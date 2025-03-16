Древность в камне - храмы Мцхеты и пещеры Уплисцихе
Откройте для себя тайны древней Грузии: храмы Мцхеты, пещеры Уплисцихе и музей Сталина в Гори. Уникальные впечатления ждут вас
«Погружение в прошлое» - это не просто метафора, а суть этого увлекательного путешествия.
Туристы смогут проследить историю развития грузинского христианства, посетив храмы Мцхеты, исследовать пещеры древнего жреческого города Уплисцихе и узнать о жизни Сталина в музее в Гори. По дороге они насладятся живописными горными пейзажами и услышат интересные местные легенды. Это уникальная возможность прикоснуться к многовековой истории и культуре Грузии
4.6
47 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение древних храмов Мцхеты
🗿 Исследование пещер Уплисцихе
🏞️ Живописные горные пейзажи
📜 Интересные местные легенды
🚆 Музей Сталина в Гори
Что можно увидеть
Храм Джвари
Храм Светицховели
Пещеры Уплисцихе
Музей Сталина
Описание экскурсии
Мцхета — «Второй Иерусалим»
Из Тбилиси вы отправитесь в древнюю столицу Грузии — Мцхету. В этом сакральном месте сконцентрировано множество святых и исторически значимых объектов. Вы поднимитесь на вершину горы, чтобы «переместиться» в одну из знаменитых грузинских открыток — храм Джвари, возвышающийся над местом слияния Арагви и Куры. А улочки уютной Мцхеты выведут вас к храму Светицховели, чьи древние стены расскажут о возникновении, развитии и современности грузинского православия.
Уплисцихе — дохристианская Грузия
В древнем скальном Уплисцихе я помогу понять, что стоит за словосочетанием «2000-летний город», расскажу об этапах его расцвета и упадка. Гуляя по руинам былого величия, вы узнаете о назначении пещерных залов, увидите культовые языческие сооружения и разберётесь в многослойной истории грузинской земли.
Музей Сталина в Гори
Живописные дороги приведут вас в Картлийскую долину, где расположен город Гори — малая родина Иосифа Сталина. Вы окажетесь в здании в сталинском готическом стиле, где местный экскурсовод расскажет об этапах жизни Сталина. Вы увидите кабинет вождя, его личные вещи, архивные документы и фотографии, а также личный бронированный железнодорожный вагон Сталина.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Тбилиси
Транспортные расходы включены в стоимость: вы будете путешествовать на комфортабельном седане или минивэне с кондиционером
Билеты в музей Сталина не входят в стоимость — 15 лари с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геги — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 437 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Геги, мне 34 года. Я родился и вырос в этой прекрасной стране и уже 2 года занимаюсь экскурсиями и очень люблю эту работу. С удовольствием познакомлю вас с Грузией и грузинскими обычаями!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
6
3
2
2
1
1
1
Фотографии от путешественников
Medved197979
16 мар 2025
Сам сопровождающий хороший позитивный человек, но с оплаченной экскурсией вышел казус. В Саетицховели были похороны представителя царской семьи и внутрь мы не попали (хотя сопровождающий предложил вернуться на обратном пути). читать дальше
Мы устали и отказались. На месте очень хороший гид Дарина- интересно рассказывала про все. Очень увлекательно. Дальше поехали в Джвари (город в скалах и церковь). Там гида вообще не было. Поползали по скалам сами - без экскурсии. Сопровождающий очень переживал- но экскурсию которую я оплатил- я не получил. В качестве компенсации и жеста доброй воли сопровождающий предложил нас отвезти в доугую часть города (спасибо ему за это). В целом экскусия не сложилась. Наверное магнитные бури были - но я платил не за них…..
Е
Елена
28 сен 2024
Не берите данную индивидуальную экскурсию, потому что вы столкнетесь с сексизмом, агрессией, плохим русским языком,очень опасной ездой на авто и высказываниями гидом своего мнения, о котором его никто не просит.
Геги
Ответ организатора:
Елена приносим свои извинения. своим глазам не мог поверить когда я ваши отзыв увидел не первый день он с нами читать дальше
работает и такого никогда не было уверяю вас его поругаем и накажем ы выгоним из нашей компанди гидов. . мне очень много туристов обслуживаем давно в этом деле и всегда стараемся оставить такие впечатления у каждого туриста что он долго и красиво вспоминал встреча с нами. извиняемся за испорченные отдых. . можете пересмотреть другие отзывы такой ЧП у нас никогда не было наоборот люди остаются всегда довольны даже не знаю что ещё написать
Елена
24 авг 2024
Отличный экскурсовод. Он скорее шикарный организатор. Всю поездку сопровождал интересными рассказами о Грузии. Просто наполнил нас любовью к этой удивительной стране. А в важных местах передавал нас экскурсоводам. Это просто великолепный подход. Всё смогли узнать глубоко и грамотно. И закончилось наше путешествия посещением милого ресторана. Учитывая большой опыт и любовь к экскурсиям- однозначно рекомендую.
Юлия
4 мая 2024
Прекрасная экскурсия с гидом Георгием! Специально искала маршрут- Мцхета, Джвари, Гори(музей Сталина), Уплисцихе. Поездка прошла на одном дыхании, посетили все достопримечательности под интересный рассказ, никуда не спешили, была возможность насладиться читать дальше
и проникнуться новыми впечатлениями. Отдельное спасибо Георгию за гида Мамуку в Уплисцихе(невероятно душевный человек с проникновенными рассказами и тонким чувством юмора!). Экскурсии закончили дегустацией(красивое душевное мероприятие, с подробной информацией о вине). Однозначно, рекомендую Георгия, как внимательного, душевного гида с перчинкой юмора и прекрасным вином!!!
а
андреана
27 июл 2022
Все очень понравилось!! Замечательный,знающий экскурсовод,который очень любит свою страну!!
N
Nataliia
17 апр 2021
Очень приятный гид!! Рассказал даже больше, чем Википедия 😅 Машина комфортная, чистая. Очень понравилась поездка, наши разговоры и атмосфера вцелом!
А
Анна
25 июн 2019
В целом, поезка нам понравилась. С Геги мы встретились на площади Свободы. Машина комфортабельная, мы очень удобно в ней разместились. Сначала заехали в Мцхету. В Светицховели небольшую экскурсию провела местный читать дальше
гид, затем поднялись в Джвари. После обеда в кафе недалеко от Уплисцихе мы посетили сам пещерный город. Экскурсию провела изумительная экскурсовод Медея, которая заинтересовала и нас, и наших детей, давая им интересные задания и представив экскурсию путешествием во времени. В конце поездки мы заехали в Гори, где мы присоединились к сборной экскурсии на русском языке. Геги - хороший человек, даст вам много полезных советов. Но не нужно обманыааться- вы заказываете трансфер. Экскурсовод, гид - это про другое.
Е
Елена
21 июн 2019
Были на экскурсии 20 июня 2019. Машина удобная с кондиционером, что важно в жару. На всех точках были экскурсоводы. Ещё и на обед нас свозил в хорошее место. Экскурсию рекомендуем.
Е
Екатерина
14 июн 2019
Экскурсия была отлична. Всё было интересно рассказано и показано.
С
Софья
13 июн 2019
Очень понравилась экскурсия! Геги прекрасно эрудирован, знает множество фактов и легенд. Интереснейший маршрут и замечательный гид. Однозначно рекомендую!
И
Игорь
10 июн 2019
Экскурсию проводит настоящий грузинский патриот - Грузин с большой буквы. Наша беседа зачастую уходила за рамки предложенной темы и касалась не самых простых вопросов. Геги оказался на высоте - не читать дальше
увиливал от ответов и не юлил. Я проникся глубоким уважением к нему как к человеку! Сама экскурсия тоже впечатлила, поскольку мы посетили очень красивые места в районе Мцхеты, побывали в пещерах, а также не забыли и про историческую личность - Сталина. Бесспорно рекомендую и саму экскурсию и гида!
А
Айрат
29 мая 2019
Отличная экскурсия от человека любящего свою страну и ее историю. Понравилось: а) возможность скорректировать маршрут (до поездки, и по ходу); б) нигде не ограничивали время, не подгоняли и торопили.
А
Андрей
28 мая 2019
Добрый день! Были на экскурсии с гидом Георгием. Нам очень понравилось, как он провел экскурсию. Он прекрасно знает историю возникновения христианства в Грузии, у него очень много интереснейшей информации по теме экскурсии. Подход к делу не формальный. По программе экскурсия должна была длиться 7 часов, а он потратил 10. Большое спасибо Леонид за полученное удовольствие!
Т
Татьяна
13 мая 2019
11 мая были на экскурсии с Геги. Наша экскурсия продлилась на 3 часа дольше, чем было заявлено. Нас никто не подгонял, могли насладиться видами. Останавливались пофотографироваться на маковом поле. Информацией читать дальше
гид владеет на 100%. Все очень доступно и интересно. На все дополнительные вопросы мы получили развернутые ответы. Видно, что Геги владеет информациейне толтко в рамках нашей экскурсии. Обычно гид в машине дает информацию и по приезду на место говорит, сколтко есть времени осмотреть достопримечательность. На этой экскурсии все было по-другому. Гид нас сопровождал везде. В храме рассказывал об истории, о людях, которые там были захоронены, об иконах, об архитектуре. После экскурсии о многом хотелось поразмыслить, подумать, возможно, почитать, чтобы узнать больше. Мы остались очень довольны. Спасибо!
Елена
12 мая 2019
Экскурсия нам понравилась. Нас было 5 человек "бальзаковского возраста" из Москвы. Машина была большой, чистой и удобной для таких поездок. Единственное нарекание к машине - кондиционер работал, но только на читать дальше
охлаждение (не работала печка?), а нам, к сожалению, очень не повезло с погодой 04.05.2019. Целый день шел сильный дождь, было очень ветренно и мы сильно промокли:-(Поэтому согреться и просушиться в поездке нам не удалось. Но это не испортило нам впечталение от экскурсии! Хоть и не получилось у нас полностью насладиться прогулкой по прекрасным местам и сделать хорошие фото на память, но все равно, мы увезли с собой массу позитива и впечатлений! Наш гид Геги - отличный водитель (а в такие погодные условия это важно!), очень приятный и увлеченный своим делом человек. Несмотря на непогоду, он старался, как мог, максимально показать нам запланированный материал экскурсии и заботился о нас. Спасибо ему большое за такое неравнодушие и внимательное отношение к туристам! А в эти места мы обязательно еще вернемся!