17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Вино, храмы, Кахетия - из Тбилиси

Побывать в аутентичных локациях, познакомиться с культурой виноделия и воздать должное гастрономии
Кахетия — это край виноградников и солнечных долин, где среди горных хребтов стоят старинные монастыри и крепости, а знаменитое грузинское гостеприимство ощущается особенно ярко.

Приглашаю вас отправиться к истокам христианства и культуре виноделия — в самые атмосферные и вкусные уголки Восточной Грузии.
4.8
17 отзывов
Вино, храмы, Кахетия - из Тбилиси
Вино, храмы, Кахетия - из Тбилиси
Вино, храмы, Кахетия - из Тбилиси

Описание экскурсии

Романтическое и героическое прошлое

  • Вы увидите старейший христианский памятник Грузии — монастырский комплекс Некреси.
  • Узнаете историю древней крепости Уджарма и посетите монастыри Шуамта.
  • Познакомитесь с культурным наследием в резиденции князя Чавчавадзе в Цинандали, откуда началась символическая европеизация Грузии.
  • Я покажу вам первую столицу Кахетинского царства — Греми, а также величественный дворец царя Ираклия II в Телави.
  • Мы прогуляемся по «городу любви» Сигнахи, откуда в ясный день открываются захватывающие виды на Кавказский хребет и долину Алазани.

Вино и гастрономия

  • Вы посетите винное хозяйство Велисцихе и узнаете о десятках уникальных сортов винограда.
  • Продегустируете несколько грузинских вин и ароматную чачу.
  • Попробуете традиционные блюда кахетинской кухни и знаменитый хлеб дедаспури, который пекут в глиняных печах.

Истории и легенды

  • Я расскажу легенды и предания о старинных крепостях и монастырях.
  • Сказания о князьях, царях и героях, которые оставили яркий след в судьбе региона.
  • Истории о местном виноделии и национальной кухне.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается дегустация вина, входные билеты и питание в течение дня.
  • Возможна организация встречи в аэропорту за дополнительную плату.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Серго
Серго — ваш гид в Тбилиси
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 5 часов 10 минут
Провёл экскурсии для 1469 туристов
Жить в Грузии — счастье. Современность соседствует с древними традициями. Звучат отголоски забытых эпох. Эхо веков живёт среди высоких скал, гор и субтропических лесов. История отражается в вечных льдах Кавказского хребта. На экскурсиях я помогу вам почувствовать эту магию Грузии!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
2
3
2
1
1
Е
Экскурсию заказали спонтанно, вечером, а утром должны были уже отправляться в поездку по Кахетии. Очень рады что у Сергея и Давида как раз выпало свободное окно на этот день. Быстро
читать дальшеуменьшить

нашли общий язык с ребятами, насладились красивейшими местами Кахетии и местной кухней. Отдельное спасибо хотелось выразить именно за кухню, поскольку экскурсия выпала на последние дни нашего отпуска и хотелось узнать настоящую Грузию, с веселой компанией, тостами, домашним вином из рога…)) И, видимо, Сергей прочувствовал наши желания, по пути у местных взяли домашнюю свинину, в домашних условиях Давид потрясающе ее приготовил, угостил вином под тосты, муж пил из рога, еще бы чуть чуть и остались бы ночевать! Спасибо ребята! Нам очень понравилось, приедем еще раз, чтобы увидеть славный регион Кутаиси;)

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Провели прекрасный день в Кахетии! Огромное спасибо Сергею за интереснейший рассказ об истории, жителях и легендах своего края.
Насладились потрясающими видами, прочувствовали на себе знаменитое грузинское гостеприимство, отведав восхитительного домашнего вина,
читать дальшеуменьшить

узнали много нового и интересного.
Хочется выразить благодарность и нашему водителю Давиду за профессионализм и доброжелательность.
Было жаль, что день так быстро закончился.
С нетерпением будем ждать новых экскурсий с Сергеем - в Кутаиси и Рачу!
Огромное спасибо! Всем рекомендую)

Вам был полезен этот отзыв?
С
Был на экскурсии с Сергеем. Получил большое удовольствие - прекрасная экскурсия. Отличные знания не только истории, еще и поданные ненавязчиво, что уже само по себе замечательно, но отличные знания географии,
читать дальшеуменьшить

что бывает нечасто и поэтому вдвойне ценно. Очень приятным дополнением было посещение "не туристических", но оттого не менее замечательных чудесных мест. Тем кто любит природу -горы, можно рекомендовать Сергея особо, это его "конёк".

Вам был полезен этот отзыв?
О
Великолепная поездка в Кахетию! День прошел замечательно и непринужденно. Посетили очень красивые места. Чудесное вино на дегустации. Все было отлично,по дороге побеседовали на многие темы. Накупили отличного вина, домашней чурчхелы. Экскурсия была на высоте, началась своевременно, закончилась ужином в небольшом ресторане. Спасибо Сергею за экскурсию.
Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Очень понравилось путешествие в Кахетию с Сергеем. Сергей очень глубокий эрудит. Если вы окажетесь на одной волне, то обнаружите, что этот парень знает очень много, постоянно само-образовывается и т. п. В общем, мне нравятся такие люди. Сергей необычно спокойный для грузина (мне так показалось), но так бывает у людей, у которых много интересных знаний в голове.
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Экскурсия прошла на одном дыхании. Природа Кахетии необыкновенна(как и вся Грузия). Особенно хочется отметить Сергея как высоко профессионального,эрудированного гида и просто замечательного человека. Огромное спасибо также водителю Давиду за профессионализм и отзывчивость. Ребята-молодцы. Хотелось бы еще посетить Грузию и выбрать экскурсии с Сергеем и Давидом.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Тбилиси

Похожие экскурсии на «Вино, храмы, Кахетия - из Тбилиси»

Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
На автобусе
11 часов
-
9%
1699 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Вино - через край, пейзажи - глаз не оторвать, история - от самых истоков
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
9 авг в 08:45
€20€22 за человека
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
На автобусе
11 часов
147 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Из Тбилиси - в Кахетию на весь день: вино, храмы и Сигнахи
Открыть вкус, красоту и гостеприимство восточной Грузии
Начало: На улице Георгия Леонидзе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€14 за человека
Из Тбилиси в Кахетию
На машине
10 часов
116 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тбилиси в Кахетию
Автомобильное путешествие через крепости и храмы за лучшими винами региона
Начало: У вашего отеля
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от €210 за всё до 4 чел.
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
На автобусе
12 часов
-
49%
64 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Изысканные вкусы Кахетии: из Тбилиси - в винные места (в группе)
Погружение в грузинскую культуру, дегустация вин и деликатесов, посещение исторических мест. Вкусное и познавательное путешествие по Кахетии
Начало: На улице Самгебро
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€18€35 за человека
У нас ещё много экскурсий в Тбилиси. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тбилиси
от €450 за группу