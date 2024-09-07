4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

За один день вы познакомитесь с главными символами и историей Имерети, оцените красоту и гостеприимство солнечного края, а также узнаете о менталитете грузинского народа. Услышите эпическую легенду о строительстве Сурамской
Описание экскурсии
Из Тбилиси вы отправитесь по живописной автостраде мимо Мцхеты, Джвари, Гори, Сурами, подниметесь к Рикотскому перевалу и из Картли через двухкилометровый тоннель попадаете в Имеретию.
Древние монастыри Колхиды
- Комплекс Гелати — признанный ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия — наиболее значимый духовный центр Колхиды и символ грузинского Золотого века. Вы узнаете непростую историю о его обитателях, многократных нападениях, разрушениях и восстановлении. Отдельно поговорим о Гелатской Академии — мощном просветительском центре мирового масштаба, который также называют «Вторым Афоном».
- Монастырь Моцамета — более тихий, скромный и уютный. Построен на утёсе красивого каньона, завораживает своим величием и значимостью. Здесь я расскажу о его главных реликвиях — мощах Святых Давида и Константина — и связанном с ними местном поверье.
Кутаиси и Цхалтубо: столица и город-курорт
На автомобильной прогулке по исторической части города будут фотоостановки в знаковых местах столицы региона Имерети.
- Собор Баграта (храм Успения Богородицы), который начали строить в далеком 970 году. Проедете по старинным районам, услышите о ключевых вехах в истории центра Колхиды. И затем отправитесь в санаторный город Цхалтубо, где узнаете о лечебной минеральной воде и повстречаетесь с яркими контрастами старого и нового.
Подземный мир Колхиды
В завершение вы побываете в Кумистави, где перед вами предстанет красочный пещерный мир Колхиды во всей его красе.
- Пещера Прометея (Амирани). Во время 1700-метрового пешего маршрута по гротам вы рассмотрите сталактиты и сталагмиты, подземные водопады, реки и озеро. Сможете прокатиться на лодке по подземной реке. Вспомните легенду о прикованном цепями мифологическом герое, прогневавшем богов.
Организационные детали
Обратите внимание: экскурсию можно совместить с трансфером в Батуми или трансфером в аэропорт Кутаиси (оплачиваются отдельно от экскурсии, стоимость уточняйте в переписке с гидом)
- Поездка проходит на одном из комфортабельных автомобилей: Toyota Prius, Dodge Caravan или Honda Stepwgn
- В связи с реконструкцией автомобильной трассы время в пути может быть немного больше, чем запланировано. Прошу прощения за неудобства!
- Так как вас никто не будет подгонять и хронометрировать время путешествия — обед немного поздний
- Средневековый Гелатский монастырь временно закрыт на ремонтные работы
Как проходит экскурсия:
- Это индивидуальный тур и гид не набирает группы. Экскурсию возможно провести для 5 — 6 участников, доплатив гиду по 20 евро за каждого дополнительного участника
- Возможен индивидуальный расчет стоимости при увеличении количества участников
- В стоимость включено: комфортабельный транспорт, питьевая вода.
- В стоимость не включено:
— Ваше питание в путешествии
— Билеты в комплекс «Пещеры Прометея» так как цена зависит от выбранного вами пакета подъема из пещер (на автобусе, на паровозике или на лодке по подземной реке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места Вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 4289 туристов
Организую и провожу бюджетные путешествия по этой богом дарованной и обласканной стране: Тбилиси, Мцхета, Уплисцихе, Казбеги, Боржоми, Рабат, Вардзия, Кутаиси, Тушети, каньоны Мартвили и Окаце, пещеры Прометея и Тетра, регион
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Это путешествие прошло не по плану. После подтверждения брони организатор узнал, что основная машина неисправна, и предложил замену с гидом-водителем без отдельного гида или отмену тура. Я посмотрела отзывы, на
Михаил
Ответ организатора:
Пожалуйста внимательно перечитайте нашу переписку, где в качестве альтернативы я предложил вам не два варианта, как вы написали, а три
Вам был полезен этот отзыв?
В путешествии нас сопровождал Вано – прекрасный рассказчик и отличный водитель.
Маршрут был аккуратно распланирован с учётом свободного времени на прогулки, длительности светового дня и нюансов работы достопримечательностей. В то же
Маршрут был аккуратно распланирован с учётом свободного времени на прогулки, длительности светового дня и нюансов работы достопримечательностей. В то же
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил в первую очередь замечательный человек, прекрасный рассказчик и очень опытный экскурсовод! Он с таким увлечением рассказывает о Грузии, что просто невозможно не влюбиться в эту страну! Наше путешествие в
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо огромное за великолепную экскурсию в Имеретию (27.06.2019 г.)!!! Было все просто изумительно, потрясающе интересно, познавательно! Немного подвели пещеры Прометея: гид по пещерам был не очень, даже не следила за
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная и вкусная экскурсия по живописным местам Колхиды.
Монастырь Моцамета, действительно, как будто спрятан ото всех в невероятно красивом месте. Легенда его создания, рассказанная Михаилом, ещё больше добавляет возвышенности данному
Монастырь Моцамета, действительно, как будто спрятан ото всех в невероятно красивом месте. Легенда его создания, рассказанная Михаилом, ещё больше добавляет возвышенности данному
Вам был полезен этот отзыв?
Т
По совету Михаила, мы совместили эту экскурсию с трансфером в Батуми, куда и собирались попасть, завершая наше путешествие по Грузии. Нашим водителем и гидом в этот день был Вано, очень
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Бюджетное путешествие из Иберии в Колхиду»
Индивидуальная
до 6 чел.
Дорога к Казбеку: от древней Мцхеты до подножия великой горы
Путешествие от духовной столицы Грузии до величественного Казбека подарит незабываемые впечатления и уникальные открытия на каждом шагу
Начало: В районе серных бань
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €270 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
К Казбеку по легендарным местам Военно-Грузинской дороги
Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры, посетив знаковые места и наслаждаясь потрясающими пейзажами. Дегустация чачи и вина станет ярким дополнением
Сегодня в 17:00
10 авг в 18:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мцхета и Ананури: о вере и природе
История грузинского православия во «втором Иерусалиме» и красивейшие виды в живописных уголках
Начало: В зависимости от место жительства гостя
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тбилиси и Мцхета: древняя и новая Грузия
Исследуйте богатую историю Грузии, посетив Тбилиси и Мцхету. Погрузитесь в атмосферу древних храмов и современных достопримечательностей
Сегодня в 08:30
10 авг в 08:30
от €250 за всё до 5 чел.
от €244 за экскурсию