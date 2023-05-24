Сакартвело — это море эмоций, впечатлений и развлечений на любой вкус, с большой, кавказской душой.

Мы встречаемся по обговорённому адресу, знакомимся, может и по-кофейку успеем выпить и отправляемся на настоящее Ранчо! Лошади у нас спокойные и обученные.

Проводит инструктаж сам хозяин конюшни и мы отправляемся шагать и скакать по окрестностям, горкам и холмам, по лесным тропинкам в сопровождении наших замечательных инструкторов.

Важная информация: