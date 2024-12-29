Утром отправимся в Кахетию, чтобы познакомить вас с нашими добрыми друзьями. Сюда стоит приехать, чтобы полюбоваться бесконечными рядами виноградников и старинными монастырями, увидеть панораму Алазанской долины и побывать в Сигнахи — городе любви.

Пообедаем на винном хозяйстве, наслаждаясь кахетинской кухней и местными напитками — саперави, киндзмараули, ркацители будут литься рекой. Виноградную тему продолжим на винном заводе Винный Мосмиери, где продегустируем роскошные марочные вина с редких микрозон Грузии.

Дальше отправимся в поместье Цинандали, побываем в самой большой энотеке Грузии и прогуляемся по парку семьи Чавчавадзе, даже зимой он остаётся живописным и зелёным.

На мастер-классе вы научитесь готовить дедас пури (кахетинский хлеб) и чурчхелу из винограда и орехов. Желающие смогут своими руками приготовить хинкали.