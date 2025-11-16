Светицховели, а в пещерном городе Уплисцихе почувствуете дух тысячелетней истории. Кахетия порадует захватывающими пейзажами Алазанской долины, прогулками по уютному Сигнахи и дегустацией ароматных грузинских вин в семейном погребе. Также вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге: лазурное Жинвальское водохранилище, древняя крепость Ананури, величественный Казбек и возможность подняться к храму в Гергети, парящему среди облаков. А в столице мы предусмотрели 1 свободный день, чтобы вы смогли самостоятельно познакомиться с её атмосферными уголками.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

1. Документы:

• Паспорт или удостоверение личности.

• Страховка (если она не включена в стоимость тура).

• Копия визы (если необходимо).

• Билеты (авиа или другие транспортные документы).

2. Одежда:

• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).

• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).

• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.

• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.

• Солнцезащитные очки.

• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.

3. Личные вещи:

• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.

• Солнцезащитный крем.

• Личные медикаменты (если требуется).

• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.

• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).

• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).

4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:

• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).

• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.

5. Финансы:

• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).

• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).

• Небольшая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала.