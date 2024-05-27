Вы погрузитесь в аутентичную грузинскую культуру, насладитесь красотой природы Кахетии и попробуете местные вина и деликатесы — сыры, мёд, чурчхелу. Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона.

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Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Село Манави. Вы попробуете чачу, чурчхелу, пастилу и мёд. По желанию сфотографируетесь в традиционном костюме на фоне виноградника.

Село Бадиаури. Вы увидите, как готовят традиционное шоти (лаваш) в глиняной печи на дровах и по желанию примете участие в этом процессе. А ещё попробуете местные сыры.

Монастырь Бодбе. Вы посетите базилику Святой Нино и проникнитесь духовностью этого места.

Город Сигнахи. Мы расскажем историю крепости 18 века, а вы насладитесь потрясающими видами на Алазанскую долину.

Город Телави. Цинандали, Гурджаани, Ркацители — эти и другие вина вы попробуете здесь. А ещё увидите могучий 800-летний платан и полакомитесь сырами.

Гомборский перевал. В завершение поездки вы полюбуетесь невероятной панорамой горных пейзажей.

Организационные детали