Вас ждёт необычное путешествие в Дманиси — город, который хранит тайны Каменного века и величие средневековой крепости.
Именно здесь археологи обнаружили останки древнейших людей Европы — возрастом 1,8 млн лет! А ещё Дманиси был богатым торговым центром и крепостью, которую защищали отборные воины.
Описание экскурсии
Следы древнейших европейцев
- В начале 1990-х грузинские археологи нашли в Дманиси останки «человека прямоходящего».
- Найденные скелеты получили имена: Зезва и Мзия.
- Эти открытия сделали Дманиси известным на весь мир как колыбель первых европейцев — и вы познакомитесь с ней.
Средневековый город-крепость
- Развалины городища: мощёные улицы, винные погреба, лавки и мастерские.
- Двойной периметр обороны и 200-метровый тоннель к реке — хитроумная защита от осад.
- Церковь Сиони (7 в.) — архитектура периода раннего христианства.
- Остатки крепостных стен и живописные руины.
История могущества
- Я расскажу, как Дманиси, стоя на перекрёстке торговых путей, богател за счёт торговли.
- Вы узнаете, как влияние города ощущалось далеко за пределами Грузии — вплоть до Египта и Урарту.
- И как в 1223 году, после захвата арабами, город был освобожден царём Давидом IV Строителем.
Организационные детали
- Расстояние до Дманиси — около 110 км, дорога займёт до 2 часов.
- Археологический музей работает в летний сезон. Входной билет — 6 лари за человека.
- Удобная обувь обязательна — часть маршрута проходит по раскопкам и руинам.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вано — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 1774 туристов
Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!Задать вопрос
