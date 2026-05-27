Иногда лучший план — уехать из города на природу. Вас ждёт рафтинг, лес, прохладная вода и спокойный отдых в кемпинге.
Немного движения, немного тишины, немного грузинского уюта — и ощущение, что вы действительно перезагрузились.
Немного движения, немного тишины, немного грузинского уюта — и ощущение, что вы действительно перезагрузились.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Тбилиси
Комфортный трансфер в сторону Боржоми с остановкой на кофе по пути.
12:00–14:00 — прибытие в лагерь и рафтинг
Инструктаж, подготовка и справ (около 60 мин) по горной реке с профессиональной командой.
14:00–17:00 — перекус и свободное время
Пикник в тени дубовой рощи — возьмите с собой продукты и напитки. По желанию — поездка в Боржоми с нашим водителем, обед, дополнительные активности: конные прогулки, джип-тур к водопадам и смотровым точкам.
17:00–20:00 — возвращение в Тбилиси
Организационные детали
- Рафтинг проводят инструкторы из нашей команды, прошедшие обучение по стандартам IRF (International Rafting Federation) и использующие соответствующее оборудование
- В стоимость входит: трансфер на микроавтобусе, рафтинг, необходимое снаряжение (каска, весло, спасательный жилет, силиконовая обувь)
- В холодную погоду предоставляем гидрокостюмы
- Отдельно по желанию оплачиваются дополнительные активности (конная прогулка — €25 за чел., джип-тур — €100 за авто), напитки и пикник/обед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|4-6 участников
|€330
|1-3 учатника
|€240
|Стандартный
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провели экскурсии для 54 туристов
Я русскоязычный представитель команды местных гидов по туристическим и outdoor-программам. Я сам сертифицированный международной федерацией рафтинга гид и лидер рафт-туров. Есть сертификация гида по туристическим направлениям в Грузии. Работаю в туризме с 2001 года, с 2013 года — в Грузии. Мы соблюдаем требования техники безопасности, работаем на качественном оборудовании. Все наши гиды проходят соответствующее обучение и необходимую сертификацию.
Входит в следующие категории Тбилиси
Похожие экскурсии на «Рафтинг в Боржоми - из Тбилиси»
-
50%
Групповая
до 17 чел.
Боржоми, Вардзия, Рабат: групповое путешествие из Тбилиси
Откройте наследие Грузии: Боржоми с его минеральной водой, пещерный город Вардзия и культурный центр Рабат. Погрузитесь в историю и природу
Начало: У офиса Fun Travel Georgia
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
29 мая в 07:00
€50
€100 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Рафтинг по реке Арагви и хинкали в финале
Откройте для себя рафтинг по бурной реке Арагви и насладитесь грузинскими хинкалями. Путешествие по Военно-Грузинской дороге оставит незабываемые впечатления
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€350
€500 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Природа и святыни Боржоми
Открыть красоту и духовность города-курорта, а также попробовать знаменитую воду
Начало: В районе площади Мейдан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
€90 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Джвари и Боржоми - гармония природы и духовности в культуре Грузии
Погрузитесь в атмосферу Грузии, посетив монастырь Джвари и зелёный заповедник Боржоми. Ощутите гармонию природы и духовности в одном туре
Начало: В Тбилиси
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
от €240 за человека