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Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми

4
2 отзыва
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Тбилиси
Бакуриани - это грузинский горнолыжный курорт, расположенный на северных склонах Триалетского хребта.

Окруженный горами, Бакуриани раскинулся на высоте 1700 метров в вулканическом кратере.

В советские годы на этой базе тренировались будущие олимпийские спортсмены, готовили чемпионов и проводили собственные горнолыжные чемпионаты.

Курорт находится в 37 км от знаменитой горы ⛰️ Боржоми, которая также является именитой наследницей профессиональных грузинских горнолыжных курортов.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $36 за человека

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Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми
Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми

Что вы увидите

  • Боржоми
  • курорт Цагвери
  • Курорт Цеми
  • курорт Бакуриани
Бакуриани — это круглогодичный горный курорт, расположенный в широком вулканическом кратере на высоте 1700 метров, который зимой превращается в горнолыжный. Так как статья у меня в основном о горных лыжах, летнему Бакуриани посвящу буквально пару слов. В Дидвели (в настоящее время это основная зона катания в Бакуриани) летом можно съехать вниз на тобогане (это такая тележка, которую пускают вниз по узким извилистым рельсам — подробнее о тобогане ниже по тексту), также можно поочередно на двух канатках и фуникулере доехать до панорамной смотровой площадки, расположенной на высоте 2700 метров, насладиться пейзажем и вниз отправиться уже пешком (нужна подходящая обувь и желательно альпеншток).
Также можно взять напрокат велосипед и вниз съехать на нем.
В советские времена Бакуриани был всесоюзной базой горнолыжного спорта, здесь проходили чемпионаты Союза и готовили спортсменов — «сборников». И, хотя от тех времен в Бакуриани мало что осталось, современный курорт унаследовал от предка солидность и основательность. Особенно это заметно после Гудаури, который, несмотря на свои несомненные плюсы, в силу молодости все еще немного «сыроват».
В Бакуриани есть несколько зон катания (три крупных и две маленьких «детских»), расположенных на примерно равном удалении от центра городка.
Одной из самых интересных «фишек» Бакуриани является аттракцион под названием «тобоган»: это типа мини-американских горок на склоне горы ⛰️, ты садишься в небольшую тележку, у которой по бокам есть два рычага (двигаешь их от себя — газ, на себя — тормоз) и тебя в ней, перекрестив на прощанье, пускают с горы по извилистым металлическим рельсам. Вниз тобоган летит под тяжестью веса седока, а обратно вверх его тянет трос с электроприводом. Если не бояться и дать тобогану хорошенько разогнаться, то ощущения от аттракциона не уступят спуску с какой-нибудь синей горнолыжной трассы. Стоит это удовольствие 10 GEL (3, 50 USD) за 1 спуск, надо купить в кассе билет 🎫 и с ним подойти к работникам этого аттракциона.
Из Боржоми
На поезде-узкоколейке «Кукушка» — очень интересно, но долго(2 часа). «Кукушка» — это единственная в Грузии узкоколейная железная дорога, изначально предназначавшаяся для перевозки руды из бакурианского рудника в Боржоми, а сейчас ставшая одной из самых интересных достопримечательностей 🏛️ Грузии. Из Боржоми поезд отправляется не с центрального вокзала, а от станции «Боржоми-грузовая».
Из Боржоми в Бакуриани можно поехать на поезде 🚂 (Кукушка) по узкоколейке и перед вами откроется необыкновенные пейзажи природы.
Из Боржоми в Бакуриани узкоколейка («Кукушка») отправляется дважды в день: в 7:15 и 10:55.
Из Бакуриани в Боржоми: в 10:00 и 14:15
Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, улица абано№15
Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми
Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми
Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми
Целительная сила гор: экскурсия из Бакуриани в Боржоми

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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2 отзыва оставили туристы

Ирина Т. проводит ещё 4 экскурсии

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