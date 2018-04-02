17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Бюджетная автомобильная экскурсия по Восточной Грузии

Sergei
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Sergei – ваш гид
Колорит и своеобразие Грузии по-настоящему раскрываются в поездках по регионам, в которых один из символов страны – традиция виноделия – проявляется с особенной силой.

Аккуратные виноградники, плодородные поля и теплый климат Кахетии оставят у вас незабываемые впечатления и помогут лучше понять самобытный характер и дух страны.
220 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель в черте города
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У этой экскурсии17 отзывов
4.71
Вино и храмы Кахетии
Вино и храмы Кахетии

Что вас ожидает

Основные исторические и архитектурные памятники верхней и нижней Кахетии

  • старейший христианский памятник Грузии – монастырский комплекс Некреси, первый объект которого был построен еще в IV веке
  • древняя крепость Уджарма и монастыри Шуамта
  • резиденция князя А.Чавчавадзе в Цинандали, откуда началась символическая европеизация Грузии

История Грузии, легенды и предания о местах, которые вы посетите

  • первая столица Кахетинского царства – Греми
  • дворец царя Ираклия Второго в Телави
  • “город любви” Сигнахи, с крепостных стен которого в ясную погоду открываются чудесные виды на седой Кавказский хребет и долину Алазани

Особенности грузинского виноделия и знакомство с национальной кухней

  • винное производство Велисцихе, где вы узнаете, сколько сортов и подсортов винограда выращивается в регионе
  • дегустация нескольких сортов вин и чачи
  • в одном из местных кафе вы сможете отведать традиционные блюда кахетинской кухни и знаменитый хлеб дедаспури, который пекут в глиняных печах

P.S. Вместо ужина в заведении, при условии хорошей погоды и соотвествующего настроения, возможен обед на природе.

Организационные детали

  • В стоимость не включено: дегустация вина, входные билеты и питание в течение дня.
  • Возможна организация встречи в аэропорту за дополнительную плату.
Вино и храмы Кахетии
Вино и храмы Кахетии
Вино и храмы Кахетии
Вино и храмы Кахетии
Вино и храмы Кахетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель в черте города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergei
Sergei
Жить в Грузии - счастье... Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох, отраженные в многоголосии. Эхо веков живет среди высоких скал, гор и субтропических лесов. Старина отражается в вечных льдах Кавказского хребта. Высоко в облаках, паря над древними стенами башен, кружат орлы, оглашая ясное небо криком свободы...
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 апреля 2018
Не понравилось.
21 февраля 2018
Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога...)) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси ;)
25 ноября 2017
Была экскурсии 17 ноября с гидом Сергеем и водителем Давидом яребчта большое спасибо экскурсия очень понравилась несмотря на то что был сильный туман ребята пытались показать все достопримечательности Кохетии при возможности ещё раз бы сьездила
2 ноября 2017
Очень интересная экскурсия, потрясающие виды. Серго отличный экскурсовод, знает хорошо места, куда турист сам попасть не сможет)
26 октября 2017
Очень понравилось путешествие в Кахетию с Сергеем. Сергей очень глубокий эрудит. Если вы окажетесь на одной волне, то обнаружите, что этот парень знает очень много, постоянно само-образовывается и т .п. В общем, мне нравятся такие люди. Сергей необычно спокойный для грузина (мне так показалось), но так бывает у людей, у которых много интересных знаний в голове.
Ирина
14 октября 2017
Экскурсия прошла на одном дыхании. Природа Кахетии необыкновенна(как и вся Грузия). Особенно хочется отметить Сергея как высоко профессионального,эрудированного гида и просто замечательного человека. Огромное спасибо также водителю Давиду за профессионализм и отзывчивость. Ребята-молодцы. Хотелось бы еще посетить Грузию и выбрать экскурсии с Сергеем и Давидом.
9 октября 2017
Редко когда бывает, что гид может ответить на любой вопрос и рассказывает так что хочется ещё вернуться. Маршрут был интересный, мы узнали что ещё остались действительно гостеприимные люди и все делают от души. Виды которые мы видели просто завораживают. И общение с таким гидом как Сергей доставляет массу удовольствия.
5 октября 2017
Провели прекрасный день в Кахетии! Огромное спасибо Сергею за интереснейший рассказ об истории, жителях и легендах своего края.
Насладились потрясающими видами, прочувствовали на себе знаменитое грузинское гостеприимство, отведав восхитительного домашнего вина, узнали много нового и интересного.
Хочется выразить благодарность и нашему водителю Давиду за профессионализм и доброжелательность.
Было жаль, что день так быстро закончился.
С нетерпением будем ждать новых экскурсий с Сергеем - в Кутаиси и Рачу!
Огромное спасибо! Всем рекомендую)
14 сентября 2017
Великолепная поездка в Кахетию! День прошел замечательно и непринужденно. Посетили очень красивые места. Чудесное вино на дегустации. Все было отлично,по дороге побеседовали на многие темы. Накупили отличного вина, домашней чурчхелы .Экскурсия была на высоте, началась своевременно, закончилась ужином в небольшом ресторане.Спасибо Сергею за экскурсию.
Огромное спасибо!
Карина
15 августа 2017
Хотим выразить огромную признательность нашему гиду Сергею! Великолепный рассказчик, очень эрудированный и интересный человек. Какой бы вопрос мы ни задавали, он на все знал ответ. Нас угостили фруктами, помогли выбрать сыры и показали Кахетию с ее лучшей стороны. День пролетел незаметно! Отдельное спасибо нашему водителю за доброжелательность и мастерство!
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