4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду

Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа
За один день вы познакомитесь с главными символами и историей Имерети, оцените красоту и гостеприимство солнечного края, а также узнаете о менталитете грузинского народа. Услышите эпическую легенду о строительстве Сурамской
читать дальшеуменьшить

крепости. В знаковых монастырях Гелати и Моцамета поговорим о Золотом веке Грузии.

Я познакомлю вас с достопримечательностями Кутаиси и Цхалтубо, проведу к легендарной Пещере Прометея.

А по пути в Колхиду за окном промелькнут пейзажи древней Мцхеты, величавого Джвари и серпантин Рикотского перевала с красивыми видами горной дороги и яркими местами для фотостопов.

4.8
17 отзывов
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду

Описание экскурсии

Из Тбилиси вы отправитесь по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, подниметесь к Рикотскому перевалу и из Картли через двухкилометровый тоннель попадаете в Имеретию.

Древние монастыри Колхиды

  • Комплекс Гелати — признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном».
  • Монастырь Моцамета — более тихий, скромный и уютный. Построен на утёсе красивого каньона, завораживает своим величием и значимостью. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.

Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт

На автомобильной прогулке по исторической части города будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети.

  • Собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.

Подземный мир Колхиды

В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе.

  • Пещера Прометея (Амирани). Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. Сможете прокатиться на лодке по подземной реке. Вспомните легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшем богов.

Организационные детали

Обратите внимание: экскурсию можно совместить с трансфером в Батуми или трансфером в аэропорт Кутаиси (оплачиваются отдельно от экскурсии, стоимость уточняйте в переписке с гидом)

  • Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей: Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
  • В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства!
  • Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
  • Средневековый Гелатский монастырь временно закрыт на ремонтные работы

Как проходит экскурсия:

  • Это индивидуальный тур и гид не набирает группы. Экскурсию возможно провести для 5 — 6 участников, доплатив гиду по 20 евро за каждого дополнительного участника
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости при увеличении количества участников
Что входит в стоимость, а что нет
  • В стоимость включено: комфортабельный транспорт, питьевая вода.
  • В стоимость не включено:
    — Ваше питание в путешествии
    — Билеты в комплекс «Пещеры Прометея» так как цена зависит от выбранного вами пакета подъема из пещер (на автобусе, на паровозике или на лодке по подземной реке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 4289 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
читать дальшеуменьшить

Рача. Кинорежиссёр и звукорежиссёр «Грузия — фильм» (ВГИК — ЛГИТМиК). Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину — Сакартвело. Помогаю своим гостям — увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца, изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!:)

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
2
1
Т
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и предложил замену с гидом-водителем без отдельного гида или отмену тура. Я посмотрела отзывы, на
читать дальшеуменьшить

гида-водителя Вано они были хорошими, но организатор затруднился ответить, кто именно повезет нашу группу, но заверил что все будет хорошо.
В итоге нашим водителем был Джони. Он хороший водитель, провез нас по всем точкам, показал где вкусно покушать и купить сладкий хлеб, был внимателен к нам, но Джони ни разу не гид. Это не индивидуальная экскурсия, а комфортное такси в пещеру Прометея.
Про пещеру. Попасть внутрь можно только с экскурсией, которую проводит административный центр. Экскурсия идет на трех языках: грузинском, английском и русском. Группа в выходной день была большая, не всегда было слышно гида, но это не страшно, главное в пещере - виды, они есть, времени на фото достаточно. Хорошие фото без вспышки (это запрещено) получаются в ночном режиме камеры, разнообразие форм завораживает.

Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Пожалуйста внимательно перечитайте нашу переписку, где в качестве альтернативы я предложил вам не два варианта, как вы написали, а три
читать дальшеуменьшить

варианта, и как раз третий, поехать со мною в меньшем комфорте. Вы от этого варианта отказались выбрав поездку с гидом водителем Джони. Так же не понятна Ваша оценка его как специалиста. Как вы пишете, все что он делал вас устроило. То что Вы не услышали (не расслышали) информацию экскурсовода в пещерах — так это не Джони, и тем паче не моя вина. Мы ничего там изменить не можем это государственный объект со своим персоналом. Сторонним гидам проводить туры там с 2017 года запрещено. Их проводят местные экскурсоводы объектов посещения.

Вам был полезен этот отзыв?
Станислав
В путешествии нас сопровождал Вано – прекрасный рассказчик и отличный водитель.

Маршрут был аккуратно распланирован с учётом свободного времени на прогулки, длительности светового дня и нюансов работы достопримечательностей. В то же
читать дальшеуменьшить

время, он был достаточно гибок, чтобы позволять отклонения и перестановки.

Вано не только охотно рассказывал о культуре, истории и достопримечательностях, но и отвечал на наши вопросы про особенности менталитета, социума и нравов в Грузии, помогая глубже понять эту замечательную страну.

Сама экскурсия проходит по местам, которые красивы даже зимой, и каждый найдёт в ней что-то для себя – древности и историю, религиозные святыни, чудеса природы, вкусы и запахи.

Вам был полезен этот отзыв?
Людмила
Михаил в первую очередь замечательный человек, прекрасный рассказчик и очень опытный экскурсовод! Он с таким увлечением рассказывает о Грузии, что просто невозможно не влюбиться в эту страну! Наше путешествие в
читать дальшеуменьшить

Колхиду останется незабываем. Я однозначно советую брать экскурсии у Михаила. Мы увидели всё, что было в заявлено в экскурсии, и ещё получили от Михаила несколько приятных бонусов, на которые даже не рассчитывали. Как, например, винная дегустация. Это была наша 4 дегустация вина, но ТОЛЬКО ЗДЕСЬ чудесная девушка Мая рассказала, показала и научила разбираться в вине. Мы перепробовали около 12 сортов вина и даже не заметили как пролетело почти 2 часа.
Михаил никогда не подгонял нас по времени. Его слова: « Ребята, вы гости! Никакого времени! Наслаждайтесь!»
Отдельное спасибо нашему шофёру Джони за его профессионализм. «Какой же он хороший!!!» 👍☺️

Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Спасибо огромное за великолепную экскурсию в Имеретию (27.06.2019 г.)!!! Было все просто изумительно, потрясающе интересно, познавательно! Немного подвели пещеры Прометея: гид по пещерам был не очень, даже не следила за
читать дальшеуменьшить

полным составом группы, и не удалось покататься на лодочке, но погодные условия - вещь непредсказуемая. Наш гид - сопровождающий - Вано - восполнил все пробелы, сгладил этот неприятный момент. В целом, организация тура шикарная, захватывающие виды, увлекательные рассказы, безумно вкусная кухня! Отдельное спасибо гостеприимному хозяину по - домашнему уютного кафе, в котором мы обедали. Еда наивкуснейшая, как говорится, пальчики оближешь! Очень милый и любезный персонал. Вано, Вы - замечательный гид! Хочется вернуться и провести в вашей теплой, приятной компании ещё ни один день! Благодарим Вас за отлично проведенное время и прекрасное настроение!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Катя
Очень интересная и вкусная экскурсия по живописным местам Колхиды.
Монастырь Моцамета, действительно, как будто спрятан ото всех в невероятно красивом месте. Легенда его создания, рассказанная Михаилом, ещё больше добавляет возвышенности данному
читать дальшеуменьшить

месту.
Собор Баграта, наверное, одно из самых трогающих духовно мест из увиденных в Грузии. Невероятная атмосфера.
В конце экскурсии посетили очень красивую (а главное прохладную после жары на улице)))) пешеру Прометея, где сделали множество красивых фото. Больше всего впечатляет выезд из пещеры на лодке по подземной реке, всем рекомендую именно этот вариант (+ фото в касках - огонь))).
Ну и в заключении Михаил привёз нас в небольшое аутентичное кафе, где мы попробовали простую деревенскую, но от этого не менее вкусную, грузинскую кухню.
Всем рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
По совету Михаила, мы совместили эту экскурсию с трансфером в Батуми, куда и собирались попасть, завершая наше путешествие по Грузии. Нашим водителем и гидом в этот день был Вано, очень
читать дальшеуменьшить

приятный и радушный человек, мы посетили комплекс Гелати, монастырь Моцамета, совершили обзорную поездку по Кутаиси и Цхалтубо, наконец, попали в пещерный комплекс Прометея, где по нескончаемой тропе среди сталактитов и сталагмитов, сияющих в разноцветной подсветке, добрались до моторной лодки, которая и вывезла нас к выходу, где вдали брезжил солнечный свет. Необыкновенно красиво и зрелищно! Вано устроил для нас вкусный обед с традиционными грузинскими блюдами и доставил в наш отель в Батуми. Поездка была очень комфортной, несмотря на протяженный маршрут, огромное спасибо Вано за его первоклассное вождение и прекрасную манеру общения, мы для него были "мои дорогие".

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду»

Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
На машине
11 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €270 за всё до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Сегодня в 17:00
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
На машине
5 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
На машине
Канатная дорога
8 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Исследуйте богатую историю Грузии, посетив Тбилиси и Мцхету. Погрузитесь в атмосферу древних храмов и современных достопримечательностей
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €250 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €244 за экскурсию