Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани

Отправиться к императорским источникам и на родину олимпийских чемпионов
Наша поездка — это микс исторического, природного и самобытного.

Она насыщена не только красивыми пейзажами и свежим воздухом, но и рассказами о минеральных водах и горных курортах, быте и ремёслах грузинских горцев.

Мы окажемся у знаменитых источников, которые в своё время облюбовала царская семья, прокатимся на канатной дороге, побываем на горнолыжном курорте и в ботаническом саду.
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Минеральные источники Боржоми и горный воздух Бакуриани
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Парк Боржоми

Начнём путешествие с прогулки по знаменитому Боржомскому парку. Гид познакомит с богатой историей Боржоми, начиная с античных времён. Вы узнаете, каким образом эти воды стали известны на весь мир, как на курорте отдыхала царская семья, почему Боржоми стал символом оздоровления и отдыха. И конечно, попробуете минеральную воду прямо из источника.

Канатная дорога Боржоми

Дополним поездку живописными видами окрестных лесов и гор. Вы увидите Боржоми с высоты и сделаете красивые фото на фоне колоритных пейзажей.

Минеральные ванны Боржоми

Здесь вы сможете окунуться в тёплые термальные источники и расслабиться в окружении природы. Углубимся в тему минеральных вод в Грузии в целом. Поговорим о других известных источниках, таких как Набеглави, и их отличии от Боржоми.

Курорт Бакуриани

После обеда побываем на горнолыжном курорте. Гид расскажет, как Бакуриани из небольшого горного посёлка превратился сначала в центр для тренировки спортсменов, а затем в популярный семейный курорт. Вы узнаете о развитии центра, современных трассах и знаменитых спортсменах, тренировавшихся здесь. По желанию сможете покататься на лыжах и сноуборде (по сезону) или прогуляться по склонам.

Ботанический сад Бакуриани

Вы увидите редкие горные растения. Услышите о природных особенностях Боржоми и Бакуриани и уникальной флоре и фауне. Гид объяснит, почему сосновые леса и воздух этих мест оказывают такое сильное влияние на здоровье.

Обзорные площадки Бакуриани

В конце маршрута вы подниметесь на смотровые площадки, откуда открываются впечатляющие виды на Кавказские горы.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Toyota Ipsum, Mitsubishi Grandis, Nissan Serena или минивэне Mercedes
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • вход в парк Боржоми — 5 лари за человека
  • проезд на канатной дороге в Боржоми — 10 лари за человека
  • посещение ванн Боржоми — от 15 лари за человека (в зависимости от времени посещения)
  • обед в кафе или ресторане — по желанию
  • зимние активности в Бакуриани: прокат лыж — 50 лари за человека, прокат снегохода — 50 лари за человека, проезд на канатной дороге — 25 лари за человека

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
2
1
Е
5 янв 2025
Сегодня были на экскурсии, но это была не экскурсия, а замечательный трансфер, водитель-внимательный, ему оценка пять, организатору за экскурсию (которой не было) -оценка два.

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