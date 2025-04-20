Из Тбилиси в Батуми: 4 древних города, грузинская кухня и морской бриз
Вкусно завтракать и ужинать, посещать святыни Мцхеты и Кутаиси, говорить о Прометее и винах
Начало: Тбилиси, точное место и время по договорённости
«Включены завтраки и ужины, остальное питание оплачивается отдельно»
20 апр в 10:00
21 апр в 08:00
56 000 ₽ за человека
-
70%
Генацвале, угощайся вином и хинкали! Индивидуальный тур для гурманов в формате «всё включено»
Лепить и есть хачапури, завтракать с киндзмараули, слушать тосты и смотреть танцы
Начало: Аэропорт Тбилиси, точное время - по договорённости
«Начнём утро с завтрака и бокала киндзмараули»
Завтра в 08:00
19 апр в 08:00
$1050
$3500 за человека
Своей компанией по Грузии: Мцхета и Кахетия, Боржоми и Тбилиси и пещерные города Уплисцихе и Вардзиа
Попробовать завтрак по-кахетински и местные вина, заглянуть в древние храмы и исследовать столицу
Начало: Тбилиси, аэропорт, точное время по договорённости
«В стоимость включены завтраки, в том числе завтрак по-кахетински, и дегустации шоти, домашнего сыра, мацони, традиционной чачи и вина»
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
€570 за человека
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