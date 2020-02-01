64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Религиозный путь Грузии. Храмы Джвари и Светицховели

Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику древности – на этой земле в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии крест. Далее, мы переместимся в центр древней стлицы Грузии и перед нами откроется величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах.

Высеченный в скале Уплисцихе

Мы проедем по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии – Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе его музей, который при большом желании можно посетить. В конце нашего путешествия доберемся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., он пережил несколько подъёмов и спадов и был окончательно покинут в XIX веке. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и не утомительной как для взрослых, так и для детей от 10-ти лет.