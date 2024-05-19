Туры из Тбилиси в Гудаури

Найдено 9 туров в категории «Гудаури» в Тбилиси, цены от $405, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв в 08:00
2 999 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    19 мая 2024
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
    Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
  • А
    Анна
    10 января 2024
    Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
    Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
  • Р
    Раиса
    8 ноября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
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    Хорошие водители, чистые машины, приятные с высоким знанием гиды, которые весь день рассказывают о Грузии очень много интересных фактов, которые еще больше влюбляют! Директор этой компании всегда на связи и подскажет и поможет и посоветует! Всегда весёлая и на позитиве! Я прямо под впечатлением! Я благодарна всей команде и от всего сердца желаю самого наилучшего, процветания и всегда быть на высоте! Приеду ещё много раз и друзьям посоветую поездку в Грузию именно вас. Вы лучшие ребята! Так держать! Удачи вам и больших достижений! ❤️❤️❤️

  • А
    Алла
    7 октября 2023
    Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
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    разными предложениями на Трипстере, мы выбрали организатора Мераби! Так как в нашей компания были люди с разными интересами и физическими возможностями нам нужен был индивидуальный тур. Мераби терпеливо предлагал разные варианты и корректировал программу, исходя из пожеланий всех участников группы. И вот программа согласована и 23.09.23 мы прилетели в Тбилиси из разных городов и стран, чтобы впервые познакомиться с достопримечательностями этой страны. Для тех, кто хотел, Мераби и компания организовали трансфер из аэропорта до гостиницы. С первого дня и до самого вылета нас сопровождали гид Михаил и один из организаторов тура, Влада. Очень душевные и профессиональные ребята. На протяжении всего путешествия мы чувствовали заинтересованность этих ребят в том, чтобы нам было максимально интересно, комфортно и весело. Мы настолько сдружились, что было грустно расставаться. Бонусом, мы получили от Влады массу красивых фото и видео нашего путешествия. От всей нашей группы хочется выразить огромную благодарность такой прекрасной слаженной команде за их профессионализм, за прекрасно проведенное время и организацию тура! 100% рекомендуем, и думаю, еще вернемся в Грузию!

    В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по ГрузииВ этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гудаури»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
  2. Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
  3. «Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
  4. Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
  5. Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Казбеги
  4. Боржоми
  5. Уплисцихе
  6. Гудаури
  7. Серные бани
  8. Алазанская долина
  9. Крепость Ананури
  10. Арка дружбы
Сколько стоит тур в Тбилиси в июне 2024
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