Мои заказы

Необычные туры по Тбилиси

Найдено 3 тура в категории «Необычные» в Тбилиси, цены от $308, скидки до 30%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Джип-тур в загадочный регион Хевсурети
Джиппинг
2 дня
3 отзыва
Джип-тур в загадочный регион Хевсурети
Начало: Возле станции Метро Авлабар
Расписание: 9:30
Завтра в 09:30
1 окт в 09:30
$850 за всё до 6 чел.
Сокровища Тушети: уникальное трехдневное приключение
2 дня 18 часов
-
30%
2 отзыва
Сокровища Тушети: уникальное трехдневное приключение
Начало: Парковка на Площади Европы, Тбилиси
Завтра в 07:00
7 окт в 07:00
$308$440 за человека
Новый Год в Грузии - Праздник с новогодними мастер-классами
7 дней
Новый Год в Грузии - Праздник с новогодними мастер-классами
Начало: Площадь Свободы, Ул. Пушкина 1
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
1 окт в 09:00
$2078 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Необычные»

Самые популярные туры этой рубрики в Тбилиси
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Джип-тур в загадочный регион Хевсурети
  2. Сокровища Тушети: уникальное трехдневное приключение
  3. Новый Год в Грузии - Праздник с новогодними мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Тбилиси
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кахетия
  2. Сигнахи
  3. Боржоми
  4. Монастырь Джвари
  5. Уплисцихе
  6. Казбеги
  7. Алазанская долина
  8. Крепость Нарикала
  9. Монастырь Бодбе
  10. Крепость Ананури
Сколько стоит тур в Тбилиси в сентябре 2025
Сейчас в Тбилиси в категории "Необычные" можно забронировать 3 тура от 308 до 2078 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Тбилиси на 2025 год по теме «Необычные», 5 ⭐ отзывов, цены от $308. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь