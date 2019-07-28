4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древние памятники истории и традиционная грузинская архитектура в обрамлении великой природы Кавказа

Михаил
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Михаил – ваш гид
За один день вы познакомитесь с главными символами и историей Имерети, оцените красоту и гостеприимство солнечного края, а также узнаете о менталитете грузинского народа.

Услышите эпическую легенду о строительстве Сурамской крепости. В знаковых монастырях Гелати и Моцамета поговорим о Золотом веке Грузии.

Я познакомлю вас с достопримечательностями Кутаиси и Цхалтубо, проведу к легендарной Пещере Прометея.

А по пути в Колхиду за окном промелькнут пейзажи древней Мцхеты, величавого Джвари и серпантин Рикотского перевала с красивыми видами горной дороги и яркими местами для фотостопов.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 4 человек
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду

Что вас ожидает

Из Тбилиси вы отправитесь по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, подниметесь к Рикотскому перевалу и из Картли через двухкилометровый тоннель попадаете в Имеретию.

Древние монастыри Колхиды
Признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия комплекс Гелати — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном». Вы осмотрите более тихий, скромный и уютный монастырь Моцамета, построенный на утесе красивого каньона. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.

Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт
На автомобильной прогулке по городу будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети. Вы запечатлеете главную достопримечательность — древний собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.

Подземный мир Колхиды
 В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе. Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. А в знаменитой Пещере Прометея (Амирани) вспомним легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшим богов.

Организационные детали

  • Экскурсию можно совместить с трансфером в Батуми или трансфером в аэропорт Кутаиси.
  • Тур можно начать в Тбилиси, съездить в Кутаиси и вернуться в Тбилиси. Или начать в Кутаиси и закончить в Тбилиси.
  • Индивидуальный тур проводит команда опытных гидов и не набирает группы на уже заказанные дни.
  • Экскурсию также возможно провести для 5 — 6 участников. В этом случае нужно будет доплатить гиду по 20 евро за дополнительного участника.
  • Возможен индивидуальный расчет стоимости тура в зависимости от увеличения количества участников.
  • В стоимость включено: транспорт и питьевая вода.
  • Дополнительные расходы: билеты в комплекс «Пещеры Прометея» — цена зависит от выбранного вами пакета подъема (на автобусе, на паровозике, на лодке по подземной реке).
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду
Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Организую и провожу всевозможные бюджетные туры по этой Богом дарованной и обласканной стране. Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети и многие другие. Кинорежиссер и звукорежиссер «Грузия - фильм». (ВГИК - ЛГИТМиК)  Коренной житель Тбилиси. Люблю свою Родину - Сакартвело. Помогаю своим гостям - увидеть, познать, насладиться и, конечно же, влюбиться, а иначе просто нельзя, в край солнца,  изумительной природы, богатой истории, религии, архитектуры. Мобрдзандит!))
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 июля 2019
Спасибо огромное за великолепную экскурсию в Имеретию (27.06.2019 г.)!!! Было все просто изумительно, потрясающе интересно, познавательно! Немного подвели пещеры Прометея: гид по пещерам был не очень, даже не следила за полным составом группы, и не удалось покататься на лодочке, но погодные условия - вещь непредсказуемая. Наш гид - сопровождающий - Вано - восполнил все пробелы, сгладил этот неприятный момент. В целом, организация тура шикарная, захватывающие виды, увлекательные рассказы, безумно вкусная кухня! Отдельное спасибо гостеприимному хозяину по - домашнему уютного кафе, в котором мы обедали. Еда наивкуснейшая, как говорится, пальчики оближешь! Очень милый и любезный персонал. Вано, Вы - замечательный гид! Хочется вернуться и провести в вашей теплой, приятной компании ещё ни один день! Благодарим Вас за отлично проведенное время и прекрасное настроение!!!
Катя
19 июня 2019
Очень интересная и вкусная экскурсия по живописным местам Колхиды.
Монастырь Моцамета, действительно, как будто спрятан ото всех в невероятно красивом месте. Легенда его создания, рассказанная Михаилом, ещё больше добавляет возвышенности данному месту.
Собор Баграта, наверное, одно из самых трогающих духовно мест из увиденных в Грузии. Невероятная атмосфера.
В конце экскурсии посетили очень красивую (а главное прохладную после жары на улице)))) пешеру Прометея, где сделали множество красивых фото. Больше всего впечатляет выезд из пещеры на лодке по подземной реке, всем рекомендую именно этот вариант (+ фото в касках - огонь))).
Ну и в заключении Михаил привёз нас в небольшое аутентичное кафе, где мы попробовали простую деревенскую, но от этого не менее вкусную, грузинскую кухню.
Всем рекомендую!
14 июня 2019
По совету Михаила, мы совместили эту экскурсию с трансфером в Батуми, куда и собирались попасть, завершая наше путешествие по Грузии. Нашим водителем и гидом в этот день был Вано, очень приятный и радушный человек, мы посетили комплекс Гелати, монастырь Моцамета, совершили обзорную поездку по Кутаиси и Цхалтубо, наконец, попали в пещерный комплекс Прометея, где по нескончаемой тропе среди сталактитов и сталагмитов, сияющих в разноцветной подсветке, добрались до моторной лодки, которая и вывезла нас к выходу, где вдали брезжил солнечный свет. Необыкновенно красиво и зрелищно! Вано устроил для нас вкусный обед с традиционными грузинскими блюдами и доставил в наш отель в Батуми. Поездка была очень комфортной, несмотря на протяженный маршрут, огромное спасибо Вано за его первоклассное вождение и прекрасную манеру общения, мы для него были "мои дорогие".
29 марта 2019
Михаил был занят в этот день, нашим гидом был Вано. Машина отличная, удобно, чисто. Все очень понравилось, ехали из-за пещер, а неожиданно очень понравилось и в монастыре, очень необычный гид был☺️

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