64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе - из Тбилиси

Откройте для себя два уникальных места Грузии за один день. Увидьте, как страна развивалась от бронзового века до христианства
Вас ждёт увлекательное путешествие по древним местам Грузии.

Уплисцихе, высеченный в скале, перенесёт вас в античные времена, а Мцхета раскроет тайны раннего христианства. Посетите храм Джвари и насладитесь видами на долины Куры и Арагви. Величественный Светицховели расскажет о царской истории. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и культуры
5
87 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗿 Уникальные археологические объекты
  • ⛪ Исторические храмы и святыни
  • 🏞️ Впечатляющие природные виды
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 📸 Возможность фотосъёмки

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время природа расцветает, а туристов меньше. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но учтите прохладную погоду и ограниченный доступ к некоторым объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе - из Тбилиси
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе - из Тбилиси
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе - из Тбилиси

Что можно увидеть

  • Уплисцихе
  • Джвари
  • Светицховели

Описание экскурсии

Высеченный в скале Уплисцихе

Мы проедем по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии — Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе его музей, который при большом желании можно посетить.

Доберёмся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., он пережил несколько подъёмов и спадов и был окончательно покинут в 19 веке. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры.

Религиозный путь Грузии: храмы Мцхеты

Мы осмотрим храм Джвари (5–6 век) — он стоит на вершине горы, с которой открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви. Здесь вы почувствуете особую энергетику — на этой земле в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии крест.

Далее переместимся в центр Мцхеты и рассмотрим величественный храм Светицховели (11 век), где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах.

Примерный тайминг экскурсии

  • Дорога до Уплисцихе — 1,5 часа
  • Осмотр Уплисцихе — 2,5 часа
  • Дорога из Уплисцихе до Гори — 30 минут
  • Музей Сталина — 1,5 часа
  • Обед — 1 час
  • Дорога из Гори до Джвари — 1 час
  • Осмотр Джвари — 1 час
  • Дорога до Мцхеты — 20 минут
  • Осмотр Мцхеты — 2 часа
  • Обратная дорога до Тбилиси — 1 час

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей от 12 лет. Важный момент: город Уплисцихе расположен на скале над рекой Кура, маршрут к нему предполагает резкие подъёмы и спуски — посещение города будет затруднительно для пожилых людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Land Rover Discovery или Mercedes (в зависимости от количества человек)
  • Дополнительные расходы: билет в скальный комплекс Уплисцихе — 15 лари (€5) за чел., обед — примерно 30–40 лари (€5–13) за чел.
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъёмку во время нашей экскурсии — подробности уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в пределах Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зураб
Зураб — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5160 туристов
Меня зовут Зураб. Работаю в туризме с 2000-х годов. Приглашаю вас обязательно посетить Грузию, в которой сочетается так много: море и горы, лечебный отдых и масса исторических памятников, а также
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всемирно известная кухня, но всё же, самое главное — гостеприимный народ и то ощущение праздника, которое вам обязательно подарит визит в Грузию. Предлагаю вам индивидуальные авторские экскурсии в моём собственном исполнении! Я покажу вам Грузию такой, какой вы её ещё не видели, даже если уже бывали здесь раньше. Экскурсии по Тбилиси проводит мой коллега и напарник Исайя — прекрасный музыкант, искусствовед, историк, автор работ по истории архитектуры Тбилиси и просто замечательный человек, влюблённый в свой город! Жду вас, мои дорогие, и не прощаюсь надолго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 87 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
2
3
2
1
Юлия
Экскурсия понравилась. Повезло с погодой. Хороший маршрут, приятный рассказчик, вкусная и недорогая еда, прекрасные фото, масса впечатлений. С Зурабом нам однозначно повезло.
Экскурсия понравилась. Повезло с погодой. Хороший маршрут, приятный рассказчик, вкусная и недорогая еда, прекрасные фото, масса
Экскурсия понравилась. Повезло с погодой. Хороший маршрут, приятный рассказчик, вкусная и недорогая еда, прекрасные фото, масса
Экскурсия понравилась. Повезло с погодой. Хороший маршрут, приятный рассказчик, вкусная и недорогая еда, прекрасные фото, масса
Экскурсия понравилась. Повезло с погодой. Хороший маршрут, приятный рассказчик, вкусная и недорогая еда, прекрасные фото, масса
Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Большое спасибо Юлия! Приезжайте еще!
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Виталий
Удивительно, как Зурабу удалось ёмко и четко донести до нас столько исторических сведений. День прошел незаметно. Мы гуляли по Уплисцихе и, слушая Зураба, словно переносились в те далекие времена. Он
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объяснял нам о значении каждого помещения, как комплекс выглядел и почему дошел именно в таком состоянии. Как легко разбиваются божественные способности жриц с точки зрения современного человека. Мцхета - приятный город. Интересно посмотреть как сверху, так и снизу на него. Наслоение веков мы видим по каменным памятникам.
Всем советуем именно Зураба как гида если вы хотите послушать и соприкоснуться с историей, а не легендами и байками.

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В
Это была наша первая поездка по Грузии и нам очень повезло, что её проводил Зураб! Глубокие знания истории, не только грузинской, но и истории человечества и религий вообще, соединённые с
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искренней любовью к своей стране, сделали из экскурсии захватывающее погружение в глубь веков. Потрясающие виды древнего пещерного комплекса Уплисцихе и Мцхеты с её окрестностями послужили великолепной иллюстрацией к истории Грузии и её народа. Хотя считается, что это самая близкая к Тбилиси и наиболее популярная экскурсия, с Зурабом вы получите настоящий эксклюзивный туристический продукт.

Зураб
Зураб
Ответ организатора:
Большое спасибо Вадим! Было приятно проводить экскурсию столь приятным и эрудированным путешественникам! Удачи и до новых встреч!
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И
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей, ощутили на себе трудности преодоления горного рельефа. Подъём и спуск с Уплисцихе стал для
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нас с дочкой даже немного экстремальным развлечением, т. к. не везде удавалось справиться самостоятельно. Зураб был очень внимательным, подавал руку и поддерживал, если нам было страшно. За это отдельное спасибо! Добавлю от себя совет - одевайте только закрытую удобную обувь, никаких босоножек, т. к. нога будет выскальзывать и прогулка превратится в настоящее испытание.

Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,+2
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
Во время этой экскурсии мы узнали интересные факты об истории Грузии, увидели много поражающих воображение пейзажей,
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Маритта
Зураб- эрудированный человек, потрясающий рассказчик! Это была вторая экскурсия с ним. Выбрала Зураба по отзывам - всё правда. Маршрут составлен идеально: начали путешествие в хронологическом порядке с храма Джвари. В
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то время, как туристические автобусы делают первую остановку в Уплисцихе, мы спокойно осмотрели храм Джвари и налюбовались природными красотами. Сколько я видела фотографий слияния рек Куры и Арагви! Не смейтесь, но для меня было важно увидеть идеальную картинку и я это видела благодаря Зурабу, так как приехали мы утром и солнце не зашло за гору. До сих пор самым ярким впечатлением от Грузии считаю этот вид.
Но, конечно, и без такого вида было бы всё великолепно: слушать талантливого и профессионального гида Зураба - одно удовольствие! Также хочу отметить, что Зураб никуда не спешил, не смотрел на часы и мы с мужем спокойно всё осматривали. По ходу маршрута Зураб может рекомендовать тот или иной магазин. Мы всегда его слушали, заходили в Уплисцихе в винный погребок на дегустацию. Вино потрясающее! Такое продают только здесь. Также, если вам нужны изделия из эмали или что-то другое, Зураб может подсказать.
Настоятельно рекомендую данную экскурсию!

Зураб- эрудированный человек, потрясающий рассказчик! Это была вторая экскурсия с ним. Выбрала Зураба по отзывам -
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М
То, что нам понравилась экскурсия - это ничего не сказать! Увлекательный рассказ Зураба перенес нас в историю древнего царства, перед глазами буквально рисовались картины далекого прошлого! Увидели множество интересных деталей, мимо которых самим легко пройти мимо, посмотрели на объекты с разных сторон, сделали много шикарных кадров! Если вы ещё выбираете куда поехать, то скорее бронируйте эту экскурсию! 👍🏻
То, что нам понравилась экскурсия - это ничего не сказать! Увлекательный рассказ Зураба перенес нас в
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