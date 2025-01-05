Наша поездка — это микс исторического, природного и самобытного. Она насыщена не только красивыми пейзажами и свежим воздухом, но и рассказами о минеральных водах и горных курортах, быте и ремёслах грузинских горцев. Мы окажемся у знаменитых источников, которые в своё время облюбовала царская семья, прокатимся на канатной дороге, побываем на горнолыжном курорте и в ботаническом саду.

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Описание экскурсии

Парк Боржоми

Начнём путешествие с прогулки по знаменитому Боржомскому парку. Гид познакомит с богатой историей Боржоми, начиная с античных времён. Вы узнаете, каким образом эти воды стали известны на весь мир, как на курорте отдыхала царская семья, почему Боржоми стал символом оздоровления и отдыха. И конечно, попробуете минеральную воду прямо из источника.

Канатная дорога Боржоми

Дополним поездку живописными видами окрестных лесов и гор. Вы увидите Боржоми с высоты и сделаете красивые фото на фоне колоритных пейзажей.

Минеральные ванны Боржоми

Здесь вы сможете окунуться в тёплые термальные источники и расслабиться в окружении природы. Углубимся в тему минеральных вод в Грузии в целом. Поговорим о других известных источниках, таких как Набеглави, и их отличии от Боржоми.

Курорт Бакуриани

После обеда побываем на горнолыжном курорте. Гид расскажет, как Бакуриани из небольшого горного посёлка превратился сначала в центр для тренировки спортсменов, а затем в популярный семейный курорт. Вы узнаете о развитии центра, современных трассах и знаменитых спортсменах, тренировавшихся здесь. По желанию сможете покататься на лыжах и сноуборде (по сезону) или прогуляться по склонам.

Ботанический сад Бакуриани

Вы увидите редкие горные растения. Услышите о природных особенностях Боржоми и Бакуриани и уникальной флоре и фауне. Гид объяснит, почему сосновые леса и воздух этих мест оказывают такое сильное влияние на здоровье.

Обзорные площадки Бакуриани

В конце маршрута вы подниметесь на смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие виды на Кавказские горы.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Ipsum, Mitsubishi Grandis, Nissan Serena или минивэне Mercedes

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: