Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор

Побывать в нынешней и бывшей столицах, узнать историю древних монастырей и заглянуть на винодельню
Услышать старинные легенды, погрузиться в грузинский колорит и посетить топовые локации — всё это можно успеть за 3 дня.

Знакомство с этой гостеприимной страной мы начнём с её сердца — Тбилиси,
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а затем узнаем, где была столица раньше.

Увидим, где и какими красотами вдохновлялся Лермонтов при создании поэмы «Мцыри», и пройдёмся по местам съёмок советской комедии «Мимино».

Поднимемся ближе к облакам по Военно-Грузинской дороге и сможем попробовать лучшие вина Алазанской долины.

Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Гамарджоба, Грузия: автотур по краю храмов, вина и гор
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Две столицы - Тбилиси и Мцхета

Встретимся в Тбилиси и окунёмся в эстетику грузинской столицы. Прогуляемся по старому центру и заглянем во все знаковые локации.

Мы пройдёмся по площади Свободы и скверу Пушкина, остановимся у причудливой башни Габриадзе и серных бань, перейдём реку Куру по футуристичному мосту Мира. Узнаем историю православных храмов Сиони и Анчисхати и поднимемся по канатной дороге к средневековой крепости Нарикала.

Затем отправимся в старую столицу и духовный центр, так называемый «второй Иерусалим» — Мцхету. Погуляем по мощёным улочкам, сделаем фото на фоне рыжеватых черепичных крыш, посетим самый почитаемый в стране главный кафедральный храм Светицховели.

Поднимемся на самую высокую точку Мцхеты — гору у слияния Арагви и Куры. Удивимся необычному соединению двух рек разного цвета и вспомним из школьной программы, что здесь Михаил Лермонтов нашёл вдохновение на создание романтической поэмы «Мцыри».

Здесь же полюбуемся монастырём 6-го века Джвари, входящим в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Под вечер заедем в средневековый Шио-Мгвимский монастырь в ущелье.

Две столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и МцхетаДве столицы - Тбилиси и Мцхета
2 день

Поездка в Кахетию

Сегодняшний день будет окутан пьянящей атмосферой винного края — Кахетии. На родину «Саперави» и «Киндзмараули» мы поедем по живописному перевалу Гомбори. Посетим столицу региона Телави, узнаем, где снимали «Мимино» и увидим тысячелетнее дерево.

Побываем в горном монастыре Некреси, откуда открывается головокружительная панорама Алазанской долины. Сделаем паузу, желающие смогут неспешно продегустировать вина на заводе, а после отправимся в уютный Сигнахи и узнаем, почему его называют городом любви.

Поездка в КахетиюПоездка в КахетиюПоездка в КахетиюПоездка в КахетиюПоездка в КахетиюПоездка в КахетиюПоездка в Кахетию
3 день

Военно-Грузинская дорога

Завершающий день тура посвятим путешествию по окружённой заснеженными вершинами Кавказа Военно-Грузинской дороге. Насладимся природой и величием гор, заедем на источник минеральной воды и смотровую площадку у захватывающего дух Млетского спуска. На нашем пути встретятся Жинвальское водохранилище, арка Дружбы, средневековая крепость Ананури и монастырь Святой Троицы с потрясающим видом на Казбеги и Степанцминду.

Военно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорогаВоенно-Грузинская дорога

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$159
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Канатная дорога
  • Дегустация вина
Что не входит в цену
  • Проезд до Тбилиси и обратно
  • Проживание - 70 $ в сутки за 2-местный номер с завтраком
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, 09:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Тбилиси, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Тбилиси

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеМцхетаВыездныеКахетияПопулярные местаСигнахиВоенно-Грузинская дорогаВсе туры3-дневные турыАлазанская долинаПрирода и пейзажиСерные баниМост мираАрка дружбыГорыСвятые местаСоборы и храмыМонастыри, церкви, храмыВинодельни

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