которые ещё больше украсили древние улочки города.

В финале — сюрприз! Я покажу необычное явление, которое бывает только в Тбилиси.

После экскурсии я поделюсь с вами списком мест, где подают лучшие блюда грузинской кухни.