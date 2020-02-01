64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие во второе тысячелетие до нашей эры

Zurab
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Zurab – ваш гид
За один день вы успеете побывать в двух удивительных местах нашего края: Уплисцихе, без которого трудно представить дохристианский, античный мир Грузии, и Мцхете, без которой невозможно понять эпоху раннего христианства и средневековья.

Осматривая города, вы наглядно проследите путь, который прошла Грузия от времен ранней бронзы до принятия христианства.
€139
126 за экскурсию
скидка10%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии64 отзыва
4.97
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе

Что вас ожидает

Религиозный путь Грузии. Храмы Джвари и Светицховели
Экскурсия начинается с осмотра храма Джвари (V-VI век). Это место на вершине горы, с которого открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви. Здесь каждый может почувствовать особую энергетику древности – на этой земле в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии крест. Далее, мы переместимся в центр древней стлицы Грузии и перед нами откроется величественная панорама храма Светицховели (XI век), храма, где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах.

Высеченный в скале Уплисцихе
Мы проедем по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии – Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе его музей, который при большом желании можно посетить. В конце нашего путешествия доберемся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., он пережил несколько подъёмов и спадов и был окончательно покинут в XIX веке. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры, который стоит посетить всем путешественникам, которые хотят лучше разобраться в древней истории грузинской земли.

Кому подходит экскурсия

Прогулка будет познавательной и не утомительной как для взрослых, так и для детей от 10-ти лет.

Организационные детали

  • Выезд из Тбилиси, от места размещения, в древнюю столицу Грузии – Мцхета и далее в Уплисцихе.
  • Я много лет занимаюсь профессиональной фотографией, поэтому готов предложить вам фотосъемку во время нашей экскурсии.
  • Экскурсия проводится на комфортабельных автомобилях Land Rover Discovery и Mercedes. Выбор автомобиля зависит от количества человек в группе (от 1 до 6-ти).
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе
Древняя Мцхета и пещерный Уплисцихе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Zurab
Zurab
Привет! Меня зовут Зураб. Мой опыт работы в туризме — более 15 лет, и я предлагаю вам индивидуальные экскурсии в моем собственном исполнении! Нет ничего окончательного в тех программах, что я предлагаю: всегда можно что-то изменить, добавить или убрать, согласно вашим пожеланиям! Также вместо меня экскурсии по Тбилиси может проводить мой коллега и напарник Исай — прекрасный музыкант, искусствовед, историк и просто замечательный человек, влюбленный в свой город!
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64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Зураб прекрасный рассказчик, обладающий по истине огромными знаниями по истории, причём не только Грузии. Экскурсия прошла очень динамично, интересно, каждую минуту мы узнавали что-то новое. Понимание богатой истории Грузии постепенно складывается в одну картину, много фактов ,при этом увлекательная подача материала не оставят никого равнодушным.
23 декабря 2019
Зураб,отличный рассказчик,влюбленный в свою страну и в ее историю,экскурсия была замечательная
17 ноября 2019
Все было отлично. Большое спасибо Зурабу за экскурсию.
11 октября 2019
Спасибо, Зураб, за интересную, познавательную экскурсию. Ваш высокий профессионализм, увлеченность историей страны и замечательная подача материала нас очень порадовали. Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем.
21 июля 2019
Очень интересная, содержательная и красивая экскурсия в необычное прошлое.
Большое спасибо Зурабу, было здорово!
Виктор, Светлана
26 мая 2019
Ездили с Зурабом, очень интересный рассказчик.Хорошо знает историю, интеллигентный,добрый человек. Обратились к нему по совету друзей.Не пожалеете
Maria
22 мая 2019
Это была наша вторая экскурсия с Зурабом, но не менее интересная, чем первая. Не буду повторяться, но все было также на высшем уровне. Его уникальные познания в истории и способности великолепного рассказчика не позволяют рекомендовать кого-либо другого для знакомства с Грузией.
13 мая 2019
Замечательная и очень познавательная экскурсия. Наша группа состояла из 11 человек в возрасте от 70 до 78 лет. Естественно, что 5-тичасовая экскурсия по улочкам и монастырям древней Мцхеты включала в себя и не совсем лёгкие участки, но и их мы прошли без проблем и с большим интересом. Главная заслуга в успехе экскурсии принадлежит нашему замечательному экскурсоводу - Зурабу. Благодаря его эрудиции и умению увлечь людей историей древней столицы Грузии, тайн Мцхеты для нас стало гораздо меньше.
29 апреля 2019
Повезло провести день с Зурабом ( Мцхета и Уплисцихе). Экскурсию можно назвать авторской работой с хорошо продуманным маршрутом, глубоким и увлекательным погружением в историю... Спасибо!!!
25 апреля 2019
Всё очень понравилось. Рекомендую.
Ещё 54 отзыва

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