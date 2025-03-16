Мои заказы

Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе

Откройте для себя тайны древней Грузии: храмы Мцхеты, пещеры Уплисцихе и музей Сталина в Гори. Уникальные впечатления ждут вас
«Погружение в прошлое» - это не просто метафора, а суть этого увлекательного путешествия.

Туристы смогут проследить историю развития грузинского христианства, посетив храмы Мцхеты, исследовать пещеры древнего жреческого города Уплисцихе и узнать о жизни Сталина в музее в Гори. По дороге они насладятся живописными горными пейзажами и услышат интересные местные легенды. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре Грузии
4.6
47 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древних храмов Мцхеты
  • 🗿 Исследование пещер Уплисцихе
  • 🏞️ Живописные горные пейзажи
  • 📜 Интересные местные легенды
  • 🚆 Музей Сталина в Гори
Что можно увидеть

  • Храм Джвари
  • Храм Светицховели
  • Пещеры Уплисцихе
  • Музей Сталина

Описание экскурсии

Мцхета — «Второй Иерусалим»

Из Тбилиси вы отправитесь в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В этом сакральном месте сконцентрировано множество святых и исторически значимых объектов. Вы поднимитесь на вершину горы, чтобы «переместиться» в одну из знаменитых грузинских открыток — храм Джвари, возвышающийся над местом слияния Арагви и Куры. А улочки уютной Мцхеты выведут вас к храму Светицховели, чьи древние стены расскажут о возникновении, развитии и современности грузинского православия.

Уплисцихе — дохристианская Грузия

В древнем скальном Уплисцихе я помогу понять, что стоит за словосочетанием «2000-летний город», расскажу об этапах его расцвета и упадка. Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли.

Музей Сталина в Гори

Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина. Вы окажетесь в здании в сталинском готическом стиле, где местный экскурсовод расскажет об этапах жизни Сталина. Вы увидите кабинет вождя, его личные вещи, архивные документы и фотографии, а также личный бронированный железнодорожный вагон Сталина.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
  • Транспортные расходы включены в стоимость: вы будете путешествовать на комфортабельном седане или минивэне с кондиционером
  • Билеты в музей Сталина не входят в стоимость — 15 лари с человека

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геги
Геги — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 437 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Геги, мне 34 года. Я родился и вырос в этой прекрасной стране и уже 2 года занимаюсь экскурсиями и очень люблю эту работу. С удовольствием познакомлю вас с Грузией и грузинскими обычаями!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
6
3
2
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Medved197979
Medved197979
16 мар 2025
Сам сопровождающий хороший позитивный человек, но с оплаченной экскурсией вышел казус. В Саетицховели были похороны представителя царской семьи и внутрь мы не попали (хотя сопровождающий предложил вернуться на обратном пути).
читать дальше

Мы устали и отказались. На месте очень хороший гид Дарина- интересно рассказывала про все. Очень увлекательно.
Дальше поехали в Джвари (город в скалах и церковь). Там гида вообще не было. Поползали по скалам сами - без экскурсии. Сопровождающий очень переживал- но экскурсию которую я оплатил- я не получил. В качестве компенсации и жеста доброй воли сопровождающий предложил нас отвезти в доугую часть города (спасибо ему за это). В целом экскусия не сложилась. Наверное магнитные бури были - но я платил не за них…..

Е
Елена
28 сен 2024
Не берите данную индивидуальную экскурсию, потому что вы столкнетесь с сексизмом, агрессией, плохим русским языком,очень опасной ездой на авто и высказываниями гидом своего мнения, о котором его никто не просит.
Геги
Геги
Ответ организатора:
Елена приносим свои извинения. своим глазам не мог поверить когда я ваши отзыв увидел не первый день он с нами
читать дальше

работает и такого никогда не было уверяю вас его поругаем и накажем ы выгоним из нашей компанди гидов. . мне очень много туристов обслуживаем давно в этом деле и всегда стараемся оставить такие впечатления у каждого туриста что он долго и красиво вспоминал встреча с нами. извиняемся за испорченные отдых. . можете пересмотреть другие отзывы такой ЧП у нас никогда не было наоборот люди остаются всегда довольны даже не знаю что ещё написать

Елена
Елена
24 авг 2024
Отличный экскурсовод. Он скорее шикарный организатор. Всю поездку сопровождал интересными рассказами о Грузии. Просто наполнил нас любовью к этой удивительной стране. А в важных местах передавал нас экскурсоводам. Это просто великолепный подход. Всё смогли узнать глубоко и грамотно.
И закончилось наше путешествия посещением милого ресторана.
Учитывая большой опыт и любовь к экскурсиям- однозначно рекомендую.
Юлия
Юлия
4 мая 2024
Прекрасная экскурсия с гидом Георгием! Специально искала маршрут- Мцхета, Джвари, Гори(музей Сталина), Уплисцихе. Поездка прошла на одном дыхании, посетили все достопримечательности под интересный рассказ, никуда не спешили, была возможность насладиться
читать дальше

и проникнуться новыми впечатлениями. Отдельное спасибо Георгию за гида Мамуку в Уплисцихе(невероятно душевный человек с проникновенными рассказами и тонким чувством юмора!). Экскурсии закончили дегустацией(красивое душевное мероприятие, с подробной информацией о вине). Однозначно, рекомендую Георгия, как внимательного, душевного гида с перчинкой юмора и прекрасным вином!!!

а
андреана
27 июл 2022
Все очень понравилось!! Замечательный,знающий экскурсовод,который очень любит свою страну!!
N
Nataliia
17 апр 2021
Очень приятный гид!! Рассказал даже больше, чем Википедия 😅
Машина комфортная, чистая. Очень понравилась поездка, наши разговоры и атмосфера вцелом!
А
Анна
25 июн 2019
В целом, поезка нам понравилась. С Геги мы встретились на площади Свободы. Машина комфортабельная, мы очень удобно в ней разместились. Сначала заехали в Мцхету. В Светицховели небольшую экскурсию провела местный
читать дальше

гид, затем поднялись в Джвари. После обеда в кафе недалеко от Уплисцихе мы посетили сам пещерный город. Экскурсию провела изумительная экскурсовод Медея, которая заинтересовала и нас, и наших детей, давая им интересные задания и представив экскурсию путешествием во времени. В конце поездки мы заехали в Гори, где мы присоединились к сборной экскурсии на русском языке.
Геги - хороший человек, даст вам много полезных советов.
Но не нужно обманыааться- вы заказываете трансфер. Экскурсовод, гид - это про другое.

Е
Елена
21 июн 2019
Были на экскурсии 20 июня 2019. Машина удобная с кондиционером, что важно в жару. На всех точках были экскурсоводы. Ещё и на обед нас свозил в хорошее место. Экскурсию рекомендуем.
Е
Екатерина
14 июн 2019
Экскурсия была отлична. Всё было интересно рассказано и показано.
С
Софья
13 июн 2019
Очень понравилась экскурсия! Геги прекрасно эрудирован, знает множество фактов и легенд. Интереснейший маршрут и замечательный гид. Однозначно рекомендую!
И
Игорь
10 июн 2019
Экскурсию проводит настоящий грузинский патриот - Грузин с большой буквы. Наша беседа зачастую уходила за рамки предложенной темы и касалась не самых простых вопросов. Геги оказался на высоте - не
читать дальше

увиливал от ответов и не юлил. Я проникся глубоким уважением к нему как к человеку! Сама экскурсия тоже впечатлила, поскольку мы посетили очень красивые места в районе Мцхеты, побывали в пещерах, а также не забыли и про историческую личность - Сталина. Бесспорно рекомендую и саму экскурсию и гида!

А
Айрат
29 мая 2019
Отличная экскурсия от человека любящего свою страну и ее историю.
Понравилось:
а) возможность скорректировать маршрут (до поездки, и по ходу);
б) нигде не ограничивали время, не подгоняли и торопили.
А
Андрей
28 мая 2019
Добрый день! Были на экскурсии с гидом Георгием. Нам очень понравилось, как он провел экскурсию. Он прекрасно знает историю возникновения христианства в Грузии, у него очень много интереснейшей информации по теме экскурсии. Подход к делу не формальный. По программе экскурсия должна была длиться 7 часов, а он потратил 10. Большое спасибо Леонид за полученное удовольствие!
Т
Татьяна
13 мая 2019
11 мая были на экскурсии с Геги. Наша экскурсия продлилась на 3 часа дольше, чем было заявлено. Нас никто не подгонял, могли насладиться видами. Останавливались пофотографироваться на маковом поле. Информацией
читать дальше

гид владеет на 100%. Все очень доступно и интересно. На все дополнительные вопросы мы получили развернутые ответы. Видно, что Геги владеет информациейне толтко в рамках нашей экскурсии. Обычно гид в машине дает информацию и по приезду на место говорит, сколтко есть времени осмотреть достопримечательность. На этой экскурсии все было по-другому. Гид нас сопровождал везде. В храме рассказывал об истории, о людях, которые там были захоронены, об иконах, об архитектуре. После экскурсии о многом хотелось поразмыслить, подумать, возможно, почитать, чтобы узнать больше. Мы остались очень довольны. Спасибо!

Елена
Елена
12 мая 2019
Экскурсия нам понравилась. Нас было 5 человек "бальзаковского возраста" из Москвы. Машина была большой, чистой и удобной для таких поездок. Единственное нарекание к машине - кондиционер работал, но только на
читать дальше

охлаждение (не работала печка?), а нам, к сожалению, очень не повезло с погодой 04.05.2019. Целый день шел сильный дождь, было очень ветренно и мы сильно промокли:-(Поэтому согреться и просушиться в поездке нам не удалось. Но это не испортило нам впечталение от экскурсии! Хоть и не получилось у нас полностью насладиться прогулкой по прекрасным местам и сделать хорошие фото на память, но все равно, мы увезли с собой массу позитива и впечатлений! Наш гид Геги - отличный водитель (а в такие погодные условия это важно!), очень приятный и увлеченный своим делом человек. Несмотря на непогоду, он старался, как мог, максимально показать нам запланированный материал экскурсии и заботился о нас. Спасибо ему большое за такое неравнодушие и внимательное отношение к туристам! А в эти места мы обязательно еще вернемся!

