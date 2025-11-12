Вано — ваш гид в Тбилиси

Провёл экскурсии для 1774 туристов

Занимаюсь туризмом в Грузии много лет. Организую и провожу экскурсии любой сложности и любого уровня по всей стране. По образованию журналист, но путешествия — моя страсть и пламенная любовь. Знакомить людей с моей страной — что может быть увлекательнее и интереснее? А в Грузии действительно есть что показывать и о чём рассказывать!