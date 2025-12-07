Индивидуальный тур по святыням Кутаиси, Мартвильскому каньону и пещере Прометея
Полюбоваться храмами Имеретии, найти следы первобытных людей и послушать легенды о древнем титане
Отправляемся в короткое, но насыщенное локациями и впечатлениями путешествие по древней Имеретии.
Здесь сохранилось богатое религиозное наследие: мы посетим восстановленный из руин храм Баграта, а также многовековые монастыри Гелати и Моцамета.
места славятся и удивительной красоты пейзажами: тут рассыпаны каньоны с реликтовыми лесами и пещеры с подземными озёрами, сталактитами и сталагмитами.
Мы полюбуемся самыми живописными уголками, поищем следы первобытных людей и узнаем, как с регионом связан древнегреческий титан Прометей.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Программа тура по дням
1 день
Многовековые святыни
Встретимся в Тбилиси и поедем в Кутаиси — один из древнейших городов Грузии. Сегодня нашей целью будут древние святыни.
Вы познакомитесь с историей храма Баграта, богато украшенного резьбой и мозаиками. Полюбуетесь головокружительными видами гор и лесов у Гелатского монастыря. А также посетите монастырь Моцамета, расположенный в не менее живописном уголке на изгибе реки. Вечером разместимся в отеле и отдохнём.
2 день
Природные красоты
Этот день посвятим удивительным ландшафтам. Спустимся в пещеру Кумистави с подземными озёрами, рекой, сталактитами и сталагмитами. Вы узнаете, как с этим местом связан древнегреческий титан Прометей.
Затем отправимся в Мартвильский каньон, где сохранились следы первобытных людей. Погуляем по каньонам Окаце и Балда, которые поражают чарующими пейзажами. По завершении экскурсии вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€228
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все трансферы по программе
Сопровождение русскоговорящим гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Проезд в Тбилиси и обратно
Трансферы от/до аэропорта
Обеды и ужины
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тбилиси, точное место и время - по договорённости
Завершение: Тбилиси, место по договорённости, вечер (в зависимости от окончания экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рита — ваша команда гидов в Тбилиси
Провели экскурсии для 455 туристов
Привет! Меня зовут Рита. Я гид, который знает, чем зацепить гостей! За 7 лет работы и более чем 1000 проведённых экскурсий я поняла, что наши путешественники ценят в турах больше
всего. Я составила и проработала маршруты и программу, исходя из ваших предпочтений и советов! Работаю с друзьями, которые знают Грузию так же хорошо, как свои 5 пальцев. Наша связь с этой удивительной страной позволит вам раскрыть её настоящую сущность! Присоединяйтесь и откройте для себя Грузию по-новому!