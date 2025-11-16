В Мцхете прикоснётесь к святыням Джвари и
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка (если она не включена в стоимость тура).
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Небольшая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Транспорт. Mercedes Sprinter.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Уровень сложности. Тур подходит для большинства путешественников, но людям с ограниченной подвижностью или небольшим опытом в пеших прогулках стоит заранее уточнить, какие места потребуют дополнительных усилий (обсудим индивидуально).
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Прибытие в Тбилиси и вечерняя прогулка по городу
После прибытия в столицу Грузии вас встретит наш водитель и доставит в отель (трансфер за доплату). Вечером отправимся на пешеходную экскурсию по старой части Тбилиси. Прогуляемся по атмосферным узким улочкам, хранящим историю. Посетим древнюю крепость Нарикала, откуда открывается впечатляющая панорама города.
Пройдём по знаменитому мосту Мира — символу единения прошлого и будущего, а также заглянем в Кафедральный собор Святой Троицы — один из крупнейших храмов Грузии. Завершим день в традиционном ресторане, где вы попробуете блюда национальной кухни (за доплату).
Историческая Грузия: Мцхета, Джвари, Уплисцихе и Гори
Сегодня вас ждёт путешествие по знаковым историческим местам страны. Первой остановкой станет древняя столица Мцхета, где мы посетим монастырь Джвари 6 века, возвышающийся на холме у слияния рек Куры и Арагви. Также побываем в соборе Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.
Затем направимся в уникальный пещерный город Уплисцихе, возраст которого насчитывает несколько тысяч лет. Завершим день в Гори, где посетим музей Иосифа Сталина, после чего вернёмся в Тбилиси.
Винная Кахетия: монастыри, Сигнахи и дегустация
Утром отправимся в Кахетию, сердце грузинского виноделия. В программе — участие в мастер-классе по выпечке традиционного грузинского хлеба, а затем — посещение монастыря Бодбе, где покоится Святая Нино.
Прогуляемся по Сигнахи, который называют «городом любви», и побываем у Великой грузинской стены, второй по длине в Европе после китайской, откуда открывается панорама Алазанской долины и Главного Кавказского хребта.
Во второй половине дня мы заглянем в семейный винный погреб, чтобы продегустировать лучшие кахетинские вина, чачу и коньяк. Обратная дорога пройдёт через живописный Гомборский перевал с захватывающими видами на Кавказские горы.
День отдыха в Тбилиси
Этот день мы оставим свободным, чтобы вы могли самостоятельно познакомиться с городом. Вы сможете неспешно прогуляться по Тбилиси, заглянуть на местные рынки, посетить музеи или провести время в знаменитых серных банях. Также можно отправиться за покупками или расслабиться в спа (за доплату).
Военно-Грузинская дорога, Казбеги и гергетская церковь, прогулка к водопаду
Сегодня отправимся в путешествие по одному из самых живописных маршрутов Грузии — Военно-Грузинской дороге. Остановимся у крепости Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. После проедем через Пасанаури, знаменитый слиянием 2 рек — Чёрной и Белой Арагви — и доберёмся до курорта Гудаури, где на высоте 2384 м над уровнем моря находится арка Дружбы народов с потрясающим видом на ущелье.
Отсюда на внедорожниках мы поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети, который возвышается на фоне величественного Казбека (подъём за доплату). В завершение дня прогуляемся к водопаду и насладимся горными пейзажами и тишиной. Затем вернёмся в Тбилиси.
Свободное время, прощальный ужин, отъезд
Заключительный день тура можно провести в расслабленном темпе: прогуляться по Тбилиси, заглянуть на рынки, чтобы купить сувениры, вино или традиционные грузинские специи. Завершим путешествие прощальным ужином в национальном ресторане, где вас ждут аутентичные блюда, живая музыка и зажигательные грузинские танцы.
После ужина организуем трансфер в аэропорт (за доплату).
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€390
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы на весь период тура
- Услуги русско-англоязычного квалифицированного гида
- Все экскурсии по маршруту, включая посещение исторических объектов, музеев и природных достопримечательностей
- Винные дегустации в Кахетии (входные билеты на винодельни включены)
- Мастер-классы по приготовлению грузинского хлеба
- Программа дегустации вин, чачи и коньяка в Кахетии
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
- Обеды и ужины. Ориентировочная стоимость обеда - 30-40 лари/чел, ужин в ресторане - от 40 лари в зависимости от заведения
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт ~$60
- Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
- Входные билеты в музеи и исторические памятники (включая музей Сталина в Гори, входной билет в Уплисцихе) ~50 лари (по желанию)
- Подъём в гергетский храм Святой Троицы на внедорожнике ~20-30 лари/чел
- Дополнительные экскурсии
- Поездка на рынок
- Поход в серные бани