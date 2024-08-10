Увидим популярную и нетуристическую Грузию в компании единомышленников и новых друзей.Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.Вы узнаете секреты приготовления вина, продегустируете

сыры на семейной ферме, попробуете боржоми из источника и научитесь готовить хинкали. Посетите высокогорный район Казбеги и виноградную Кахетию. Побываете в романтичном городке, где работает круглосуточный ЗАГС, и погрузитесь в атмосферу Тбилиси.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт

Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.