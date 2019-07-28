4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из Тбилиси вы отправитесь по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, подниметесь к Рикотскому перевалу и из Картли через двухкилометровый тоннель попадаете в Имеретию.

Древние монастыри Колхиды

Признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия комплекс Гелати — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном». Вы осмотрите более тихий, скромный и уютный монастырь Моцамета, построенный на утесе красивого каньона. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.

Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт

На автомобильной прогулке по городу будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети. Вы запечатлеете главную достопримечательность — древний собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.

Подземный мир Колхиды

В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе. Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. А в знаменитой Пещере Прометея (Амирани) вспомним легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшим богов.