Примерно в часе езды от столицы ⭐️ находится практически безлюдная область Грузии, где почти нет поселений и привычной для других районов растительности. В отдалении от людской суеты, посреди окружающей суровой красоты, и вероятно, из-за особой энергетики местности, преподобный Давид заложил полторы тысячи лет назад фундамент монастырской обители, ставшей впоследствии важнейшим духовным и культурным центром страны. Зарождение христианства на грузинской земле, история 📖 и легенды религиозного комплекса и необычные природные ландшафты станут главными объектами вашего внимания на этой экскурсии 🧭 к древней обители

Мы встретимся в Тбилиси и отправимся в юго-восточном направлении, к грузино-азербайджанской границе. Единственная деревня, которая вам встретится на пути к монастырю, как будто оправдываясь из-за своего расположения в засушливой местности, называется Удабно (пустыня — по-грузински). По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор ⛰️. После коротких остановок для фотосъемки у соленого озера и или других понравившихся мест, мы прибудем в главный пункт назначения — действующий и по сей день мужской монастырь.

Лавра Святого Давида

Среди множества исторически значимых архитектурных и живописных природных памятников страны Давид-Гареджийский монастырский комплекс по праву занимает особое место. В Средние века он охватывал обширную территорию. Его ответвления — высеченные в скалах храмы, кельи монахов и хозяйственные помещения — находились иногда на значительном удалении друг от друга и были разбросаны на нескольких десятках квадратных километров. На экскурсии я расскажу вам об истоках христианского подвижничества в Грузии, о зарождении обители и легендах, связанных со строительством монастыря.

Трекинг и живописные виды на окрестности

Дальше вас ждет примерно двухчасовой поход на хребет, формально являющийся границей двух стран, прогулка 👣 по противоположному склону и спуск по тропе с другой стороны. Во время похода вы осмотрите высеченные в скале помещения древнего монастыря Тетри Удабно с фрагментарно сохранившейся настенной росписью — интересными образцами грузинской средневековой монументальной живописи. А также окинете взглядом открывающиеся сверху виды на равнины соседнего Азербайджана.

Пещерный монастырь Натлисмцемели

Завершить экскурсию ⛳ можно посещением еще одного пещерного монастыря, названного в честь Иоанна Крестителя. Обитель является частью Давидо-Гареджийского комплекса и располагается в не менее живописном месте. Однако сюда редко добираются путешественники и паломники из-за некоторого удаления от проторенных троп.