Бакуриани — это круглогодичный горный курорт, расположенный в широком вулканическом кратере на высоте 1700 метров, который зимой превращается в горнолыжный. Так как статья у меня в основном о горных лыжах, летнему Бакуриани посвящу буквально пару слов. В Дидвели (в настоящее время это основная зона катания в Бакуриани) летом можно съехать вниз на тобогане (это такая тележка, которую пускают вниз по узким извилистым рельсам — подробнее о тобогане ниже по тексту), также можно поочередно на двух канатках и фуникулере доехать до панорамной смотровой площадки, расположенной на высоте 2700 метров, насладиться пейзажем и вниз отправиться уже пешком (нужна подходящая обувь и желательно альпеншток).

Также можно взять напрокат велосипед и вниз съехать на нем.

В советские времена Бакуриани был всесоюзной базой горнолыжного спорта, здесь проходили чемпионаты Союза и готовили спортсменов — «сборников». И, хотя от тех времен в Бакуриани мало что осталось, современный курорт унаследовал от предка солидность и основательность. Особенно это заметно после Гудаури, который, несмотря на свои несомненные плюсы, в силу молодости все еще немного «сыроват».

В Бакуриани есть несколько зон катания (три крупных и две маленьких «детских»), расположенных на примерно равном удалении от центра городка.

Одной из самых интересных «фишек» Бакуриани является аттракцион под названием «тобоган»: это типа мини-американских горок на склоне горы ⛰️, ты садишься в небольшую тележку, у которой по бокам есть два рычага (двигаешь их от себя — газ, на себя — тормоз) и тебя в ней, перекрестив на прощанье, пускают с горы по извилистым металлическим рельсам. Вниз тобоган летит под тяжестью веса седока, а обратно вверх его тянет трос с электроприводом. Если не бояться и дать тобогану хорошенько разогнаться, то ощущения от аттракциона не уступят спуску с какой-нибудь синей горнолыжной трассы. Стоит это удовольствие 10 GEL (3, 50 USD) за 1 спуск, надо купить в кассе билет 🎫 и с ним подойти к работникам этого аттракциона.

Из Боржоми

На поезде-узкоколейке «Кукушка» — очень интересно, но долго(2 часа). «Кукушка» — это единственная в Грузии узкоколейная железная дорога, изначально предназначавшаяся для перевозки руды из бакурианского рудника в Боржоми, а сейчас ставшая одной из самых интересных достопримечательностей 🏛️ Грузии. Из Боржоми поезд отправляется не с центрального вокзала, а от станции «Боржоми-грузовая».

Из Боржоми в Бакуриани можно поехать на поезде 🚂 (Кукушка) по узкоколейке и перед вами откроется необыкновенные пейзажи природы.

Из Боржоми в Бакуриани узкоколейка («Кукушка») отправляется дважды в день: в 7:15 и 10:55.

Из Бакуриани в Боржоми: в 10:00 и 14:15