Индивидуальный тур по Грузии: горные пейзажи, вино и мастер-класс

Научиться выпекать традиционный хлеб, продегустировать чачу и погулять по столице
Приглашаем в путешествие по главным местам страны! Вы пройдётесь по древним улочкам Тбилиси, увидите монументальную крепость Нарикала и сверкающий в вечерних огнях мост Мира.

В Мцхете прикоснётесь к святыням Джвари и
Светицховели, а в пещерном городе Уплисцихе почувствуете дух тысячелетней истории.

Кахетия порадует захватывающими пейзажами Алазанской долины, прогулками по уютному Сигнахи и дегустацией ароматных грузинских вин в семейном погребе.

Также вас ждёт поездка по Военно-Грузинской дороге: лазурное Жинвальское водохранилище, древняя крепость Ананури, величественный Казбек и возможность подняться к храму в Гергети, парящему среди облаков.

А в столице мы предусмотрели 1 свободный день, чтобы вы смогли самостоятельно познакомиться с её атмосферными уголками.

Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
1. Документы:
• Паспорт или удостоверение личности.
• Страховка (если она не включена в стоимость тура).
• Копия визы (если необходимо).
• Билеты (авиа или другие транспортные документы).
2. Одежда:
• Удобная и комфортная обувь для прогулок (для прогулок по старому городу, экскурсий и природных объектов).
• Легкая одежда для теплой погоды и теплая одежда для горных регионов (особенно в зимнее время или на высоте, например, в Гудаури).
• Дождевик или зонтик, так как погода может быть переменной.
• Шляпа/кепка для защиты от солнца в летние месяцы.
• Солнцезащитные очки.
• В горах температура может изменяться, поэтому стоит взять с собой одежду для разной погоды.
3. Личные вещи:
• Фотокамера или смартфон для съемки достопримечательностей и природы.
• Солнцезащитный крем.
• Личные медикаменты (если требуется).
• Бутылка воды, особенно для экскурсий в горах.
• Средства от комаров (если планируется пребывание в природных или лесных зонах).
• Рюкзак или сумка для личных вещей на день (удобно для экскурсий).
4. Дополнительные предметы для активных мероприятий:
• Одежда для активных видов отдыха (например, для рафтинга или конных прогулок — спортивная одежда и обувь).
• Для рафтинга: водонепроницаемые сумки или чехлы для ценностей.
5. Финансы:
• Лари (местная валюта) для оплаты местных расходов (например, сувениров, еды, входных билетов).
• Кредитные карты (многие магазины и рестораны принимают карты, но в некоторых удаленных местах могут быть проблемы с их использованием).
• Небольшая сумма для чаевых — чаевые для водителей, гидов и персонала.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.

Транспорт. Mercedes Sprinter.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Уровень сложности. Тур подходит для большинства путешественников, но людям с ограниченной подвижностью или небольшим опытом в пеших прогулках стоит заранее уточнить, какие места потребуют дополнительных усилий (обсудим индивидуально).

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Тбилиси и вечерняя прогулка по городу

После прибытия в столицу Грузии вас встретит наш водитель и доставит в отель (трансфер за доплату). Вечером отправимся на пешеходную экскурсию по старой части Тбилиси. Прогуляемся по атмосферным узким улочкам, хранящим историю. Посетим древнюю крепость Нарикала, откуда открывается впечатляющая панорама города.

Пройдём по знаменитому мосту Мира — символу единения прошлого и будущего, а также заглянем в Кафедральный собор Святой Троицы — один из крупнейших храмов Грузии. Завершим день в традиционном ресторане, где вы попробуете блюда национальной кухни (за доплату).

Прибытие в Тбилиси и вечерняя прогулка по городу
2 день

Историческая Грузия: Мцхета, Джвари, Уплисцихе и Гори

Сегодня вас ждёт путешествие по знаковым историческим местам страны. Первой остановкой станет древняя столица Мцхета, где мы посетим монастырь Джвари 6 века, возвышающийся на холме у слияния рек Куры и Арагви. Также побываем в соборе Светицховели, где, по преданию, хранится хитон Иисуса Христа.

Затем направимся в уникальный пещерный город Уплисцихе, возраст которого насчитывает несколько тысяч лет. Завершим день в Гори, где посетим музей Иосифа Сталина, после чего вернёмся в Тбилиси.

Историческая Грузия: Мцхета, Джвари, Уплисцихе и Гори
3 день

Винная Кахетия: монастыри, Сигнахи и дегустация

Утром отправимся в Кахетию, сердце грузинского виноделия. В программе — участие в мастер-классе по выпечке традиционного грузинского хлеба, а затем — посещение монастыря Бодбе, где покоится Святая Нино.

Прогуляемся по Сигнахи, который называют «городом любви», и побываем у Великой грузинской стены, второй по длине в Европе после китайской, откуда открывается панорама Алазанской долины и Главного Кавказского хребта.

Во второй половине дня мы заглянем в семейный винный погреб, чтобы продегустировать лучшие кахетинские вина, чачу и коньяк. Обратная дорога пройдёт через живописный Гомборский перевал с захватывающими видами на Кавказские горы.

Винная Кахетия: монастыри, Сигнахи и дегустация
4 день

День отдыха в Тбилиси

Этот день мы оставим свободным, чтобы вы могли самостоятельно познакомиться с городом. Вы сможете неспешно прогуляться по Тбилиси, заглянуть на местные рынки, посетить музеи или провести время в знаменитых серных банях. Также можно отправиться за покупками или расслабиться в спа (за доплату).

День отдыха в Тбилиси
5 день

Военно-Грузинская дорога, Казбеги и гергетская церковь, прогулка к водопаду

Сегодня отправимся в путешествие по одному из самых живописных маршрутов Грузии — Военно-Грузинской дороге. Остановимся у крепости Ананури, расположенной на берегу лазурного Жинвальского водохранилища. После проедем через Пасанаури, знаменитый слиянием 2 рек — Чёрной и Белой Арагви — и доберёмся до курорта Гудаури, где на высоте 2384 м над уровнем моря находится арка Дружбы народов с потрясающим видом на ущелье.

Отсюда на внедорожниках мы поднимемся к храму Святой Троицы в Гергети, который возвышается на фоне величественного Казбека (подъём за доплату). В завершение дня прогуляемся к водопаду и насладимся горными пейзажами и тишиной. Затем вернёмся в Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога, Казбеги и гергетская церковь, прогулка к водопаду
6 день

Свободное время, прощальный ужин, отъезд

Заключительный день тура можно провести в расслабленном темпе: прогуляться по Тбилиси, заглянуть на рынки, чтобы купить сувениры, вино или традиционные грузинские специи. Завершим путешествие прощальным ужином в национальном ресторане, где вас ждут аутентичные блюда, живая музыка и зажигательные грузинские танцы.

После ужина организуем трансфер в аэропорт (за доплату).

Свободное время, прощальный ужин, отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы на весь период тура
  • Услуги русско-англоязычного квалифицированного гида
  • Все экскурсии по маршруту, включая посещение исторических объектов, музеев и природных достопримечательностей
  • Винные дегустации в Кахетии (входные билеты на винодельни включены)
  • Мастер-классы по приготовлению грузинского хлеба
  • Программа дегустации вин, чачи и коньяка в Кахетии
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Тбилиси и обратно
  • Обеды и ужины. Ориентировочная стоимость обеда - 30-40 лари/чел, ужин в ресторане - от 40 лари в зависимости от заведения
  • Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт ~$60
  • Трансфер из/до Владикавказа - от 5000 ₽
  • Входные билеты в музеи и исторические памятники (включая музей Сталина в Гори, входной билет в Уплисцихе) ~50 лари (по желанию)
  • Подъём в гергетский храм Святой Троицы на внедорожнике ~20-30 лари/чел
  • Дополнительные экскурсии
  • Поездка на рынок
  • Поход в серные бани
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное время и место - по договорённости
Завершение: Тбилиси, место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Моника
Моника — Организатор в Тбилиси
Провела экскурсии для 144 туристов
Дорогие гости! Меня зовут Моника, я окончила РЭУ им. Плеханова по направлению «Туризм». В первую очередь, я безумно рада тому, что вы решили посетить мою родину. На моей команде большая ответственность, ведь Грузия для вас начнётся с нас! Мы сделаем всё, чтобы вы почувствовали себя как дома и захотели вернуться снова!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Тбилиси

