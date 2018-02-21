17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Кахетия — это край виноградников и солнечных долин, где среди горных хребтов стоят старинные монастыри и крепости, а знаменитое грузинское гостеприимство ощущается особенно ярко.
Приглашаю вас отправиться к истокам христианства и культуре виноделия — в самые атмосферные и вкусные уголки Восточной Грузии.
Приглашаю вас отправиться к истокам христианства и культуре виноделия — в самые атмосферные и вкусные уголки Восточной Грузии.
Описание экскурсии
Романтическое и героическое прошлое
- Вы увидите старейший христианский памятник Грузии — монастырский комплекс Некреси.
- Узнаете историю древней крепости Уджарма и посетите монастыри Шуамта.
- Познакомитесь с культурным наследием в резиденции князя Чавчавадзе в Цинандали, откуда началась символическая европеизация Грузии.
- Я покажу вам первую столицу Кахетинского царства — Греми, а также величественный дворец царя Ираклия II в Телави.
- Мы прогуляемся по «городу любви» Сигнахи, откуда в ясный день открываются захватывающие виды на Кавказский хребет и долину Алазани.
Вино и гастрономия
- Вы посетите винное хозяйство Велисцихе и узнаете о десятках уникальных сортов винограда.
- Продегустируете несколько грузинских вин и ароматную чачу.
- Попробуете традиционные блюда кахетинской кухни и знаменитый хлеб дедаспури, который пекут в глиняных печах.
Истории и легенды
- Я расскажу легенды и предания о старинных крепостях и монастырях.
- Сказания о князьях, царях и героях, которые оставили яркий след в судьбе региона.
- Истории о местном виноделии и национальной кухне.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается дегустация вина, входные билеты и питание в течение дня.
- Возможна организация встречи в аэропорту за дополнительную плату.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро
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Провели прекрасный день в Кахетии! Огромное спасибо Сергею за интереснейший рассказ об истории, жителях и легендах своего края.
Насладились потрясающими видами, прочувствовали на себе знаменитое грузинское гостеприимство, отведав восхитительного домашнего вина,
Насладились потрясающими видами, прочувствовали на себе знаменитое грузинское гостеприимство, отведав восхитительного домашнего вина,
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С
Был на экскурсии с Сергеем. Получил большое удовольствие - прекрасная экскурсия. Отличные знания не только истории, еще и поданные ненавязчиво, что уже само по себе замечательно, но отличные знания географии,
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О
Великолепная поездка в Кахетию! День прошел замечательно и непринужденно. Посетили очень красивые места. Чудесное вино на дегустации. Все было отлично,по дороге побеседовали на многие темы. Накупили отличного вина, домашней чурчхелы. Экскурсия была на высоте, началась своевременно, закончилась ужином в небольшом ресторане. Спасибо Сергею за экскурсию.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
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В
Очень понравилось путешествие в Кахетию с Сергеем. Сергей очень глубокий эрудит. Если вы окажетесь на одной волне, то обнаружите, что этот парень знает очень много, постоянно само-образовывается и т. п. В общем, мне нравятся такие люди. Сергей необычно спокойный для грузина (мне так показалось), но так бывает у людей, у которых много интересных знаний в голове.
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Экскурсия прошла на одном дыхании. Природа Кахетии необыкновенна(как и вся Грузия). Особенно хочется отметить Сергея как высоко профессионального,эрудированного гида и просто замечательного человека. Огромное спасибо также водителю Давиду за профессионализм и отзывчивость. Ребята-молодцы. Хотелось бы еще посетить Грузию и выбрать экскурсии с Сергеем и Давидом.
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