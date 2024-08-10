Мои заказы

Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе

Проехать 1000 км от Тбилиси до Кахетии, продегустировать вина и научиться готовить хинкали
Увидим популярную и нетуристическую Грузию в компании единомышленников и новых друзей.

Соединим в поездке посещение священных мест, природных и модных локаций и погружение в грузинскую гастрономию.

Вы узнаете секреты приготовления вина, продегустируете
сыры на семейной ферме, попробуете боржоми из источника и научитесь готовить хинкали. Посетите высокогорный район Казбеги и виноградную Кахетию.

Побываете в романтичном городке, где работает круглосуточный ЗАГС, и погрузитесь в атмосферу Тбилиси.

5
1 отзыв
Молодёжный роуд-трип по Грузии в мини-группе
Ближайшие даты:
31
мая
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Мы стремимся собрать в путешествии близких по духу людей. Данный тур – молодёжный, 18-38 лет. Рамки позволяют заводить новых друзей, таких же авантюристов с общими интересами. Зачастую после трипов участники продолжают путешествовать вместе. Однако, по нашему опыту, цифра в паспорте ничего не значит. Если вы бодры и веселы, смело присоединяйтесь! Детей лучше оставить дома. Такой тип путешествия им просто не подойдёт

Для въезда в Грузию виза не нужна, только заполненная форма. Форму пришлём после покупки билетов. Если у вас нет банковской карты, работающей заграницей, мы оплатим ваши дополнительные траты. Рассчитаемся в конце трипа.

Программа тура по дням

1 день

Атмосфера Тбилиси

Встречаемся в Тбилиси, заселяемся в уютные апартаменты и отправляемся изучать местную кухню. Далее прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру и погрузимся в атмосферу Тбилиси.

Вечером соберёмся вместе в общей зоне отеля или в кафе города и познакомимся.

Атмосфера ТбилисиАтмосфера ТбилисиАтмосфера ТбилисиАтмосфера Тбилиси
2 день

Монастырь на горе, пещерный город и Боржоми

После завтрака отправляемся к монастырю Джвари, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Увидим впечатляющие панорамные виды и место слияния двух рек.

Едем дальше — в пещерный город Уплисцихе, образованный до нашей эры. Прогуляемся по лабиринтам и полюбуемся фасадами скальных сооружений.

Следующая остановка — Боржоми. Здесь посетим парк и попробуем из источника знаменитую на весь мир минеральную воду. Найдём изящный дом Мирза-Риза-хана (Фирузы) и рассмотрим архитектурное чудо. Поднимемся по канатной дороге на вершину, где проводим день с панорамными видами ущелья.

Монастырь на горе, пещерный город и БоржомиМонастырь на горе, пещерный город и БоржомиМонастырь на горе, пещерный город и БоржомиМонастырь на горе, пещерный город и Боржоми
3 день

Горная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм Гергети

Сегодня проедем по захватывающей дух Военно-Грузинской дороге. Посетим крепость Ананури, откуда открывается вид на реку Арагви. Важнейшая историческая локация включает в себя 2 церкви и оборонительные сооружения 16-18 веков. Вы узнаете о феодальном прошлом страны и полюбуетесь Жинвальским водохранилищем.

На обед нас ждут на мастер-классе по лепке знаменитого грузинского блюда — хинкали. В Пасанаури нам расскажут и покажут секреты приготовления. А затем попробуем результат.

Едем дальше в Степанцминду — курортную горную местность Грузии. По дороге будем останавливаться на смотровых, а закат проводим у церкви Гергети. Троицкий храм 14 века является одним из самых почитаемых в стране, возвышается на высоте более 2000 метров среди вершин и скал. Здесь открывается потрясающий вид на Казбек.

На ночь остановимся в посёлке Степанцминда.

Горная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм ГергетиГорная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм ГергетиГорная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм ГергетиГорная Грузия, кулинарный мастер-класс и храм Гергети
4 день

Природные богатства горного района Казбеги

Проснёмся среди гор, позавтракаем и отправимся рассматривать гигантские скульптуры в галерее грузинского художника Мераба Фиранишвили.

Самые впечатляющие виды скрываются в труднодоступных локациях. Так и здесь — поэтому совершим треккинг по долине Трусо и заполним память телефонов и камер эффектными кадрами и панорамами. По пути встретим древние башни, заброшенные деревни и минеральные источники. Насладимся днём на природе, который подарит нам перезагрузку и классные фотографии для соцсетей.

После треккинга заедем на смотровую к арке Дружбы народов. Ещё раз восхитимся живописным районом Казбеги и совсем скоро окажемся на территории Кахетии. Переночуем в Телави.

Природные богатства горного района КазбегиПриродные богатства горного района КазбегиПриродные богатства горного района КазбегиПриродные богатства горного района Казбеги
5 день

Винная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный Сигнахи

Сегодня объявляется гастрономический день!

Посетим семейную ферму по производству сыров. Здесь изготавливают более 200 сортов от традиционных до инновационных с добавлением трав и специй. Продегустируем несколько видов.

По дороге к следующей локации остановимся у монастыря Некреси, возвышающегося над Алазанской долиной. Увидим старейшую церковь Грузии. Посетим винную пещеру Кварели, где узнаем о традиционных методах изготовления любимого многими напитка. Попробуем местные вина.

На закате прогуляемся по Сигнахи, который часто называют городом любви. Для желающих работает круглосуточный ЗАГС, а архитектура города станет романтичным фоном для фото.

Винная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный СигнахиВинная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный СигнахиВинная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный СигнахиВинная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный СигнахиВинная пещера, сырная ферма, монастырь Некреси и романтичный Сигнахи
6 день

Арт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь Тбилиси

Настало время получше узнать столицу Грузии. После завтрака выезжаем в Тбилиси.

Посетим Свято-Троицкий собор (Самеба), прогуляемся по парку «Рике», увидим культовый пешеходный мост, дойдём до крепости Нарикала, откуда откроется потрясающий вид на город. Отправимся наслаждаться зеленью и свежестью водопада в Тбилисский ботанический сад. Пройдёмся по главной улице — проспекту Руставели. Зайдём на рынок, где можно купить антикварные изделия, и в арт-квартал, который объединяет местных художников, дизайнеров и предпринимателей и создаёт творческую атмосферу.

Желающие вечером смогут исследовать ночную жизнь Тбилиси, посетить модные бары и увидеть город с подсветкой.

Арт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь ТбилисиАрт-квартал, крепость, водопад, проспект Руставели, рынок и ночная жизнь Тбилиси
7 день

Отъезд

После завтрака выезжаем из апартаментов и отправляемся в аэропорт.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет73 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Оплата парковок
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Дегустации вина и сыра на ферме
  • Мастер-класс по приготовлению хинкали
  • Помощь с поиском билетов и по любым вопросам во время тура
  • Сопровождение организатором
  • Фотографии от тимлида
Что не входит в цену
  • Билеты до Тбилиси и обратно (возможен более дешёвый вариант через Владикавказ)
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - стоимость по запросу
  • Путешествие проводится в группе от 3 человек.
Место начала и завершения?
Тбилиси, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Тбилиси
Провёл экскурсии для 34 туристов
Я опытный путешественник с количеством посещённых стран, перевалившим за 30, среди которых есть Штаты, Исландия, Норвегия. Моя цель — объединить интересных путешественников возрастом от 18 до 38 лет, которым надоели
пакетные и тюленьи направления, тех, кому нужен драйв, новые классные знакомства и захватывающие приключения. Со мной можно отправиться в Исландию, США, на о. Мадейра, Тенерифе и Бали, в Марокко, ЮАР, Мадагаскар.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
10 авг 2024
Лучшая поездка в моей жизни! Спасибо огромное Евгению за заботу на всех этапах! Было ощущение, что путешествуешь с лучшим другом, который обо всем позаботился, выбрал лучшие локалии и приготовил приятные сюрпризы. Все что оставалось- только наслаждаться.
Была в Грузии в третий раз, но с такой интересной стороны увидела страну впервые! Это незабываемое удовольствие!

