Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо

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Вы давно мечтали посидеть в седле или вы уже опытный наездник? Мы ждём вас в нашем туре! Я приглашаю вас на конную прогулку, по горной местности, совсем недалеко от столицы. После прогулки устраиваем на базе ланч или большой пикник. Хороший релакс и обмен впечатлениями, также как и хороший ужин прекрасно завершит нашу прогулку.
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Верхом на коне по горным тропинкам, отдых на Ранчо
Ближайшие даты:
24
мая
27
мая
28
мая
31
мая
3
июн
4
июн
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Окрестности Тбилиси
  • Лес и красивую природу
  • Конюшни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сакартвело — это море эмоций, впечатлений и развлечений на любой вкус, с большой, кавказской душой.
Мы встречаемся по обговорённому адресу, знакомимся, может и по-кофейку успеем выпить и отправляемся на настоящее Ранчо! Лошади у нас спокойные и обученные.
Проводит инструктаж сам хозяин конюшни и мы отправляемся шагать и скакать по окрестностям, горкам и холмам, по лесным тропинкам в сопровождении наших замечательных инструкторов.

Важная информация:

  • Одеваемся по погоде, верх рекомендую с рукавами, чтоб не обгореть на солнце летом.
  • Берем кепку, но ещё лучше шляпу с широкими полями, чтобы не сгорела шея.
  • Солнцезащитные очки и крем, можно иметь сменную одежду и обувь, не исключено, что один комплект испачкаем. Личные медикаменты, если они необходимы, средство от укусов комаров, воду, снеки, наличные.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Инструктор по лошадям
  • Снаряжение
  • Конная прогулка
  • Ланч (или пикник, зависит от выбранного билета)
  • 0.5 воды на человека
Что не входит
  • Пикник (зависит от выбранного билета)
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Станция метро Марджанишвили
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Одеваемся по погоде, верх рекомендую с руавами, чтоб не обгареть на солнце летом.
  • Кепку, но ещё лучше шляпу с широкими полями, чтобы не сгорела шея.
  • Солнцезащитные очки и крем, можно иметь сменную одежду и обувь, не исключено, что один комплект испачаем. Личные медикаменты, если они необходимы, средство от укусов комаров. Ну и воду, снейки, наличные
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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