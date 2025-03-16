«Погружение в прошлое» - это не просто метафора, а суть этого увлекательного путешествия. Туристы смогут проследить историю развития грузинского христианства, посетив храмы Мцхеты, исследовать пещеры древнего жреческого города Уплисцихе и узнать о жизни Сталина в музее в Гори. По дороге они насладятся живописными горными пейзажами и услышат интересные местные легенды. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре Грузии

Описание экскурсии

Мцхета — «Второй Иерусалим»

Из Тбилиси вы отправитесь в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В этом сакральном месте сконцентрировано множество святых и исторически значимых объектов. Вы поднимитесь на вершину горы, чтобы «переместиться» в одну из знаменитых грузинских открыток — храм Джвари, возвышающийся над местом слияния Арагви и Куры. А улочки уютной Мцхеты выведут вас к храму Светицховели, чьи древние стены расскажут о возникновении, развитии и современности грузинского православия.

Уплисцихе — дохристианская Грузия

В древнем скальном Уплисцихе я помогу понять, что стоит за словосочетанием «2000-летний город», расскажу об этапах его расцвета и упадка. Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли.

Музей Сталина в Гори

Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина. Вы окажетесь в здании в сталинском готическом стиле, где местный экскурсовод расскажет об этапах жизни Сталина. Вы увидите кабинет вождя, его личные вещи, архивные документы и фотографии, а также личный бронированный железнодорожный вагон Сталина.

