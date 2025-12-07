Встретимся в Тбилиси и поедем в Кутаиси — один из древнейших городов Грузии. Сегодня нашей целью будут древние святыни.

Вы познакомитесь с историей храма Баграта, богато украшенного резьбой и мозаиками. Полюбуетесь головокружительными видами гор и лесов у Гелатского монастыря. А также посетите монастырь Моцамета, расположенный в не менее живописном уголке на изгибе реки. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.