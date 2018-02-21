17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро

нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога…)) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси;)

Провели прекрасный день в Кахетии! Огромное спасибо Сергею за интереснейший рассказ об истории, жителях и легендах своего края.Насладились потрясающими видами, прочувствовали на себе знаменитое грузинское гостеприимство, отведав восхитительного домашнего вина,

узнали много нового и интересного. Хочется выразить благодарность и нашему водителю Давиду за профессионализм и доброжелательность. Было жаль, что день так быстро закончился. С нетерпением будем ждать новых экскурсий с Сергеем - в Кутаиси и Рачу! Огромное спасибо! Всем рекомендую)

Был на экскурсии с Сергеем. Получил большое удовольствие - прекрасная экскурсия. Отличные знания не только истории, еще и поданные ненавязчиво, что уже само по себе замечательно, но отличные знания географии,

что бывает нечасто и поэтому вдвойне ценно. Очень приятным дополнением было посещение "не туристических", но оттого не менее замечательных чудесных мест. Тем кто любит природу -горы, можно рекомендовать Сергея особо, это его "конёк".

Великолепная поездка в Кахетию! День прошел замечательно и непринужденно. Посетили очень красивые места. Чудесное вино на дегустации. Все было отлично,по дороге побеседовали на многие темы. Накупили отличного вина, домашней чурчхелы. Экскурсия была на высоте, началась своевременно, закончилась ужином в небольшом ресторане. Спасибо Сергею за экскурсию. Огромное спасибо!

В Виктор

Очень понравилось путешествие в Кахетию с Сергеем. Сергей очень глубокий эрудит. Если вы окажетесь на одной волне, то обнаружите, что этот парень знает очень много, постоянно само-образовывается и т. п. В общем, мне нравятся такие люди. Сергей необычно спокойный для грузина (мне так показалось), но так бывает у людей, у которых много интересных знаний в голове.