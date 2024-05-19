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Авторский тур
8 дней
Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
Погулять по Тбилиси, наполниться впечатлениями в Кахетии и насладиться вином на заводе
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$635 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Новогодние каникулы в Грузии: 7 городов, горнолыжный курорт и край виноделия
Погрузиться в праздничную атмосферу улочек, увидеть горный район Казбеги и попробовать «Боржоми»
Начало: Аэропорт Тбилиси, в течение дня
25 дек в 08:00
26 дек в 08:00
615$554 за человека
Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Тбилиси и окрестности: Казбеги, Мцхета и Кахетия
Подняться повыше в горы, увидеть горнолыжный курорт и посетить винодельческий регион Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время сообщит организатор
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
450$405 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
5 дней
Вкуснее не придумаешь: дегустации вина и чачи, лепка хинкали и несколько видов хачапури
Узнать Грузию через её гастрономию, научиться готовить местные блюда и заглянуть в винный погреб
Начало: Тбилиси, в течения дня
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$575 за человека
скидка
10%
Авторский тур
12 дней
Встречаем Новый год в Тбилиси, День судьбы в Мцхете и Рождество в Сванетии
Продегустировать марочные вина, заглянуть в гости к сванской семье и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время встречи зависит от ваших р...
29 дек в 08:00
1400$1 260 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ККонстантин19 мая 2024Рекомендую! А я редко кого рекомендую. С аэропорта забрали, все показали, экскурсовод и водитель 🔥, влюбили в Грузию. 🤝
- ААнна10 января 2024Отдыхали в Грузии с 3 по 9 января с командой Трипстера. Хочу отметить достойную организацию - от трансфера, отеля до логистики экскурсий. Весело, душевно, познавательно! Обязательно приедем еще!
- РРаиса8 ноября 2023Хочу написать в эту компанию профессионалов свой отзыв о замечательном путешествии по Грузии! Была в групповом туре. Огромное удовольствие получила!
- ААлла7 октября 2023В этом году мы с друзьями решили отправиться в долгожданное путешествие по Грузии. Наша группа состояла из 10 человек. Ознакомившись с
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Гудаури»
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- Классический тур в Грузию: контрастная архитектура, горы и многогранность вкусов
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