Вы погрузитесь в аутентичную грузинскую культуру, насладитесь красотой природы Кахетии и попробуете местные вина и деликатесы — сыры, мёд, чурчхелу.
Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона.
Посетите замок Сигнахи и монастырь Бодбе, по желанию приготовите шоти, узнаете богатую историю виноделия в Грузии и познакомитесь с традициями региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Село Манави. Вы попробуете чачу, чурчхелу, пастилу и мёд. По желанию сфотографируетесь в традиционном костюме на фоне виноградника.
Село Бадиаури. Вы увидите, как готовят традиционное шоти (лаваш) в глиняной печи на дровах и по желанию примете участие в этом процессе. А ещё попробуете местные сыры.
Монастырь Бодбе. Вы посетите базилику Святой Нино и проникнитесь духовностью этого места.
Город Сигнахи. Мы расскажем историю крепости 18 века, а вы насладитесь потрясающими видами на Алазанскую долину.
Город Телави. Цинандали, Гурджаани, Ркацители — эти и другие вина вы попробуете здесь. А ещё увидите могучий 800-летний платан и полакомитесь сырами.
Гомборский перевал. В завершение поездки вы полюбуетесь невероятной панорамой горных пейзажей.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, сопровождение гида, дегустации
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане — в среднем 20–25 лари/чел., хлебный мастер-класс — 5 лари/чел., личные покупки
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Самгебро
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 57 туристов
Вот уже несколько лет я наслаждаюсь профессией гида. Каждый раз заканчивая экскурсию и видя счастливые лица моих подопечных, понимаю, какое везение — родиться в стране, где природа и предки всёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
27 мая 2024
Мы вернулись с удивительной поездки! Экскурсия в Кахетию была идеальной благодаря внимательному вниманию к деталям. Организация тура была четкой и безупречной, а выбранный маршрут позволил нам увидеть самые красивые уголки этого региона. Особое впечатление оставили дегустации вин, которые были не только вкусными, но и интересными благодаря увлекательным рассказам о местной культуре и традициях. Благодарим за незабываемый опыт!
М
Михаил
27 мая 2024
Экскурсия с Михо стала ярким и незабываемым опытом! Он не только прекрасно знает регион, но и делает все возможное, чтобы каждый момент путешествия был запоминающимся. Транспорт был удобным, программа интересной,
B
Boris
27 мая 2024
Михо – отличный гид! Знает регион как свои пять пальцев. Виды Кахетии захватывают дух. Дегустация вин – отличное дополнение к поездке. Организация тура без нареканий. Рекомендую!
N
NIKA
27 мая 2024
Экскурсия в Кахетию превзошла все наши ожидания! Прекрасные виды, вкуснейшая еда и отличные вина сделали наше путешествие незабываемым. Гид был очень знающим и увлекательным, рассказывал много интересного о культуре и
P
Pavel
24 мая 2024
Похожих экскурсий много. Но благодаря Джимми, нашему доброму другу, который помогал знакомиться с историей Кахетии и всей Грузии, поездка наполнилась невероятными эмоциями и атмосферой. Рекомендую!
Александр
16 мая 2024
Хочу выразить благодарность Вике за отличную организацию. Экскурсия и программа были на высшем уровне, а особенно хочу отметить гида Джимми. Его профессионализм и внимание к каждому деталю сделали этот день незабываемым. Рекомендую всем!
Анна
14 мая 2024
Мы уже не первый раз выбираем этого организатора для наших путешествий, и каждый раз они превосходят самих себя! В этот раз наша экскурсия по Кахетии просто снесла нас с ног.
А
Алёна
14 мая 2024
Поездка по Кахетии была просто замечательной! Наш гид был супер, рассказала много интересного. Машина была удобной, и мы без проблем добрались до всех мест. Все было организовано хорошо, без лишних хлопот. Рекомендую всем!
Анна
14 мая 2024
Спасибо за невероятное путешествие по Кахетии! Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Вместе с интернациональной группой мы погрузились в атмосферу вековой истории и богатого культурного наследия этого удивительного региона Грузии.
Анна
10 мая 2024
Это было волшебное путешествие в историю Грузии, в истоки национальных традиций, знакомство с особенностями разных регионов Грузии и как распознавать населяющий эти регионы народ. Отдельное спасибо Михо, этот человек имеет
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Тбилиси
Похожие экскурсии из Тбилиси
скидка
70%
Групповая
10 часов
Вино и история Кахетии (групповая экскурсия)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии, родины вина. Узнайте о её истории, посетите монастырь Бодбе и насладитесь дегустацией вина в Телави и Сигнаги
Начало: На площади Свободы
Расписание: ежедневно в 09:15
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
50€15 за человека
скидка
50%
Групповая
10 часов
Из Тбилиси в Кахетию - в объятиях родины вина
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: мастер-классы по чурчхеле и хлебу, винные дегустации и прогулки по старинным городам
Начало: На проспекте Руставели
Расписание: ежедневно в 09:15 и 09:20
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:15
36€18 за человека
скидка
20%
Групповая
10 часов
Кахетия: вино, легенды и красота (в группе)
Погрузитесь в атмосферу Кахетии: виноградники, древние храмы, дегустации вина и мастер-классы. Насладитесь природой и историей этого уникального края
Начало: В районе серных бань
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
30€24 за человека