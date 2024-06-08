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Индивидуальная
8 дней
«Все о Грузии» - 8-дневный тур по Тбилиси с проживанием
Начало: Ул. Вахтанг Горгасали, 1
Расписание: Экскурсии начинаются в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от $650 за человека
скидка
20%
Авторский тур
11 дней
Салами, Сакартвело: большое путешествие по Грузии
Попробовать элитные вина, отдохнуть на пляжах Аджарии и полюбоваться пейзажами с качелей Хешкили
Начало: Аэропорт Тбилиси/Кутаиси, время зависит от вашего ...
20 июня в 13:00
1 июля в 13:00
1350$1 080 за человека
Авторский тур
7 дней
Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
Продегустировать кахетинские вина, приготовить чурчхелу и побывать в древней столице Грузии
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего времени ...
26 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900 за человека
Авторский тур
12 дней
Индивидуальный тур по Грузии: Тбилиси, Кахетия, Казбеги и Аджария
Погулять по крепостной стене в Сигнахи, увидеть платан и приготовить чурчхелу
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
11 янв в 08:00
€2 999 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
На праздник Ртвели: едем купаться в саперави и давить виноград, как Челентано
Поучаствовать в сборе винограда, продегустировать вина и приготовить грузинские блюда
Начало: аэропорт Тбилиси, время зависит от вашего рейса
3 сен в 10:00
8 сен в 10:00
10500094 500₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
10 дней
Среди гор и святынь: путешествие по Грузии и Армении
Попробовать грузинское вино, продегустировать армянский коньяк и погулять по колоритным столицам
Начало: Аэропорт Тбилиси, время зависит от времени вашего ...
17 июня в 10:00
1 июля в 10:00
910$865 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Крепость Ананури»
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- Осенние каникулы в Грузии: Мцхета, Кахетия, Казбеги и Кутаиси
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