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Давид-Гареджи

5
1 отзыв
Ирина Т.
Ирина Т. – Гид из Тбилиси
Комплекс Давид-Гареджи — достопримечательность 🏛️ Грузии №1.

Вы будете в восторге 🔥 от экскурсии 🧭, если вам интересны скальные храмы и природные красоты.

Пейзажи в окрестностях Давид-Гареджи зимой напоминают лунные, а летом холмы украшает буйная, цветущая зелень.

Главный бонус этого места — изумительные кадры, которые вы сделаете.

Также вы пройдёте по границе с Азербайджаном и полюбуетесь двумя странами сразу.

На пути к Лавре Давида и храму Тетри-Удабно, где вы побываете, вас ждёт солёное озеро.
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  • 👥Групповая
  • 🏛История и архитектура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • $49 за человека

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Давид-Гареджи
Давид-Гареджи

Что вы увидите

  • Монастырский комплекс Давид-Гареджи
Примерно в часе езды от столицы ⭐️ находится практически безлюдная область Грузии, где почти нет поселений и привычной для других районов растительности. В отдалении от людской суеты, посреди окружающей суровой красоты, и вероятно, из-за особой энергетики местности, преподобный Давид заложил полторы тысячи лет назад фундамент монастырской обители, ставшей впоследствии важнейшим духовным и культурным центром страны. Зарождение христианства на грузинской земле, история 📖 и легенды религиозного комплекса и необычные природные ландшафты станут главными объектами вашего внимания на этой экскурсии 🧭 к древней обители
Мы встретимся в Тбилиси и отправимся в юго-восточном направлении, к грузино-азербайджанской границе. Единственная деревня, которая вам встретится на пути к монастырю, как будто оправдываясь из-за своего расположения в засушливой местности, называется Удабно (пустыня — по-грузински). По пути вы рассмотрите природный ландшафт окрестности — безводную степь, меняющую окрас в зависимости от сезона, гряды холмов причудливого «дизайна» и просматриваемые вдалеке очертания Кавказских гор ⛰️. После коротких остановок для фотосъемки у соленого озера и или других понравившихся мест, мы прибудем в главный пункт назначения — действующий и по сей день мужской монастырь.
Лавра Святого Давида
Среди множества исторически значимых архитектурных и живописных природных памятников страны Давид-Гареджийский монастырский комплекс по праву занимает особое место. В Средние века он охватывал обширную территорию. Его ответвления — высеченные в скалах храмы, кельи монахов и хозяйственные помещения — находились иногда на значительном удалении друг от друга и были разбросаны на нескольких десятках квадратных километров. На экскурсии я расскажу вам об истоках христианского подвижничества в Грузии, о зарождении обители и легендах, связанных со строительством монастыря.
Трекинг и живописные виды на окрестности
Дальше вас ждет примерно двухчасовой поход на хребет, формально являющийся границей двух стран, прогулка 👣 по противоположному склону и спуск по тропе с другой стороны. Во время похода вы осмотрите высеченные в скале помещения древнего монастыря Тетри Удабно с фрагментарно сохранившейся настенной росписью — интересными образцами грузинской средневековой монументальной живописи. А также окинете взглядом открывающиеся сверху виды на равнины соседнего Азербайджана.
Пещерный монастырь Натлисмцемели
Завершить экскурсию ⛳ можно посещением еще одного пещерного монастыря, названного в честь Иоанна Крестителя. Обитель является частью Давидо-Гареджийского комплекса и располагается в не менее живописном месте. Однако сюда редко добираются путешественники и паломники из-за некоторого удаления от проторенных троп.
Что входит
  • комфортабельный транспорт
  • услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • входные билеты в музей.
Начало и место завершения
🚩 Тбилиси, улица абано№15
Давид-Гареджи
Давид-Гареджи
Давид-Гареджи
Давид-Гареджи

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ирина Т.
Ирина Т.
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1 отзыв оставили туристы

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