Погрузитесь в удивительный мир Кахетии, где величие Кавказа встречается с романтикой Сигнахи и ароматом виноградников.
Посетите святой монастырь Бодбе, насладитесь узкими улочками и видами города любви, а также ощутите гармонию природы и культуры в сердце винной родины.
Описание экскурсииКахетия: гармония вина и души Приглашаем вас в путешествие, которое познакомит вас с глубинами Кахетии и подарит душевное спокойствие. Здесь, где начинается родина вина, романтика Сигнахи сливается с величием Кавказа. Начните день на святой земле монастыря Бодбе, где ощущается гармония истории и духовного мира. Затем откройте для себя Сигнахи — город любви, узкие улочки, яркие дома и потрясающие виды которого останутся в вашей памяти навсегда. Ледники Кавказа станут величественным фоном симфонии Алазанской долины. Аромат виноградников и вкус местного вина откроют перед вами новые горизонты ощущений. Во время экскурсии вас ждут яркие гастрономические впечатления. Мы устроим дегустации грузинских вин, чачи, натурального мёда и традиционных сладостей. Вы попробуете настоящую чурчхелу и узнаете секреты её приготовления. Мастер-класс по приготовлению чурчхелы, где вы сами сможете сделать свою собственную чурчхелу и забрать её с собой. (бесплатно) Это будет не просто дегустация — а вкусное путешествие в сладкую часть грузинской культуры. Шагните за порог Кахетии и исследуйте край, где природа, культура и духовность создают уникальное видение. Важная информация:
- Начало тура Точное время и место сбора будут указаны в подтверждении бронирования. Просьба прибыть за 10–15 минут до отправления.
- Одежда и обувь Рекомендуется удобная одежда и обувь, подходящая для прогулок и посещения монастырей.
- Что взять с собой Головной убор, бутылку воды и деньги для личных расходов (например, на сувениры или дегустации).
- Питание Обед нe включён, дополнительные напитки и блюда оплачиваются отдельно.
- Погодные условия Программа может быть скорректирована в зависимости от погодных условий.
- Связь При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону или электронной почте, указанным в подтверждении бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Бодбе
- Сигнахи
- Алазанская долина
- Винодельни Кахетии
Что включено
- Профессиональный двуязычный гид (английский и русский)
- Транспорт
- Дегустации
- Мастер-класс по чурчхеле
Что не входит в цену
- Мастер-класс по выпеканию хлеба 5 лари
- Питание
Место начала и завершения?
Грузия, Тбилиси, улица Реваза Лагидзе, 27
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 ноя 2025
Прекрасная экскурсия! Много локаций,ярких,разнообразных впечатлений. Вкусная еда! Быстрый водитель,и конечно же много знающий,позитивный,разговорчивый гид. Благодарю!Всем советую побывать. За такую низкую цену-много всего прекрасного можно увидеть
С
Светлана
31 окт 2025
Ездили на экскурсию в Кахетию с гидом Тимуром. Очень все понравилось,
рассказал много интересных фактов, помогал и отвечал на вопросы. Во
время экскурсии мы посетили ресторан с вкусной едой и восхитительным
видом на горы. Попробывали разные вина и сыры. Катались на зиплайне и
ещё много интересного. Тимур профессионал своего дела!
рассказал много интересных фактов, помогал и отвечал на вопросы. Во
время экскурсии мы посетили ресторан с вкусной едой и восхитительным
видом на горы. Попробывали разные вина и сыры. Катались на зиплайне и
ещё много интересного. Тимур профессионал своего дела!
А
Александра
27 окт 2025
вкусно, гостеприимство😁 Виды потрясающие, миллион фото и видео🙏
спасибо гиду, что переводила на русский 😁 но мы учили английский 🙂
спасибо гиду, что переводила на русский 😁 но мы учили английский 🙂
В
Виктория
26 окт 2025
Безумно все понравилось!
Получила море позитивных эмоций)))
Потрясающая программа, вкусная кухня по дороге в невероятные места, а
также хочу отметить гида Романа без него я думаю не было бы так круто
)))) Веселый,добрый и отзывчивый! Обязательно рекомендую посетить
невероятные места Грузии вместе с данным туроператором))))
Получила море позитивных эмоций)))
Потрясающая программа, вкусная кухня по дороге в невероятные места, а
также хочу отметить гида Романа без него я думаю не было бы так круто
)))) Веселый,добрый и отзывчивый! Обязательно рекомендую посетить
невероятные места Грузии вместе с данным туроператором))))
Л
Любовь
26 окт 2025
С экскурсоводом Тимуром. Всё было доступно и интересно. Экскурсия прошла
легко и весело. Также спасибо водителю Раулю за его
профессионализм. Обязательно обратимся ещё.
легко и весело. Также спасибо водителю Раулю за его
профессионализм. Обязательно обратимся ещё.
О
Олеся
26 окт 2025
Были на экскурсии в регионе Кахетия! Все очень понравилось! Гид
Ираклий просто невероятный, проводил экскурсию на Английском и Русском
языках одновременно. Очень интересно, очень внимательный и
обходительный, помогал туристам. Водитель очень аккуратно довез нас!
Рекомендую!!!
Ираклий просто невероятный, проводил экскурсию на Английском и Русском
языках одновременно. Очень интересно, очень внимательный и
обходительный, помогал туристам. Водитель очень аккуратно довез нас!
Рекомендую!!!
Н
Никита
25 окт 2025
Встретили в назначеном месте, ответили на все интересующие вопросы.
Отвезли во все места, экскурсовод и на английском и на русском
рассказал про все, шутил и заботился о группе. Хорошая компания для
поездок!
Отвезли во все места, экскурсовод и на английском и на русском
рассказал про все, шутил и заботился о группе. Хорошая компания для
поездок!
Н
Наталья
21 окт 2025
Отличная, насыщенная локациями экскурсия! Организация и гид, Левон и
Омар - на высшем уровне! Пейзажи и архитектура - завораживают! В горах
прохладно, лучше брать куртку. Во время обеда можно согреться отличным
вином! Порции в ресторане большие - прям от души! Благодарю всех
причастных!!!
Омар - на высшем уровне! Пейзажи и архитектура - завораживают! В горах
прохладно, лучше брать куртку. Во время обеда можно согреться отличным
вином! Порции в ресторане большие - прям от души! Благодарю всех
причастных!!!
О
Олег
16 окт 2025
Ездил от данного турагенства в Кахетию. Все очень понравилось. Гид
Ираклий на протяжении всей экскурсии рассказывал очень много
интересного о Грузии, о достопримечательностях и о местах, которые
посещали. Всем советую, в одной экскурсии вы увидите очень много
красивых мест, попробуете разное вино и не только))
Ираклий на протяжении всей экскурсии рассказывал очень много
интересного о Грузии, о достопримечательностях и о местах, которые
посещали. Всем советую, в одной экскурсии вы увидите очень много
красивых мест, попробуете разное вино и не только))
А
Анастасия
15 окт 2025
Ездили на экскурсию в Кахетию. Все очень понравилось! Гид Нино очень
приятная и веселая😊 мы остались довольны🫶🏻
приятная и веселая😊 мы остались довольны🫶🏻
А
Амаля
15 окт 2025
Впервые в Грузии и очень повезло с экскурсией. Невероятные виды,
увлекательные истории и дружелюбная атмосфера от организаторов и
участников экскурсии.
Благодарю и рекомендую!
увлекательные истории и дружелюбная атмосфера от организаторов и
участников экскурсии.
Благодарю и рекомендую!
В
Виктория
14 окт 2025
Были на экскурсии в Кахетии, гид Иракли! Отлично провел экскурсию,
прекрасно провели день! Спасибо за невероятные эмоции и впечатления)
прекрасно провели день! Спасибо за невероятные эмоции и впечатления)
Г
Гульнур
14 окт 2025
Мы ездили в тур по Кахети с гидом Иракли, и это было просто великолепно!
Поездка превзошла все ожидания — красивые виды, уютные винодельни,
вкусное вино и домашняя еда. Иракли — отличный рассказчик,
Поездка превзошла все ожидания — красивые виды, уютные винодельни,
вкусное вино и домашняя еда. Иракли — отличный рассказчик,
М
Мария
13 окт 2025
Мы остались в восторге от экскурсии, 80% зависит от гида, и нам было
очень интересно, смешно, весело и комфортно
Маршрут продуман до мельчайших деталей, мы прекрасно провели время,
посмотрели невероятно красивые места, покушали, выпили и остались в
прекрасных эмоциях
спасибо
очень интересно, смешно, весело и комфортно
Маршрут продуман до мельчайших деталей, мы прекрасно провели время,
посмотрели невероятно красивые места, покушали, выпили и остались в
прекрасных эмоциях
спасибо
М
Маргарита
12 окт 2025
Поездка в Кахетию принесла исключительно положительные эмоции:
потрясающие виды на Алазанскую долину радовали глаз, дегустация вина
прошла на ура, еда была на высоте, а рассказы гида (Марьям) обогатили
новыми знаниями о Грузии и
потрясающие виды на Алазанскую долину радовали глаз, дегустация вина
прошла на ура, еда была на высоте, а рассказы гида (Марьям) обогатили
новыми знаниями о Грузии и
Входит в следующие категории Тбилиси
