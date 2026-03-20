64 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная. В это время природа расцветает, а туристов меньше. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной посещение возможно, но учтите прохладную погоду и ограниченный доступ к некоторым объектам.

Вас ждёт увлекательное путешествие по древним местам Грузии. Уплисцихе, высеченный в скале, перенесёт вас в античные времена, а Мцхета раскроет тайны раннего христианства. Посетите храм Джвари и насладитесь видами на долины Куры и Арагви. Величественный Светицховели расскажет о царской истории. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей истории и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Высеченный в скале Уплисцихе

Мы проедем по современному автобану, через город Гори, центр древней провинции Грузии — Шида Картли, где вы увидите грандиозные памятники сталинской эпохи, в том числе его музей, который при большом желании можно посетить.

Доберёмся до древнего пещерного города, одного из первых на территории Грузии. Скальный Уплисцихе возник в конце 2 — начале 1 тысячелетия до н. э., он пережил несколько подъёмов и спадов и был окончательно покинут в 19 веке. Сегодня это многослойный археологический объект, один из важнейших памятников грузинской культуры.

Религиозный путь Грузии: храмы Мцхеты

Мы осмотрим храм Джвари (5–6 век) — он стоит на вершине горы, с которой открываются чудесные виды на долины рек Куры и Арагви. Здесь вы почувствуете особую энергетику — на этой земле в дохристианскую эпоху находился языческий алтарь и росло огромное дерево, из древесины которого был воздвигнут первый в истории Грузии крест.

Далее переместимся в центр Мцхеты и рассмотрим величественный храм Светицховели (11 век), где венчались цари Грузии, где их отпевали и где покоится их прах.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога до Уплисцихе — 1,5 часа

Осмотр Уплисцихе — 2,5 часа

Дорога из Уплисцихе до Гори — 30 минут

Музей Сталина — 1,5 часа

Обед — 1 час

Дорога из Гори до Джвари — 1 час

Осмотр Джвари — 1 час

Дорога до Мцхеты — 20 минут

Осмотр Мцхеты — 2 часа

Обратная дорога до Тбилиси — 1 час

Кому подойдет экскурсия

Прогулка будет познавательной и неутомительной как для взрослых, так и для детей от 12 лет. Важный момент: город Уплисцихе расположен на скале над рекой Кура, маршрут к нему предполагает резкие подъёмы и спуски — посещение города будет затруднительно для пожилых людей и людей с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Организационные детали