Вы давно мечтали посидеть в седле или вы уже опытный наездник? Мы ждём вас в нашем туре! Я приглашаю вас на конную прогулку, по горной местности, совсем недалеко от столицы. После прогулки устраиваем на базе ланч или большой пикник. Хороший релакс и обмен впечатлениями, также как и хороший ужин прекрасно завершит нашу прогулку.
Ближайшие даты:
24
мая
мая
27
мая
мая
28
мая
мая
31
мая
мая
3
июн
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Окрестности Тбилиси
- Лес и красивую природу
- Конюшни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сакартвело — это море эмоций, впечатлений и развлечений на любой вкус, с большой, кавказской душой.
Мы встречаемся по обговорённому адресу, знакомимся, может и по-кофейку успеем выпить и отправляемся на настоящее Ранчо! Лошади у нас спокойные и обученные.
Проводит инструктаж сам хозяин конюшни и мы отправляемся шагать и скакать по окрестностям, горкам и холмам, по лесным тропинкам в сопровождении наших замечательных инструкторов.
Важная информация:
- Одеваемся по погоде, верх рекомендую с рукавами, чтоб не обгореть на солнце летом.
- Берем кепку, но ещё лучше шляпу с широкими полями, чтобы не сгорела шея.
- Солнцезащитные очки и крем, можно иметь сменную одежду и обувь, не исключено, что один комплект испачкаем. Личные медикаменты, если они необходимы, средство от укусов комаров, воду, снеки, наличные.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Инструктор по лошадям
- Снаряжение
- Конная прогулка
- Ланч (или пикник, зависит от выбранного билета)
- 0.5 воды на человека
- Что не входит
- Пикник (зависит от выбранного билета)
- Личные траты
- Место начала и завершения?
- Станция метро Марджанишвили
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Одеваемся по погоде, верх рекомендую с руавами, чтоб не обгареть на солнце летом.
- Кепку, но ещё лучше шляпу с широкими полями, чтобы не сгорела шея.
- Солнцезащитные очки и крем, можно иметь сменную одежду и обувь, не исключено, что один комплект испачаем. Личные медикаменты, если они необходимы, средство от укусов комаров. Ну и воду, снейки, наличные
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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