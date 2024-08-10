Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.
Вы узнаете секреты приготовления вина, продегустируете
Описание тура
Организационные детали
Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт
Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.
Программа тура по дням
Атмосфера Тбилиси
Встречаемся в Тбилиси, заселяемся в уютные апартаменты и отправляемся изучать местную кухню. Далее прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру и погрузимся в атмосферу Тбилиси.
Вечером соберёмся вместе в общей зоне отеля или в кафе города и познакомимся.
Монастырь на горе, пещерный город и Боржоми
После завтрака отправляемся к монастырю Джвари, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим впечатляющие панорамные виды и место слияния двух рек.
Едем дальше — в пещерный город Уплисцихе, образованный до нашей эры. Прогуляемся по лабиринтам и полюбуемся фасадами скальных сооружений.
Следующая остановка — Боржоми. Здесь посетим парк и попробуем из источника знаменитую на весь мир минеральную воду. Найдём изящный дом Мирза-Риза-хана (Фирузы) и рассмотрим архитектурное чудо. Поднимемся по канатной дороге на вершину, где проводим день с панорамными видами ущелья.
Горная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм Гергети
Сегодня проедем по захватывающей дух Военно-Грузинской дороге. Посетим крепость Ананури, откуда открывается вид на реку Арагви. Важнейшая историческая локация включает в себя 2 церкви и оборонительные сооружения 16-18 веков. Вы узнаете о феодальном прошлом страны и полюбуетесь Жинвальским водохранилищем.
На обед нас ждут на мастер-классе по лепке знаменитого грузинского блюда — хинкали. В Пасанаури нам расскажут и покажут секреты приготовления. А затем попробуем результат.
Едем дальше в Степанцминду — курортную горную местность Грузии. По дороге будем останавливаться на смотровых, а закат проводим у церкви Гергети. Троицкий храм 14 века является одним из самых почитаемых в стране, возвышается на высоте более 2000 метров среди вершин и скал. Здесь открывается потрясающий вид на Казбек.
На ночь остановимся в посёлке Степанцминда.
Природные богатства горного района Казбеги
Проснёмся среди гор, позавтракаем и отправимся рассматривать гигантские скульптуры в галерее грузинского художника Мераба Фиранишвили.
Самые впечатляющие виды скрываются в труднодоступных локациях. Так и здесь — поэтому совершим треккинг по долине Трусо и заполним память телефонов и камер эффектными кадрами и панорамами. По пути встретим древние башни, заброшенные деревни и минеральные источники. Насладимся днём на природе, который подарит нам перезагрузку и классные фотографии для соцсетей.
После треккинга заедем на смотровую к арке Дружбы народов. Ещё раз восхитимся живописным районом Казбеги и совсем скоро окажемся на территории Кахетии. Переночуем в Телави.
Винная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный Сигнахи
Сегодня объявляется гастрономический день!
Посетим семейную ферму по производству сыров. Здесь изготавливают более 200 сортов от традиционных до инновационных с добавлением трав и специй. Продегустируем несколько видов.
По дороге к следующей локации остановимся у монастыря Некреси, возвышающегося над Алазанской долиной. Увидим старейшую церковь Грузии. Посетим винную пещеру Кварели, где узнаем о традиционных методах изготовления любимого многими напитка. Попробуем местные вина.
На закате прогуляемся по Сигнахи, который часто называют городом любви. Для желающих работает круглосуточный ЗАГС, а архитектура города станет романтичным фоном для фото.
Арт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь Тбилиси
Настало время получше узнать столицу Грузии. После завтрака выезжаем в Тбилиси.
Посетим Свято-Троицкий собор (Самеба), прогуляемся по парку «Рике», увидим культовый пешеходный мост, дойдём до крепости Нарикала, откуда откроется потрясающий вид на город. Отправимся наслаждаться зеленью и свежестью водопада в Тбилисский ботанический сад. Пройдёмся по главной улице — проспекту Руставели. Зайдём на рынок, где можно купить антикварные изделия, и в арт-квартал, который объединяет местных художников, дизайнеров и предпринимателей и создаёт творческую атмосферу.
Желающие вечером смогут исследовать ночную жизнь Тбилиси, посетить модные бары и увидеть город с подсветкой.
Отъезд
После завтрака выезжаем из апартаментов и отправляемся в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|73 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все переезды по программе
- Трансфер от/до аэропорта
- Оплата парковок
- Посещение всех локаций по программе и входные билеты
- Дегустации вина и сыра на ферме
- Мастер-класс по приготовлению хинкали
- Помощь с поиском билетов и по любым вопросам во время тура
- Сопровождение организатором
- Фотографии от тимлида
Что не входит в цену
- Билеты до Тбилиси и обратно (возможен более дешёвый вариант через Владикавказ)
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение - стоимость по запросу
- Путешествие проводится в группе от 3 человек.
Была в Грузии в третий раз, но с такой интересной стороны увидела страну впервые! Это незабываемое удовольствие!