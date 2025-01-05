Она насыщена не только красивыми пейзажами и свежим воздухом, но и рассказами о минеральных водах и горных курортах, быте и ремёслах грузинских горцев.
Мы окажемся у знаменитых источников, которые в своё время облюбовала царская семья, прокатимся на канатной дороге, побываем на горнолыжном курорте и в ботаническом саду.
Описание экскурсии
Парк Боржоми
Начнём путешествие с прогулки по знаменитому Боржомскому парку. Гид познакомит с богатой историей Боржоми, начиная с античных времён. Вы узнаете, каким образом эти воды стали известны на весь мир, как на курорте отдыхала царская семья, почему Боржоми стал символом оздоровления и отдыха. И конечно, попробуете минеральную воду прямо из источника.
Канатная дорога Боржоми
Дополним поездку живописными видами окрестных лесов и гор. Вы увидите Боржоми с высоты и сделаете красивые фото на фоне колоритных пейзажей.
Минеральные ванны Боржоми
Здесь вы сможете окунуться в тёплые термальные источники и расслабиться в окружении природы. Углубимся в тему минеральных вод в Грузии в целом. Поговорим о других известных источниках, таких как Набеглави, и их отличии от Боржоми.
Курорт Бакуриани
После обеда побываем на горнолыжном курорте. Гид расскажет, как Бакуриани из небольшого горного посёлка превратился сначала в центр для тренировки спортсменов, а затем в популярный семейный курорт. Вы узнаете о развитии центра, современных трассах и знаменитых спортсменах, тренировавшихся здесь. По желанию сможете покататься на лыжах и сноуборде (по сезону) или прогуляться по склонам.
Ботанический сад Бакуриани
Вы увидите редкие горные растения. Услышите о природных особенностях Боржоми и Бакуриани и уникальной флоре и фауне. Гид объяснит, почему сосновые леса и воздух этих мест оказывают такое сильное влияние на здоровье.
Обзорные площадки Бакуриани
В конце маршрута вы подниметесь на смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие виды на Кавказские горы.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Ipsum, Mitsubishi Grandis, Nissan Serena или минивэне Mercedes
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
- вход в парк Боржоми — 5 лари за человека
- проезд на канатной дороге в Боржоми — 10 лари за человека
- посещение ванн Боржоми — от 15 лари за человека (в зависимости от времени посещения)
- обед в кафе или ресторане — по желанию
- зимние активности в Бакуриани: прокат лыж — 50 лари за человека, прокат снегохода — 50 лари за человека, проезд на канатной дороге — 25 лари за человека
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50